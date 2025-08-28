ETV Bharat / bharat

నీలం రంగులో గుడ్డు పెట్టిన కోడి- కారణం ఏంటో తెలుసా? - CHICKEN SURPRISES LAYING BLUE EGG

గుడ్డును చూసేందుకు సయ్యద్‌ ఇంటికి స్థానికులు- కారణం ఏంటో చెప్పిన జంతు సంరక్షణ అధికారులు

Chicken Surprises Laying Blue Egg
నీలం రంగు కోడి గుడ్డుతో సయ్యద్​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 3:48 PM IST

Chicken Surprises Laying Blue Egg : సాధారణంగా కోడిగుడ్లు తెలుపు రంగులో ఉంటాయి. ఇంకా ముదురు గోధుమ వర్ణంలో ఉండే గుడ్లను కొన్నిసార్లు మార్కెట్లో చూస్తుంటాం. కానీ, కర్ణాటకలోని ఓ కోడి మాత్రం వెరైటీగా నీలం రంగులో గుడ్డు పెట్టింది. దీనిని చూసిన యజమాని షాక్​కు గురయ్యాడు. మరి నీలం రంగులో గుడ్డు పెట్టేందుకు కారణం ఏంటో తెలుసా?

గుడ్డును చూసేందుకు సయ్యద్‌ ఇంటికి స్థానికులు
కర్ణాటకలోని దావణగెరె జిల్లా నల్లూరు గ్రామానికి చెందిన సయ్యద్‌ నూర్‌ గత కొన్నేళ్లుగా కోళ్లను పెంచుతున్నారు. ఆయన వద్ద 10 నాటుకోళ్లు ఉండగా, అందులో ఓ కోడి రెండు రోజుల క్రితం నీలం రంగులో గుడ్డు పెట్టింది. సాధారణ గుడ్డు కంటే భిన్నంగా నీలం రంగులో ఉండటంతో సయ్యద్‌ దాన్ని చూసి తొలుత షాక్‌ అయ్యారు. ఆ తర్వాత దాన్ని భద్రంగా దాచిపెట్టారు. అయితే, ఈ విషయం తెలుసుకున్న చుట్టుపక్కల వాళ్లు ఆ నీలం రంగులో ఉన్న వింత గుడ్డును చూసేందుకు సయ్యద్‌ ఇంటికి వస్తున్నారు.

Chicken Surprises Laying Blue Egg
నీలం రంగు కోడి గుడ్డు (ETV Bharat)

"రెండేళ్ల క్రితం ఈ కోడిని కొనుగోలు చేశాను. అప్పటి నుంచి ఈ కోడి తెల్ల గుడ్లను పెడుతుండేంది. కానీ రెండు రోజుల క్రితం మాత్రం నీలి రంగులో ఉన్న గుడ్డును పెట్టింది. దానిని ఫొటో తీయడంతో వార్తల్లోకి వచ్చింది. దీనిని చూసి నేను కూడా షాక్ అయ్యాను."

--సయ్యద్ నూర్​, యజమాని

కారణం అదేనట!
మరోవైపు నీలి రంగు గుడ్డు విషయం జంతు సంరక్షణ అధికారులకు చేరడంతో వారు వచ్చి కోడిని పరిశీలించారు. కొన్నిసార్లు కోళ్లు లేత ఆకుపచ్చ రంగులో గుడ్లను పెడుతుంటాయని ఆ శాఖ అసిస్టెంట్​ డైరెక్టర్ డాక్టర్​ అశోక్​ తెలిపారు. అయితే ఇలా నీలం రంగులో ఉండటం మాత్రం చాలా అరుదని ఆయన తెలిపారు. కోడి క్లోమంలో ఉండే బిలివర్డిన్‌ అనే వర్ణద్రవ్యం కారణంగా ఈ నీలం రంగు వచ్చి ఉండొచ్చని వెల్లడించారు. కోళ్లలో జన్యుపరమైన సమస్యల వల్ల కొన్నిసార్లు ఇలా వింత రంగుల్లో గుడ్లు పెడుతుంటాయని చెప్పారు. అయితే నాణ్యత, పోషక విలువల్లో సాధారణ గుడ్లకు, వీటికి ఏ తేడా ఉండదని జంతు సంరక్షణ అధికారులు వివరించారు.

Chicken Surprises Laying Blue Egg
నీలం రంగు కోడి గుడ్డుతో సయ్యద్​ (ETV Bharat)

"కోళ్లలో జన్యుపరమైన సమస్యల వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. వీటిల్లో బిలివర్డిన్‌ అనే పదార్థం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల గుడ్డు పై భాగం నీలం రంగులో ఉంటుంది. కొన్ని సార్లు కోళ్లు తిన్న ఆహార పదార్థాల వల్ల కూడా ఇలా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, నీలం రంగు గుడ్లను కోళ్లు తరచూ పెట్టవు."

--రఘునాయక్, వెటర్నరీ ఆఫీసర్​

'నీలం రంగులో గుడ్డు పెట్టడం ఎక్కడా చూడలేదు'
"కోళ్లు అమ్మడానికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి వద్ద రూ.20కి దీనిని కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. ఇది ప్రతి రోజు తెల్ల రంగులో ఉండే గుడ్డును పెడుతుంది. కానీ రెండు రోజుల క్రితం నీలం రంగు గుడ్డును పెట్టడంతో మేము చూసి షాక్ అయ్యాం. నేను ఇంతవరకు ఇలా నీలం రంగులో గుడ్డు పెట్టడం చూడలేదు. ఎక్కడా వినలేదు." అని సయ్యద్​ స్నేహితుడు హఫీజ్ తెలిపాడు.

Chicken Surprises Laying Blue Egg
నీలం రంగు కోడి గుడ్డుతో సయ్యద్​ (ETV Bharat)

