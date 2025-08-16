ETV Bharat / bharat

'దేశ విభజనకు ఆ ముగ్గురే కారణం'- NCERT కొత్త పాఠంపై కాంగ్రెస్​ విమర్శలు - NCERT MODULE ON INDIA PARTITION

దేశ విభజనపై ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠం- విమర్శించిన కాంగ్రెస్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 6:55 PM IST

NCERT Module on India Partition : భారతదేశ విభజనను గుర్తుచేస్తూ ప్రత్యేక మాడ్యూల్‌ను విడుదల చేసిన NCERT, విభజనకు మహ్మద్ అలీ జిన్నా, అప్పటి వైస్రాయ్ మౌంట్‌బాటన్‌తో పాటు కాంగ్రెస్‌పార్టీని బాధ్యులుగా పేర్కొంది. 1940 లాహోర్‌ ముస్లిం లీగ్ సమావేశంలో హిందూ, ముస్లింలు భిన్న మత, సామాజిక ఆచారాలు కల్గి ఉన్నారంటూ జిన్నా రెచ్చగొట్టినట్లు మాడ్యూల్‌లో వివరించింది. విభజనకు జిన్నా డిమాండ్ చేయగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దాన్ని ఆమోదించిందని, బాటన్ అమలుచేశారని తెలిపింది. తన డిమాండ్‌ నిజమవుతుందని పాకిస్థాన్‌ను చూస్తానని అనుకోలేదని స్వయంగా జిన్నానే చెప్పారని తెలిపింది. విభజనను అనివార్యమైన చేదు ఔషధంగా సర్దార్ పటేల్, తప్పు కానీ తప్పనిసరి అని నెహ్రూ అభివర్ణించారని పేర్కొంది. విభజన తర్వాత కశ్మీర్ కొత్త సమస్యగా ఉద్భవించి, భారత విదేశాంగ విధానానికి ఆటంకం కలిగిస్తోందని వివరించింది. భారత్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు కొన్నిదేశాలు కశ్మీర్ అంశంలో పాక్‌కు మద్దతిస్తుంటాయని తెలిపింది.

వక్రీకరిస్తున్నారని మండిపడిన కాంగ్రెస్
మరోవైపు ఈ మాడ్యూల్‌పై మండిపడ్డ కాంగ్రెస్‌, చరిత్రలో జరిగిన అసలు నిజాలు తెలియకుండా వక్రీకరిస్తున్నారని మండిపడింది. దేశంలో లౌకికవాదాన్ని నిర్మూలించాలని చూస్తున్న ఆరెస్సెస్‌ ఈ దేశానికి ప్రమాదకరమని కాంగ్రెస్‌ నేత పవన్‌ ఖేరా విమర్శించారు.

