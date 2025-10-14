ETV Bharat / bharat

రోజుకు రూ.లక్ష ఇన్ కమ్! డెయిరీ వ్యాపారంలో అదరగొడుతున్న వృద్ధ దంపతులు

పాల వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న మహారాష్ట్రకు చెందిన దంపతులు- రోజుకి భారీగా ఆదాయం

Old Couple Dairy Farm Success Story
Old Couple Dairy Farm Success Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 11:36 AM IST

Old Couple Dairy Farm Success Story : మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ వృద్ధ జంట పాల వ్యాపారంలో రాణిస్తోంది. రోజుకు దాదాపుగా రూ.లక్ష సంపాదిస్తోంది. అయితే ఈ విజయం వారికి అంత సునాయాశంగా దక్కలేదు. అందుకోసం నిర్విరామంగా 50 ఏళ్లు కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు ఆ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పాల వ్యాపారంలో విప్లవం సృష్టించిన నాందేడ్​కు చెందిన వృద్ధ జంట సక్సెస్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం.

ఇతరులకు ప్రేరణగా నిలిచిన దంపతులు
చంద్రకళాబాయి (78), ప్రభు అప్పా దంపతుల జీవిత ప్రయాణం నిజాయితీగా కష్టపడి పనిచేయడం, సరైన నిర్ణయాల వల్ల ఏ వ్యాపారమైనా ఎలా సక్సెస్ అవుతుందో చెప్పడానికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. 50 ఏళ్ల క్రితం అంటే 1985లో కేవలం రెండు గేదెలతో ప్రారంభమైన వారి పాల వ్యాపారం, నేడు నాందేడ్‌ వ్యాప్తంగా మార్మోగిపోతోంది. ఈ దంపతుల ఏర్పాటు చేసిన డెయిరీకి జిల్లా వ్యాప్తంగా మంచి పేరుంది. గతంలో తలపై కుండలో పాలు, పెరుగు పెట్టుకుని ఇంటింటికి వెళ్లి అమ్మిన చంద్రకళాబాయి, సైకిల్​పై పశువుల దాణా, పాల పదార్థాలను విక్రయించిన ప్రభు అప్పా దంపతులు వ్యాపారంలోనే కాకుండా అపారమైన కృషి, నిజాయితీ, సేవా స్ఫూర్తి కారణంగా ప్రజల హృదయాలలో కూడా తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. నేడు, వారి 'ప్రభు దూద్ డెయిరీ' బాధ్యత తమ నాలుగో తరానికి అప్పగించారు. అయినప్పటికీ 78 ఏళ్ల చంద్రకళాబాయి ఇప్పటికీ అదే అంకితభావంతో దుకాణంలో పనిచేస్తోంది.

Old Couple Dairy Farm Success Story
డెయిరీ వ్యాపారంలో అదరగొడుతున్న వృద్ధ దంపతులు (ETV Bharat)

నిజాయితీగా వ్యాపారం
చంద్రకళాబాయి, ప్రభు అప్పా ఇంటింటికీ వెళ్లి పాలు, పెరుగు వంటివాటిని అమ్మేవారు. తద్వారా తమ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. తొలుత రెండు గేదెలతో తమ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో 1985లో 'ప్రభు దూద్ డైరీ'ని ప్రారంభించారు. నిజాయితీగా కష్టపడి పనిచేశారు. క్రమంగా కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పొందారు. దీంతో వ్యాపారం పెరిగింది. ఆ తర్వాత ఎక్కువ గేదెలను కొన్నారు. పాలు అమ్మగా, మిగిలిన వాటితో వెన్న, నెయ్యి, పెరుగు వంటి వాటిని తయారుచేసి విక్రయించి ఆదాయం పొందేవారు. ప్రభు అప్ప తన సైకిల్​పై పశువుల దాణాను సైతం అమ్మేవాడు. ఆయన వ్యాపారంలో నిజాయితీని చూపించేవాడు. తనకు దాణా అమ్మిన రైతులకు సకాలంలో డబ్బులు ఇచ్చేసేవాడు.

Old Couple Dairy Farm Success Story
డెయిరీ వ్యాపారంలో అదరగొడుతున్న వృద్ధ దంపతులు (ETV Bharat)

ఎనిమిది పదుల వయసులోనూ అదే ఉత్సాహం
చంద్రకళాబాయి ఇప్పటికీ అదే ఉత్సాహంతో పనిచేస్తోంది. అయితే నేడు ఆమె కుటుంబంలోని నాలుగో తరం ఈ వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. పాలు, పెరుగు మాత్రమే కాకుండా అన్ని రకాల పాల ఉత్పత్తులు, స్వీట్లు, స్నాక్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున విక్రయిస్తున్నారు. 50 ఏళ్ల క్రితం రెండు పాడి గేదెలతో ప్రారంభమైన ఈ వ్యాపారం నేడు 70కి పైగా గేదెలకు విస్తరించింది. ఇప్పటికీ చంద్రకళాబాయి గేదెలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, పాలు పితకడం, పెరుగు తయారు చేయడం, ఆవు పిడకలు చేయడం వంటి పనుల్లో పాలుపంచుకుంటోంది.

నెలకు రూ.లక్ష ఆదాయం
చంద్రకళాబాయి డైరీ ఫామ్ లో ముర్రా, జాఫర్, పంధర్‌ పురి, సోలాపురి జాతుల గేదెలు ఉన్నాయి. ఈ డైరీ ఫామ్ విస్తీర్ణం 9 ఎకరాలు. అక్కడే పశువులకు మేత వంటి వాటిని పండిస్తారు. గోధుమ గడ్డి, చెరకు కాండాలు వంటి వాటిని సమీప రైతులను నుంచి కొనుగోలు చేసి గేదెలకు దాణాకు వేస్తారు. ఈ డైరీ ఫామ్​లో పశువుల నిర్వహణకు అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫామ్​లో గేదెలు రోజుకు దాదాపు 500 లీటర్ల పాలను ఇస్తున్నాయి. ఇక్కడ పాలను లీటరు రూ. 70 చొప్పున అమ్ముతున్నారు. ఈ పాలు అమ్మకం ద్వారా మాత్రమే రోజుకు రూ. 35,000 ఆదాయం వస్తోంది. అంతేకాకుండా పన్నీర్​ను కిలో రూ. 360 చొప్పున విక్రయిస్తారు. రోజుకు రెండు క్వింటా కోవాను అమ్ముతారు. దాని ధర కిలో రూ.280. ఇలా పాలు, పన్నీర్, కోవా, ఇతర ఉత్పత్తుల నుంచి చంద్రకళాబాయి మొత్తం రోజుకు రూ.లక్ష వరకు ఆదాయం వస్తోంది.

