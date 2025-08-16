Vande Mataram 150 Years : భారత మాతను గొప్పగా కీర్తించే అమోఘమైన గేయం 'వందేమాతరం'. ఇది మన దేశ జాతీయ గేయం. దీన్ని 1875లో నవంబరు 7న బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ కూర్చారు. ఆయన రచించిన బెంగాలీ నవల 'ఆనంద్ మఠ్'లో ఈ గేయాన్ని పొందుపరిచారు. వందేమాతర గేయం 150వ వార్షికోత్సవం ఈ ఏడాది నవంబరు 7న జరగబోతోంది. ఈ వేడుకను అధికారికంగా నిర్వహించేందుకు మహారాష్ట్రలో పెద్దఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. వందేమాతర గేయం రచన కోసం బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్కు స్ఫూర్తినిచ్చిన అంశం ఏమిటి? ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి? ఈ గేయానికి భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన స్థానం ఏమిటి? తెలుసుకుందాం.
హిందూ సన్యాసులు, ముస్లిం ఫకీర్ల తిరుగుబాటు
మనందరికీ వందేమాతర గేయం తెలుసు. కానీ దాని రచన కోసం బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్కు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఘన నేపథ్యం గురించి చాలామందికి తెలియదు. దాని గురించి తెలుసుకుంటే ఎన్నో అపోహలు పటాపంచలు అయిపోతాయి. చరిత్రపుటల్లోకి వెళితే, 1769 నుంచి 1773 మధ్యకాలంలో బంగాల్లో దారుణమైన కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. నాటి బంగాల్ ప్రాంతం భౌగోళికంగా చాలా పెద్ద సైజులో ఉండేది. తూర్పు భారత్లోని పలు రాష్ట్రాలతో పాటు బంగ్లాదేశ్ కూడా అప్పటి బంగాల్లోనే భాగంగా ఉండేవి. ప్రత్యేకించి 1770లో కరువుతో బంగాల్ ప్రజానీకం అల్లాడిపోయారు. ఈ పరిస్థితుల్లో దాదాపు కోటి మందికిపైగా చనిపోయారు. ఈనేపథ్యంలో 1770 నుంచి 1775 వరకు బ్రిటీష్ పాలకులు, భూస్వాములపై హిందూ సన్యాసులు, ముస్లిం ఫకీర్లు ఎక్కడికక్కడ తిరుగుబాటు చేశారు. బ్రిటీష్ పాలకులకు చెందిన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆహార గోదాములు, కోశాగారాలు, సంపన్న ఉన్నతాధికారుల ఇళ్లపై తిరుగుబాటుదారులు దాడులు చేశారు. అక్కడి నుంచి సేకరించిన డబ్బు, ధాన్యాలను పేదలకు పంచారు. 'ఆనంద్ మఠ్' నవలను బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ రచించేందుకు హిందూ సన్యాసులు, ముస్లిం ఫకీర్ల తిరుగుబాటు ఉద్యమమే స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. దేశభక్తిని, జాతీయతా వాదాన్ని రగిల్చేలా సాగిన ఆ ఉద్యమ ఘటనల గురించి 'ఆనంద్ మఠ్' నవలలో కళ్లకు కట్టేలా ఎన్నో ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. బంగాలీ భాషలోని ఈ నవలలోనే వందేమాతర గేయం ఉంది.
