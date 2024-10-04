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సెక్రటేరియట్ 3వ అంతస్తు నుంచి దూకిన MLA - NCP Leader Jumped Mantralaya

NCP Leader Jumped Mantralaya : రాష్ట్ర సచివాలయ కార్యాలయం మూడో అంతస్తు నుంచి దూకిన ఎన్​సీపీ ఎమ్మెల్యే, డిప్యూటీ స్పీకర్ నరహరి జిర్వాల్

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By ETV Bharat Telugu Team

Published : 43 minutes ago

NCP Leader Jumped Mantralaya
NCP Leader Jumped Mantralaya (ANI)

NCP Leader Jumped Mantralaya : మహారాష్ట్ర సచివాలయం పైనుంచి అధికార కూటమి శాసనసభ్యుడు దూకడం కలకలం రేపింది. అజిత్ పవార్ వర్గానికి చెందిన ఎన్​సీపీ శాసనసభ్యుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ముంబయిలోని సెక్రటేరియట్ భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు. అయితే, ఇలాంటి ఘటనలు అడ్డుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సేఫ్టీ నెట్​లో పని, అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. ఆయన్ను పోలీసులు సురక్షితంగా కిందకు తీసుకొచ్చారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్ కోటాను నీరుగార్చడంపై నిరసన తెలిపేందుకు ఇలా చేశానని నరహరి చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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NCP Leader Jumped Mantralaya : మహారాష్ట్ర సచివాలయం పైనుంచి అధికార కూటమి శాసనసభ్యుడు దూకడం కలకలం రేపింది. అజిత్ పవార్ వర్గానికి చెందిన ఎన్​సీపీ శాసనసభ్యుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ ముంబయిలోని సెక్రటేరియట్ భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకారు. అయితే, ఇలాంటి ఘటనలు అడ్డుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సేఫ్టీ నెట్​లో పని, అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. ఆయన్ను పోలీసులు సురక్షితంగా కిందకు తీసుకొచ్చారు. గిరిజనుల రిజర్వేషన్ కోటాను నీరుగార్చడంపై నిరసన తెలిపేందుకు ఇలా చేశానని నరహరి చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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