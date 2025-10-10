పిల్లల్ని కాస్త దీపావళి పండగ చేసుకోనివ్వండి- సుప్రీంకోర్టుకు రాష్ట్రాల విజ్ఞప్తి
దీపావళి రోజున పర్యావరణహితమైన బాణసంచా కాల్చడానికి అనుమతివ్వండి: సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని కోరిన పలు రాష్ట్రాలు
Published : October 10, 2025 at 8:17 PM IST
NCR States Urges SC About Crackers : దిల్లీలో కాలుష్యం కోరలు చాస్తున్న నేపథ్యంలో బాణసంచాను నిషేధిస్తున్నట్లు అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఏప్రిల్ 3న తీర్పును వెలువరించింది. అయితే ఈ విషయంపై పలు రాష్ట్రాలు సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి. దీపావళి రోజున రాత్రి 8 నుంచి 10 వరకు రెండు గంటలపాటు పర్యావరణహితమైన బాణసంచా కాల్చడానికి అనుమతివ్వాలని రాష్ట్రాలు సుప్రీంకోర్టును కోరాయి. దీపావళి రోజు బాణసంచా కాల్చడానికి పిల్లలు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తారని, పర్యావరణహితమైన బాణసంచాతో వారిని పండగ చేసుకోవడానికి అనుమతించాలని అభ్యర్థించాయి.
అనుమతి పొందిన క్రాకర్లను మాత్రమే విక్రయించాలి!
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్, న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కే వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఎదుట రాష్ట్రాల తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తన వాదనలు వినిపించారు. కొన్ని షరతుల కింద రాష్ట్రాల్లో బాణసంచా వాడకాన్ని అనుమతించవచ్చని ఆయన సూచించారు. జాతీయ పర్యావరణ ఇంజినీరింగ్ పరిశోధన సంస్థ ఆమోదించిన పర్యావరణహిత బాణసంచా మాత్రమే తయారు చేసి, విక్రయించేలా సూచించాలని తుషార్ మెహతా పేర్కొన్నారు. అత్యధిక పేలుడు స్వభావమున్న టపాసులు తయారు చేయకుండా రాష్ట్రాలు, దిల్లీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటాయని ధర్మాసనానికి మోహతా తెలియజేశారు. అదే విధంగా వ్యాపారులు అనుమతి పొందిన క్రాకర్లను మాత్రమే విక్రయించాలే చూడాలన్నారు. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ మొదలైన ఏ ఇతర ఇ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు కూడా బాణసంచాను ఆన్లైన్లో విక్రయించవద్దని సూచించారు. వాదనలను విన్న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీర్పును రిజర్వు చేసింది.
గతంలో పలు రాష్ట్రాల్లో బాణసంచా తయారీపై నిషేధం విధించిన సుప్రీం!
ఇదిలా ఉండగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో రోజురోజుకు కాలుష్యం పెరగడంతో బాణసంచా తయారీ, విక్రయాలు, నిల్వలపై సంపూర్ణ నిషేధాన్ని విధిస్తున్నట్లు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం గతంలో ఆదేశాలు జారీచేసింది. నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందేనని ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, హరియాణా రాష్ట్రాలకు తెలిపింది. అమలులో విఫలమైతే కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలను తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం (ఈపీఏ)లోని నిబంధనల ప్రకారం మార్గదర్శకాలను జారీ చేయాలని ఆయా రాష్ట్రాలకు జస్టిస్ అభయ్ ఎస్.ఓక్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఈపీఏ ప్రకారం, ఎన్సీఆర్ పరిధిలోకి వచ్చే ప్రాంతాల్లో అన్ని రకాల బాణసంచా తయారీ, విక్రయాలు, నిల్వలతో పాటు ఆన్లైన్ సరఫరాపైనా నిషేధం విధించాల్సి ఉంటుంది. అన్ని ప్రభుత్వ యంత్రాంగాల ద్వారా ఈ నిషేధాన్ని అమలు చేయాల్సి ఉంటుందని (ఈపీఏ సెక్షన్ 5) ధర్మాసనం పేర్కొంది.
తమ ఆదేశాల అమలు తీరును వివరిస్తూ ఎన్సీఆర్ పరిధి రాష్ట్రాలన్నీ అఫిడవిట్ సమర్పించాలనీ తెలిపింది. నిషేధం గురించి, ఉల్లంఘిస్తే విధించే జరిమానాల గురించీ విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని కూడా సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో వాయుకాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయిలోనే ఉన్నందున బాణసంచాపై నిషేధాన్ని సడలించేందుకు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఏప్రిల్ 3న నిరాకరించింది. పండగకు చాలా ముందుగానే బాణసంచా కొని నిల్వ చేస్తారు కాబట్టి అటువంటి నిషేధం వల్ల ఉపయోగం ఉండదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వెలువడే వరకూ ఉత్తర్ప్రదేశ్, హరియాణా రాష్ట్రాలు బాణసంచాపై సంపూర్ణ నిషేధాన్ని అమలు చేయాలంటూ 2024 డిసెంబరులో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
