30 ఏళ్లలో 43,500 సూక్ష్మ విగ్రహాలు- విభిన్న రూపాల్లో మట్టి గణేశ్ ప్రతిమలు- అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి ప్రశంస - NASHIK MAN UNIQUE GANESH IDOLS

సూక్ష్మ గణేశ్ విగ్రహాల తయారీలో సంజయ్ ప్రత్యేక- 30 ఏళ్లల్లో 43వేల ప్రతిమలు తయారీ

Nashik Man Unique Ganesh Idols
Nashik Man Unique Ganesh Idols (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 5:46 PM IST

Nashik Man Unique Ganesh Idols : ఓ కళాకారుడు గణనాథుడి మీద ఉన్న భక్తి విన్నూతంగా చూపించారు. గత 30ఏళ్లుగా గణపతి విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. అందులో స్పెషల్ ఏముందని అనుకుంటున్నారా? ఈ 30ఏళ్లల్లో భార్య, కుమార్తె సాయంతో ఏకంగా 43,500 విగ్రహాలను తయారు చేశారు. అది కూడా మట్టి సూక్ష్మ ప్రతిమలు రూపొందించాడు. ప్రతి విగ్రహంలో ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఒక అంగుళం నుంచి ఆరు అంగుళాల పరిమాణంలో విభిన్న శైలీలో గణేశ్ విగ్రహాలను తయారు చేశారు. ఆయనే మహారాష్ట్రలోనే నాసిక్​కు చెందిన సంజయ్ క్షత్రియ.

Nashik Man Unique Ganesh Idols
కళాకారుడు సంజయ్ క్షత్రియ (ETV Bharat)

నాసిక్​లోని సిన్నర్​ తాలూగాకు చెందిన సంజయ్ క్షత్రియ పెయింటింగ్ పనులు చేసేవారు. ఓ రోజు గణేశ్ విగ్రహం చూసి సూక్ష్మ విగ్రహాలను తయారు చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. అంతే గణేశ్​ విగ్రహాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. మొదట్లో వైటెనింగ్ పౌడర్, గమ్ ఉపయోగించి మూడు అంగుళాల పరిమాణంలో విగ్రహాలను తయారు చేశారు. అది కూడా వేర్వేరు రూపాల్లో మొత్తం 1,000 ప్రతిమలు రూపొందిచారు. సంజయ్ సూక్ష్మ విగ్రహాలను ప్రజల నుంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. దీంతో సంజయ్​కు ప్రతిమలను తయారు చేయాలనే మక్కువ మరింత పెరిగింది. తక్కువ ఆదాయమే వస్తున్న విగ్రహాల తయారీ పట్ల ఆసక్తిని వదులుకోలేదు.

Nashik Man Unique Ganesh Idols
సూక్ష్మ మట్టి విగ్రహాలు (ETV Bharat)
Nashik Man Unique Ganesh Idols
సంజయ్ తయారు చేసిన సూక్ష్మ ప్రతిమ (ETV Bharat)

30 ఏళ్లలో విభిన్న ప్రతిమలు
గత 30 ఏళ్లలో శాడు బంకమట్టి, గమ్​ను ఉపయోగించి మొత్తం 43,500 సూక్ష్మ గణేశ్ విగ్రహాలను తయారు చేశారు. వాటి పరిమాణం పావు నుంచి మూడు అంగుళాల వరకు ఉంటుంది. కొన్ని విగ్రహాలు త్రిముఖి కాగా, కొన్ని పంచముఖిగా రూపొందించారు. వీటి తయారీలో సంజయ్ భార్య వందన, కుమార్తెలు పూజా, అక్షద సాయం చేసేవారు. గత 30 ఏళ్లుగా ప్రతిరోజూ కొంత సమయం కేటాయించి వీటిని తయారు చేస్తున్నారు.

Nashik Man Unique Ganesh Idols
సూక్ష్మ గణేశ్ విగ్రహాలు (ETV Bharat)

విగ్రహాలే కాదు ఆలయాల ప్రతిరూపాలు

  • సంజయ్ క్షత్రియ సూక్ష్మ విగ్రహాలతో పాటు విభిన్న ఆలయాల ప్రతిరూపాలను కూడా తయారు చేశారు.
  • లక్ష అగ్గిపుల్లలను ఉయోగించి ముబయిలోని సిద్ధివినాయక ఆలయం ప్రతిరూపం.
  • 11 కిలోల పత్తితో దిల్లీ అక్షరధామ్​ ఆలయం ప్రతిరూపం.
  • 25 కిలోల సబ్బుబియ్యం, ఫెవికాల్‌తో తాజ్‌మహల్ ప్రతిరూపం.
  • 11,000 సూక్ష్మ గణేశ విగ్రహాలతో మహాగణేశ రూపకల్పన
  • 82 గణేశ విగ్రహాలతో దహీహండీ రూపకల్పన
  • వక్కలతో 11 సూక్ష్మ గణేశ విగ్రహాలు
  • పాటల ఆడియో క్యాసెట్‌పై సూదితో చెక్కిన 1,100 గణేశ్ ప్రతిమలు
Nashik Man Unique Ganesh Idols
82 గణేశ విగ్రహాలతో దహీహండీ (ETV Bharat)
Nashik Man Unique Ganesh Idols
సంజయ్ క్షత్రియ తయారు చేసిన గణేశ్ ప్రతిమలు (ETV Bharat)

అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి ప్రశంస
ఇక ఈ ఏడాదిలో సంజయ్ క్షత్రియ మూడు నెలల్లో 12 జ్యోతిర్లింగాలు, 51 దేవాలయాల ప్రతిరూపాలను తయారు చేశారు. అది కూడా భూతద్దంలోనే చూడగలిగేలా సూక్ష్మ ప్రతిరూపాలే. సంజయ్ కృషిని ప్రశంసిస్తూ బాలీవుడ్ బిగ్​బీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఓ లేఖ రాశారు.

Nashik Man Unique Ganesh Idols
సంజయ్ క్షత్రియ తయారు చేసిన వినాయకుడి విగ్రహాలు (ETV Bharat)

51,000 విగ్రహాల సంకల్పం
ఇప్పటివరకు 43,500 సూక్ష్మ గణేశ విగ్రహాలను సృష్టించిన సంజయ్ క్షత్రియ, ఇక 51,000 ప్రతిమలను తయారు చేయాలని సంకల్పంగా పెట్టుకున్నారు. పెద్ద విగ్రహాలను కంటే సూక్ష్మ విగ్రహాలు తయారు చేయడం కష్టం, సమయం ఎక్కువగా పడుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ గత 30 ఏళ్లుగా ఆయన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఎల్లప్పుడూ సాయం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ కృషిలో లక్షల రూపాయలు ఖర్చయినా, అనేక కష్టాలు ఎదురైనా, గణేశుని కృపతో అన్ని అధిగమించారని ఆయన చెబుతున్నాడు. ప్రజల ప్రశంసలే తనకు స్ఫూర్తి అని సంజయ్ క్షత్రియ అన్నాడు.

Nashik Man Unique Ganesh Idols
విభిన్న రూపాల్లో రూపొందించిన మట్టి గణేశ్ విగ్రహాలు (ETV Bharat)

