నక్సలైట్లకు మరో ఎదురుదెబ్బ- ఎన్కౌంటర్లో ఇద్దరు మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు మృతి
కరీంనగర్కు చెందిన వీరిపై రూ.40లక్షల చొప్పున రివార్డు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడి
Published : September 22, 2025 at 11:41 PM IST
Naxalite Encounter Narayanpur Chhattisgarh : ఛత్తీస్గఢ్లోని నారాయణపూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ ఇద్దరు మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు మరణించారు. వీరిని మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కట్టా రామచంద్రారెడ్డి అలియాస్ రాజు, కడారి సత్యానారాయణ రెడ్డి అలియాస్ కోసాగా గుర్తించారు. మహారాష్ట్ర- ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతంలో నక్సలైట్లు నక్కి ఉన్నారనే సమాచారంతో బలగాలు కూంబింగ్ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలోనే అబూజ్మడ్ అడవుల్లో సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తుండగా బలగాలకు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మరణించినట్లు బస్తర్ ఐజీ సుందర్ రాజ్ ధ్రువీకరించారు. ఘటనా స్థలిలో ఏకే 47, ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలను భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. తెలంగాణలోని కరీంనగర్కు చెందిన వీరిపై రూ.40లక్షల చొప్పున రివార్డు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
"మహారాష్ట్ర- ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతంలోని అబూజ్మడ్ అడవుల్లో నిషేధిత మావోయిస్ట్ పార్టీ సభ్యులు ఉన్నట్లు సమాచారం అందింది. దీంతో భద్రతా బలగాలు వెంటనే వారి కోసం సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉదయం మావోయిస్టులు- భద్రతా బలగాల మధ్య అనేక సార్లు ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఆపరేషన్లో భాగంగా నక్సలైట్ల కోసం వెతుకుతుండగా ఇద్దరు మావోయిస్టుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. ఇంకా ఘటనా స్థలంలో ఒక ఏకే 47, పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాం."
--సుందర్ రాజ్, బస్తర్ ఐజీ
భద్రతా బలగాలకు షా అభినందనలు
మరోవైపు మావోయిస్టులతో సాగుతున్న పోరులో భద్రతా బలగాలు భారీ విజయాన్ని నమోదు చేశాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అభినందించారు. మహారాష్ట్ర- ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులో ఇద్దరు మావోయిస్టు అగ్రనేతలను హతమార్చారని, రెడ్ టెర్రరిజం వెన్నుముకను బలగాలు విరిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఛత్తీస్గఢ్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 249 మంది నక్సలైట్లను భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. ఇటీవలె సెప్టెంబర్ 11న జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 10 మంది నక్సలైట్లు మరణించారు. ఇందులో కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మోదెం బాలకృష్ణ కూడా ఉన్నారు. ఇంకా బీజాపూర్, నారాయణపుర్, సుక్మా, కాంకేర్, దంతేవాడ జిల్లాల్లో 67 మంది మావోయిస్టులు ఆయుధాలు వీడి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. వారిలో 49 మందిపై 2 కోట్ల 27 లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉన్నట్లు అధికారులు వివరించారు.
#WATCH | Chhattisgarh: Two Central Committee Member Naxal leaders Katta Ramachandra Reddy and Kadri Satyanarayan Reddy eliminated by security forces in the Abujhmad region of Narayanpur along the Maharashtra-Chhattisgarh border— ANI (@ANI) September 22, 2025
Bastar IG P Sundarraj says, " following intelligence… pic.twitter.com/FYe25WQLY8
కాగా, 2026 మార్చి నాటికి మావోయిస్టు రహిత భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా మరింత ముందుకెళ్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మావోయిస్టుల ఏరివేత ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో మావోయిస్టు పార్టీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయుధాలను వదిలి సాయుధ పోరాటానికి తాత్కాలిక విరమణ పాటించాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలోని పీడిత ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రజా పోరాటాల్లో పాల్గొంటామని పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
