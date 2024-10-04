సెక్రటేరియట్ 3వ అంతస్తు నుంచి దూకిన MLA - NCP Leader Jumped Mantralaya

NCP Leader Jumped Mantralaya : మహారాష్ట్ర సచివాలయం పైనుంచి అధికార కూటమి శాసనసభ్యుడు దూకడం కలకలం రేపింది. అజిత్ పవార్ వర్గానికి చెందిన ఎన్సీపీ శాసనసభ్యుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ముంబయిలోని సెక్రటేరియట్ భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు. అయితే, ఇలాంటి ఘటనలు అడ్డుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సేఫ్టీ నెట్లో పని, అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. ఆయన్ను పోలీసులు సురక్షితంగా కిందకు తీసుకొచ్చారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్ కోటాను నీరుగార్చడంపై నిరసన తెలిపేందుకు ఇలా చేశానని నరహరి చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
\
#WATCH | NCP leader Ajit Pawar faction MLA and deputy speaker Narhari Jhirwal jumped from the third floor of Maharashtra's Mantralaya and got stuck on the safety net. Police present at the spot. Details awaited pic.twitter.com/nYoN0E8F16— ANI (@ANI) October 4, 2024