నేషనల్ ఓటర్స్ డే 2024- ఈ సారి థీమ్ ఏంటంటే?

నేషనల్ ఓటర్స్ డే 2024 థీమ్ జాతీయ ఓటరు దినోత్సవం 2024 థీమ్- నేను కచ్చితంగా ఓటు వేస్తాను. "Nothing like voting, I vote for sure". ఈ థీమ్​ ప్రతి వ్యక్తి తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఓటర్లు తమ ఓటు వేయడం ద్వారా ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాలని ఈ థీమ్ చెబుతోంది.

