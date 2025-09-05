'ఆ వ్యాఖ్యలు తప్పుదారి పట్టించేలా ఉన్నాయ్​'- ట్రంప్ సలహాదారుడు నవారోపై భారత్ ఫైర్

అవి తప్పుదారి పట్టించే వ్యాఖ్యలు- ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు నవారో కామెంట్లను ఖండించిన భారత్
Published : September 5, 2025 at 6:45 PM IST
MEA Rejects Navarro Comments : ఇటీవల కాలంలో ఇండియాను ఉద్దేశించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు పీటర్ నవారో చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ ఖండించింది. అవి సరైనవి కావని, తప్పుదారి పట్టించే వ్యాఖ్యలని మండిపడింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఆ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నాం'
#WATCH | Delhi: On the statement made by Peter Navarro (Senior Counsellor for Trade and Manufacturing to the US President), MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have seen the inaccurate and misleading statements made by mr. navarro and obviously we reject them. we have also… pic.twitter.com/jadH6LjC5G— ANI (@ANI) September 5, 2025
"పీటర్ నవారో చేసిన తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనలను మేము చూశాం. వాటిని ఖండిస్తున్నాం. భారత్-యూఎస్ మధ్య సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. మేము ఇరుదేశాల సంబంధాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం. ఇండియా- అమెరికా సంబంధాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. రెండు దేశాలు సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటాయి. ఇది వారి ఉమ్మడి ఆసక్తులు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు, బలమైన సంబంధాలతో ముడిపడి ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం అనేక మార్పులు, సవాళ్లను తట్టుకుంది. భారత్, అమెరికా కట్టుబడి ఉన్న ముఖ్యమైన అజెండాపై మేం దృష్టి సారించాం. పరస్పర గౌరవం, ఉమ్మడి ఆసక్తుల ఆధారంగా ఈ సంబంధం ముందుకు సాగుతుందని భారత్ ఆశిస్తోంది"
- రణధీర్ జైస్వాల్, భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి
క్వాడ్ సమ్మిట్, భారత్-యూఎస్ సంబంధాల గురించి కూడా రణధీర్ జైస్వాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాణిజ్య సమస్యలపై భారత్ అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతోందన్నారు. క్వాడ్ ను సభ్య దేశాల అనేక ఉమ్మడి ప్రయోజనాలపై చర్చించడానికి విలువైన వేదికగా తాము భావిస్తున్నామని అన్నారు. క్వాడ్ సభ్య దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన సంప్రదింపుల ద్వారా ఆ శిఖరాగ్ర సమావేశం షెడ్యూల్ ఖరారు అవుతుందని వెల్లడించారు.
భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కిన నవారో
ఇటీవల కాలంలో భారత్ పై ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు నవారో అక్కసు వెళ్లగక్కారు. పలుమార్లు ఇండియాపై విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్పై ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను సమర్థించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చౌకగా ముడి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్నారు. దానిని శుద్ధి చేసి అధిక ధరలకు విక్రయించి లాభపడుతోందని ఆరోపించారు. ఇలా ముడి చమురును విక్రయించడం ద్వారా రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రోమాట్' లాగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. తద్వారా ఉక్రెయిన్ తో యుద్ధంలో రష్యా నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి సహాయపడుతోందని పేర్కొన్నారు.
'ఓ వర్గానికే ప్రయోజనం'
అలాగే భారత్ పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలను సమర్థించే నేపథ్యంలోనే నవారో మాట జారారు. భారత్లో కులతత్వాన్ని రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా నుంచి చౌకగా చమురును కొనడం వల్ల భారత ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని చెబుతున్నప్పటికీ, ఓ వర్గీయులు మాత్రమే లబ్ధి పొందుతున్నారని విమర్శించారు. భారత ప్రజల పేరుతో ఓ వర్గానికి లబ్ధిని చేకూరుస్తున్నారని, దీన్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉందని ఆరోపించారు. భారత్ను సుంకాల మహారాజుగా అభివర్ణించారు. భారతీయ వస్తువులను అమెరికాకు దిగుమతి చేస్తారని, కానీ తమ వస్తువులను ఇండియా విక్రయించనివ్వరని అక్కసు వెళ్లగక్కారు. అయితే భారత్ ప్రధాని మోదీని గొప్ప నాయకుడని కొనియాడారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఉన్న భారత్- పుతిన్, జిన్పింగ్తో ఎందుకు సన్నిహితంగా ఉంటుందో అర్థం కావట్లేదన్నారు.
అలాగే చైనాలో జరిగిన షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్సీఓ) సదస్సులో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్లతో ప్రధాని మోదీ భేటీ కావడంపై కూడా నవారో విమర్శలు గుప్పించారు. ఇద్దరు అతిపెద్ద నిరంకుశ నియంతలతో భారత ప్రధాని సమావేశం కావడం, ఎస్సీఓ వేదికను పంచుకోవడం సిగ్గుచేటుగా అభివర్ణించారు. పుతిన్, జిన్పింగ్, మోదీ చూపుతున్న ఐకమత్యం సమస్యాత్మక అంశమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పుతిన్, జిన్పింగ్ లాంటి వాళ్లను మోదీ కలవడంలో అర్థమే లేదని ఆరోపించారు. భారత ప్రధాని ఏం ఆలోచిస్తున్నారో తనకు అర్థమే కావడం లేదన్నారు. ఇలా భారత్ పై వరుసగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు పీటర్ నవారో కామెంట్లు చేయడంపై తాజాగా భారత్ మండిపడింది. నవారోవి తప్పుపట్టించే వ్యాఖ్యలని పేర్కొంది.
