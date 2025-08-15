ETV Bharat / bharat

నాగాలాండ్ గవర్నర్‌ గణేశన్‌ కన్నుమూత

చెన్నైలో నాగాలాండ్ గవర్నర్ గణేశన్ కన్నుమూత- తలకు గాయం కావడమే కారణం!

Nagaland Governor La Ganesan
Nagaland Governor La Ganesan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 8:35 PM IST

Nagaland Governor Ganesan Passes Way : నాగాలాండ్‌ గవర్నర్‌ లా గణేశన్‌ శుక్రవారం చెన్నైలో కన్నుమూశారు. ఇటీవల చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆయన, శుక్రవారం రాత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచినట్లు రాజ్‌భవన్‌ అధికారులు తెలిపారు. ఆగస్టు 8న చెన్నైలోని తన నివాసంలో కుప్పకూలిన గణేశన్‌ (80) తలకు గాయం కావడంతో, ఆయనను ఆస్పత్రిలో చేర్పించినట్లు సమాచారం. అప్పటి నుంచి వైద్యులు ఆయనకు ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తూ వచ్చారు.

ఆర్​ఎస్​ఎస్​ భావజాలం
గణేశన్​ 1945 ఫిబ్రవరి 16న తంజావూరులో జన్మించారు. చిన్నతనంలోనే ఆయన ఆర్​ఎస్​ఎస్​ భావజాలం పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. గణేశన్​ తండ్రి, సోదరులకు కూడా ఆర్​ఎస్​ఎస్​తో సంబంధాలు ఉన్నాయి. దీనితో 1970లో గణేశన్‌ పూర్తిస్థాయి ఆర్​ఎస్​ఎస్​ ప్రచారక్‌గా మారారు. మధురై తదితర ప్రాంతాల్లో 20 ఏళ్ల పాటు సంఘ్‌కు సేవలందించారు. 1991లో బీజేపీలో చేరి తమిళనాడు పార్టీ శాఖ సంస్థాగత కార్యదర్శిగానూ సేవలందించారు. ఆ సమయంలోనే ఆయన తమిళనాట బీజేపీ బలోపేతానికి కృషిచేశారు. ఆ తర్వాత జాతీయ స్థాయిలోనూ వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. 2006 నుంచి 2009 మధ్య కాలంలో తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగానూ సేవలు అందించారు.

గణేశన్​ 2016లో మధ్యప్రదేశ్‌ నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. 2021 ఆగస్టు నుంచి 2023 ఫిబ్రవరి 19 వరకు మణిపుర్‌ గవర్నర్‌గా పనిచేశారు. 2022లో ఆయన పశ్చిమ బెంగాల్‌ గవర్నర్‌గా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2023 ఫిబ్రవరి నుంచి ఆయన నాగాలాండ్‌ గవర్నర్‌గా ఉన్నారు.





