AI Help Nagpur Tragedy Case : మహారాష్ట్రలో రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భార్య మృతదేహాన్ని బైక్పైనే తీసుకెళ్లిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. అది కూడా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. వీరి బైక్ను ఢీకొట్టిన ట్రక్కును ఏఐ సాంకేతికతో గుర్తించి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు.
అసలేం జరిగిందంటే?
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్కు చెందిన అమిత్ యాదవ్ తన భార్యతో కలిసి ఆగస్టు 10న లోనారా నుంచి కరణ్పుర్కు వెళ్తున్నారు. నాగ్పుర్-జబల్పుర్ జాతీయ రహదారి మీదుగా వెళ్తుండగా వేగంగా దూసుకొచ్చిన ఓ ట్రక్కు వారిని ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్పై నుంచి పడిన మహిళకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించడానికి సాయం చేయమని అమిత్ వేడుకున్నా ఎవరూ రాలేదు. చివరికి ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత తన భార్య మృతదేహాన్ని తరలించడానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. మరోదారి లేక అమిత్ తన బైక్ వెనక మృతదేహాన్ని కట్టి అదే జాతీయ రహదారి మీదుగా తమ గ్రామానికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న నాగ్పుర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ట్రక్కు గురించి అమిత్ను ప్రశ్నిచంగా సరైన సమాచారాన్ని చెప్పలేకపోయాడు. ఎరుపు రంగు ట్రక్కు అని మాత్రమే గుర్తుందని పోలీసులకు తెలిపారు. అమిత్ ఇచ్చిన ఆధారంతో సీసీటీవీలను పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. మూడు వేర్వేరు టోల్గేట్ల నుంచి నాలుగు గంటల సీసీటీవీ ఫుటేజీని సేకరించారు. ఏఐ అల్గారిథంతో సాయంతో రూపొందించిన మార్వెల్(మహారాష్ట్ర అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ అండ్ విజిలెన్స్ ఫర్ ఎన్హాన్స్డ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఎరుపు రంగు ట్రక్కులను గర్తించారు. ఆ తర్వాత వాహన వేగం ఆధారిత గణన ద్వారా ప్రమాదానికి ఏ వాహనం కారణమై ఉండవచ్చు అనే వివరాలను సేకరించారు. ఏఐ ఇచ్చిన సమాచారంతో 700 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎరుపు రంగు ట్రక్కును స్వాధీనం చేసుకుని, డ్రైవర్ను అరెస్ట్ చేసినట్లు నాగ్పుర్ ఎస్పీ హర్ష్ ఏ పొద్దార్ తెలిపారు. డ్రైవర్ యూపీలోని మహోయీకి చెందిన సత్యపాల్ రాజేంద్ర అనే 28 ఏళ్ల యువకుడు అని చెప్పారు.