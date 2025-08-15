Narendra Modi Hoists Flag At Red Fort : దేశవ్యాప్తంగా 79వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. దిల్లీలో ఎర్రకోటపై మువ్వెన్నెల జెండాను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎగురవేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రులు, ప్రతిపక్ష నేతలు, ప్రత్యేక అతిథుల సమక్షంలో జాతీయ జెండా సగర్వంగా రెపరెపలాడింది. ఈ క్రమంలో ఎర్రకోట వద్ద ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ల ద్వారా పూల వర్షం కురిపించారు. 2047 వికసిత భారత్ విజన్తో, నయా భారత్ థీమ్తో పంద్రాగస్టు వేడుకలు నిర్వహించారు.
అంతకుముందు, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజ్ఘాట్కు చేరుకుని మహాత్మ గాంధీకి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఎర్రకోటకు చేరుకున్న మోదీకి రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత ప్రధాని రక్షణ దళాల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అనంతరం ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి, జాతినుద్దేశించి మోదీ ప్రసంగించారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi hoists the national flag at the Red Fort. #IndependenceDay
#WATCH | Two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force fly above the Red Fort and shower flower petals. One flies with the Tiranga, the other displays a banner of Operation Sindoor.
అయితే పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ముష్కరుల మూకలు, వారికి మద్దతిస్తున్న పాకిస్తాన్కు ఆపరేషన్ సిందూర్తో గుణపాఠం నేర్పినందుకు ప్రతీకగా సిందూర వర్ణపు దుస్తులను ప్రధాని మోదీ ధరించారు. సిందూర వర్ణంలో ఉన్న తలపాగాను సైతం ధరించారు. జాతీయ పతకపు రంగులతో ఉన్న కండువాను మెడలో వేసుకున్నారు.
STORY | PM Modi pays tributes to Mahatma Gandhi at Raj Ghat
దిల్లీలో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎత్తైన భవనాల్లో స్నైపర్లు సహా 11వేల మంది భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు. ఎర్రకోట పరిసరాల్లో 3వేల మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులను వినియోగిస్తున్నారు. దిల్లీ అంతటా CCTV నిఘాను పటిష్ఠం చేశారు. ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లు, అంతర్రాష్ట్ర బస్ టెర్మినళ్లు, మెట్రో స్టేషన్ల వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
ఈ వేడుకల్లో మోదీ మరో అరుదైన ఘనత సాధించారు. వరుసగా 12వ సారి ఎర్రకోటపై జాతీయజెండాను ఎగురవేసిన మోదీ ఎక్కువ సార్లు పత్కావిషరణ మూడో ప్రధానిగా రికార్డు సృష్టించారు. అయితే ఈ ఘనతను సాధించిన తొలి ప్రధానిగా పండిట్ జవహర్లాల్ ఉన్నారు. 1947-64 వరకు 17 సార్లు జెండాను ఎగురవేశారు. ఆ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ 16 సార్లు ప్రధానిగా తివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. ఆ తర్వాత ప్రధాని మోదీయే ఈ ఘనతను సాధించారు. అంతేకాకుండా పంద్రాగస్టు సందర్భంగా ఎర్రకోట నుంచి వరుసగా ఎక్కువసార్లు పతాకావిష్కరణ చేసిన కాంగ్రెసేతర ప్రధానుల్లోమంత్రుల్లో మొట్టమొదటి నేతగా నరేంద్ర మోదీ నిలిచారు.
