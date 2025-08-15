Independence Day 2025 : దేశవ్యాప్తంగా 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన అమరులను యావత్ దేశం స్మరించుకుంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నుంచి ప్రైవేట్ ఆఫీసులు, స్కూళ్లు వరకు అంతటా ఘనంగా నిర్వహించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి విపత్తులో చిక్కుకున్న ప్రజలు వరకు అందరూ పాల్గొన్నారు. నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతంలో కూడా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ క్రమంలోనే ఝార్ఖండ్లోని సాహిబ్గంజ్లో మాత్రం వినూత్నంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి. దియారా ప్రాంతం వరదల వల్ల పూర్తిగా మునిగిపోయింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పాఠశాలలను మూసివేశారు. అయినా సరే వరద ముంపు ప్రాంతంలోని స్కూళ్లు నీటి మధ్యే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలోనే సదర్ బ్లాక్కు చెందిన కిశన్ ప్రసాద్ పంచాయతీలోని మధ్య విద్యాలయకు చెందిన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఛాతీ లోతు నీటి మధ్యే జెండాను ఎగరవేశారు. అనంతరం నీటిలోనే నిలబడి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించి నినాదాలు చేశారు. అయితే, చిన్నారుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని వారిని అనుమతించలేదు. నీరు లేని ప్రాంతం వరకే చిన్నారులను అనుమతించారు. భారతీయుడిగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరపుకోకుండా ఉండడం అసాధ్యమని ఉపాధ్యాయుడు రాజీవ్ అన్నారు. కొంత ఇబ్బంది కలిగినా వాటిని తట్టుకుని వెళ్లి జెండాను ఎగరవేశామని చెప్పారు. సదర్ బ్లాక్లోని ఖోక్లా సింగ్ టొలా రాంపుర్లో సైతం ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఇక్కడి ఇంఛార్జ్ టీచర్ శంభూ సింగ్ పడవలో వచ్చి జెండాను ఎగరవేశారు. విద్యార్థులను సైతం పడవలో పాఠశాలలోకి తీసుకెళ్లారు. జాతీయ గీతం ఆలపించి నినాదాలు చేశారు.
ఉత్తరకాశీలోనూ జెండా వందనం
మరోవైపు ఇటీవలె వరద విలయంలో చిక్కుక్కున్న ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరకాశీలోని ధారలీలో ఘనంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరిగింది. విపత్తును ఇప్పుడే కోలుకుంటున్న అక్కడి ప్రజల దేశ భక్తిని చాటుకున్నారు. జెండా ఎగరవేసి జాతీయ గీతం ఆలపించి నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సహాయక చర్యలు చేపడుతున్న ఐటీబీపీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు పాల్గొన్నాయి. అనంతరం ఈ ప్రళయంలో మరణించిన వారికి సంతాపం తెలిపారు.