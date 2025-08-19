ETV Bharat / bharat

భార్య మృతదేహాన్ని బైక్‌కు కట్టి తీసుకెళ్లిన భర్త- 'AI' సాయంతో కేసు ఛేదించిన పోలీసులు - AI HELP NAGPUR TRAGEDY CASE

రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భార్యను బైక్​పై తీసుకెళ్లిన భర్త- ఏఐ సాయంతో కేసును ఛేందిన పోలీసులు

AI Help Nagpur Tragedy Case
AI Help Nagpur Tragedy Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read

AI Help Nagpur Tragedy Case : మహారాష్ట్రలో రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భార్య మృతదేహాన్ని బైక్​పైనే తీసుకెళ్లిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. అది కూడా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. వీరి బైక్​ను ఢీకొట్టిన ట్రక్కును ఏఐ సాంకేతికతో గుర్తించి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు.

అసలేం జరిగిందంటే?
మహారాష్ట్రలోని నాగ్​పుర్​కు చెందిన అమిత్​ యాదవ్ తన భార్యతో కలిసి ఆగస్టు 10న లోనారా నుంచి కరణ్​పుర్​కు వెళ్తున్నారు. నాగ్​పుర్-జబల్​పుర్ జాతీయ రహదారి మీదుగా వెళ్తుండగా వేగంగా దూసుకొచ్చిన ఓ ట్రక్కు వారిని ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్​పై నుంచి పడిన మహిళకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించడానికి సాయం చేయమని అమిత్‌ వేడుకున్నా ఎవరూ రాలేదు. చివరికి ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత తన భార్య మృతదేహాన్ని తరలించడానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. మరోదారి లేక అమిత్​ తన బైక్​ వెనక మృతదేహాన్ని కట్టి అదే జాతీయ రహదారి మీదుగా తమ గ్రామానికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న నాగ్​పుర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ట్రక్కు గురించి అమిత్​ను ప్రశ్నిచంగా సరైన సమాచారాన్ని చెప్పలేకపోయాడు. ఎరుపు రంగు ట్రక్కు అని మాత్రమే గుర్తుందని పోలీసులకు తెలిపారు. అమిత్​ ఇచ్చిన ఆధారంతో సీసీటీవీలను పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. మూడు వేర్వేరు టోల్​గేట్​ల నుంచి నాలుగు గంటల సీసీటీవీ ఫుటేజీని సేకరించారు. ఏఐ అల్గారిథంతో సాయంతో రూపొందించిన మార్వెల్​(మహారాష్ట్ర అడ్వాన్స్‌డ్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ విజిలెన్స్‌ ఫర్‌ ఎన్‌హాన్స్‌డ్‌ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఎరుపు రంగు ట్రక్కులను గర్తించారు. ఆ తర్వాత వాహన వేగం ఆధారిత గణన ద్వారా ప్రమాదానికి ఏ వాహనం కారణమై ఉండవచ్చు అనే వివరాలను సేకరించారు. ఏఐ ఇచ్చిన సమాచారంతో 700 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎరుపు రంగు ట్రక్కును స్వాధీనం చేసుకుని, డ్రైవర్​ను అరెస్ట్ చేసినట్లు నాగ్​పుర్ ఎస్​పీ హర్ష్​ ఏ పొద్దార్ తెలిపారు. డ్రైవర్​ యూపీలోని మహోయీకి చెందిన సత్యపాల్‌ రాజేంద్ర అనే 28 ఏళ్ల యువకుడు అని చెప్పారు.

AI Help Nagpur Tragedy Case
భార్యను బైక్​పై తీసుకెళ్తున్న అమిత్​ (ETV Bharat)
AI Help Nagpur Tragedy Case
ఏఐ గుర్తించిన ట్రక్కు (ETV Bharat)

AI Help Nagpur Tragedy Case : మహారాష్ట్రలో రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భార్య మృతదేహాన్ని బైక్​పైనే తీసుకెళ్లిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. అది కూడా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. వీరి బైక్​ను ఢీకొట్టిన ట్రక్కును ఏఐ సాంకేతికతో గుర్తించి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు.

అసలేం జరిగిందంటే?
మహారాష్ట్రలోని నాగ్​పుర్​కు చెందిన అమిత్​ యాదవ్ తన భార్యతో కలిసి ఆగస్టు 10న లోనారా నుంచి కరణ్​పుర్​కు వెళ్తున్నారు. నాగ్​పుర్-జబల్​పుర్ జాతీయ రహదారి మీదుగా వెళ్తుండగా వేగంగా దూసుకొచ్చిన ఓ ట్రక్కు వారిని ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్​పై నుంచి పడిన మహిళకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించడానికి సాయం చేయమని అమిత్‌ వేడుకున్నా ఎవరూ రాలేదు. చివరికి ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత తన భార్య మృతదేహాన్ని తరలించడానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. మరోదారి లేక అమిత్​ తన బైక్​ వెనక మృతదేహాన్ని కట్టి అదే జాతీయ రహదారి మీదుగా తమ గ్రామానికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న నాగ్​పుర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ట్రక్కు గురించి అమిత్​ను ప్రశ్నిచంగా సరైన సమాచారాన్ని చెప్పలేకపోయాడు. ఎరుపు రంగు ట్రక్కు అని మాత్రమే గుర్తుందని పోలీసులకు తెలిపారు. అమిత్​ ఇచ్చిన ఆధారంతో సీసీటీవీలను పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. మూడు వేర్వేరు టోల్​గేట్​ల నుంచి నాలుగు గంటల సీసీటీవీ ఫుటేజీని సేకరించారు. ఏఐ అల్గారిథంతో సాయంతో రూపొందించిన మార్వెల్​(మహారాష్ట్ర అడ్వాన్స్‌డ్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ విజిలెన్స్‌ ఫర్‌ ఎన్‌హాన్స్‌డ్‌ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఎరుపు రంగు ట్రక్కులను గర్తించారు. ఆ తర్వాత వాహన వేగం ఆధారిత గణన ద్వారా ప్రమాదానికి ఏ వాహనం కారణమై ఉండవచ్చు అనే వివరాలను సేకరించారు. ఏఐ ఇచ్చిన సమాచారంతో 700 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఎరుపు రంగు ట్రక్కును స్వాధీనం చేసుకుని, డ్రైవర్​ను అరెస్ట్ చేసినట్లు నాగ్​పుర్ ఎస్​పీ హర్ష్​ ఏ పొద్దార్ తెలిపారు. డ్రైవర్​ యూపీలోని మహోయీకి చెందిన సత్యపాల్‌ రాజేంద్ర అనే 28 ఏళ్ల యువకుడు అని చెప్పారు.

AI Help Nagpur Tragedy Case
భార్యను బైక్​పై తీసుకెళ్తున్న అమిత్​ (ETV Bharat)
AI Help Nagpur Tragedy Case
ఏఐ గుర్తించిన ట్రక్కు (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ARRESTS ACCUSED USING AINAGPUR HIT AND RUN CASEAI SOLVED NAGPUR HIT AND RUN CASEAI HELP NAGPUR TRAGEDY CASE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.