1875 నవంబరు 7న వందేమాతర గేయం కూర్పు
భారత మాతను, దేశ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమాన్ని కీర్తిస్తూ వందేమాతర గేయాన్ని 1875 సంవత్సరం నవంబరు 7న బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ కూర్చారు. అయితే 'ఆనంద్ మఠ్' నవల 1882లో ప్రచురితమైంది. 'వందేమాతరం' అంటే 'మాతృభూమికి నమస్కారం' అని అర్థం. 'ఆనంద్ మఠ్' రచన ద్వారా ఆధునిక భారతీయ నవలా సాహిత్యానికి బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ బలమైన పునాదులు వేశారు. సామాజిక, కుటుంబ, చారిత్రక అంశాలపైనా ఆయన పలు నవలలు రాశారు. అయితే 'ఆనంద్ మఠ్'లోని వందేమాతర గేయమే బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్కు విశేషమైన ఖ్యాతిని ఆర్జించి పెట్టింది. 1905లో జరిగిన బంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమానికి కూడా వందేమాతర గేయమే స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. నాడు జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశాల్లోనూ వందేమాతర గేయాన్ని ఆలపించారు. అది భారతీయులందరి మదిలో దేశభక్తి భావాన్ని రగిల్చింది.
బ్రిటీష్ సర్వీసులో ఉండగానే 'బంకిమ్' జాతీయతావాద రచనలు
బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ 1838 సంవత్సరం జూన్ 26న కోల్కతా సమీపంలోని నహాతీ పట్టణంలో జన్మించారు. ప్రఖ్యాత కోల్కతా యూనివర్సిటీ తొలి గ్రాడ్యుయేట్లలో ఆయన కూడా ఒకరు. 1858లో ఆయన గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయింది. లా కోర్సు చేసిన అనంతరం బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్కు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ మెజిస్ట్రేట్గా ఉద్యోగం వచ్చింది. దాదాపు 30 ఏళ్ల పాటు(1891 వరకు) ఆయన ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో కొనసాగారు. అయినప్పటికీ జాతీయతా వాదంతో రచనలు చేయడాన్ని బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ ఆపలేదు. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉండగానే, వందేమాతర గేయంతో కూడిన ఆనంద్ మఠ్ నవలను రాయడం, ప్రచురించడం వంటి వ్యవహారాలన్నీ ఆయన పూర్తిచేయడం గమనార్హం. మన భారత దేశానికి, యావత్ భారతీయులకు గొప్ప గేయాన్ని అందించి 1894 ఏప్రిల్ 8న బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్ తుదిశ్వాస విడిచారు. 1950 జనవరి 24న భారత రాజ్యాంగ సభ 'వందేమాతరం'ను జాతీయ గేయంగా అధికారికంగా స్వీకరించింది.
మహారాష్ట్రలో మహాయుతి సర్కారు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
వందేమాతర గేయం 150వ వార్షికోత్సవాన్ని నవంబరు 7న ఘనంగా నిర్వహించేందుకు మహారాష్ట్రలోని మహాయుతి సర్కారు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈసందర్భంగా రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఐటీఐలలో పెద్దఎత్తున కార్యక్రమాలను నిర్వహించబోతున్నారు. వందేమాతర గేయం ఆలాపన పోటీలు, దేశభక్తిపై ఉపన్యాస పోటీలు, వ్యాస రచన పోటీలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను అధికారికంగా నిర్వహించేందుకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు : మంగళ్ ప్రభాత్ లోధా, మహారాష్ట్ర మంత్రి
''వందేమాతర గేయం 150వ వార్షికోత్సవాల నిర్వహణ బాధ్యతను రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ, ఉన్నత-సాంకేతిక విద్యాశాఖ, నైపుణ్య వికాస శాఖ, సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖలకు అప్పగించాం. మహారాష్ట్రలోని స్కిల్ యూనివర్సిటీ, ఆచార్య చాణక్య స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఐటీఐలలో ప్రోగ్రాంలను నిర్వహించనున్నాం. ఇందుకోసం రాష్ట్ర సర్కారు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కమిటీలో ప్రభుత్వం తరఫున ఆరుగురు, ప్రైవేటు సంస్థల తరఫున ఏడుగురు ప్రముఖులు సభ్యులుగా ఉన్నారు'' అని మహారాష్ట్ర స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శాఖ మంత్రి మంగళ్ ప్రభాత్ లోధా వెల్లడించారు.