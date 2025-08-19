Muslim Marriage New Rules : ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముస్లింలు ఇక నుంచి కట్నం తీసుకోవద్దని, నిలబడి విందు చేయొద్దని నిర్ణయించింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్ బరేలీలోని ఇస్లామియా ఇంటర్ కాలేజ్ మైదానంలో ఆలా హజ్రత్ ఉలమా జరిగింది. ఈ క్రమంలో ముస్లిం అజెండాను ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మౌలానా షహబుద్దీన్ రజ్వీ ప్రకటించారు.
కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్
ఆలా హజ్రత్ ఉలమా సోమవారం బరేలీలోని ఇస్లామియా ఇంటర్ కాలేజ్ మైదానంలో ప్రారంభమైంది. 107వ ఉర్సులో ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మౌలానా షహబుద్దీన్ రజ్వీ ముస్లిం అజెండాను సమర్పించారు. ఈ క్రమంలో ముస్లిం సమాజంలో వ్యాప్తి చెందుతున్న దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా ఇది ఒక ఉద్యమాన్ని నడపాలని సూచించారు. అంతేకాకుండా బరేలీ రైల్వే జంక్షన్, విమానాశ్రయం పేరును దర్గా ఆలా హజ్రత్గా మార్చాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్తో సంబంధం ఉన్న ఉలమాలు ఒక అజెండాను విడుదల చేశారని పేర్కొన్నారు.
అజెండాలో ఏముందంటే?
వరకట్నం తీసుకోవడం, పార్టీల్లో నిలబడి తినడం ఖురాన్కు విరుద్ధమని ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మౌలానా షహబుద్దీన్ రజ్వీ పేర్కొన్నారు. ముస్లింలలో ప్రబలంగా ఉన్న చెడులను తొలగించాలని అజెండాలో నిర్ణయించామన్నారు. "పెళ్లిళ్ల కోసం వరకట్నం తీసుకోకూడదు. అలాగే వివాహం వంటి ఇతర కార్యక్రమాలలో నిలబడి తినడం ఆపాలి. అది ఖురాన్కు విరుద్ధం. యువతలో మాదకద్రవ్య వ్యసనం చాలా పెరిగింది. ముస్లింలు డబ్బు వచ్చే వ్యాపారం ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. దీనిని నిషేధించాలి. ముస్లింలలో వ్యాప్తి చెందుతున్న ఈ దురాచారాలను అంతం చేయడానికి భారతదేశం అంతటా ఒక ఉద్యమం నడపాలి. బరేలీ అంటే ఆలా హజ్రత్ నగరం అని అర్థం. అందుకే బరేలీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా బరేలీ షరీఫ్ అని పిలుస్తారు. ఈ క్రమంలో బరేలీ రైల్వే స్టేషన్కు బరేలీ షరీఫ్ ఆలా హజ్రత్ రైల్వే జంక్షన్ అని, విమానాశ్రయానికి ఆలా హజ్రత్ విమానాశ్రయం అని పేరు పెట్టాలి." అని రజ్వీ పేర్కొన్నారు.
'అనవసరమైన ఖర్చుల వద్దు- విద్య కోసం ఆ డబ్బు వెచ్చించండి'
ముస్లింలు వివాహాలు, ఇతర కార్యక్రమాలలో వృధా ఖర్చు చేయకూడదని ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మౌలానా షహబుద్దీన్ రజ్వీ పేర్కొన్నారు. వివాహాలు, ఇతర కార్యక్రమాల్లో చేసే వృథా ఖర్చును ఆపేసి, విద్య కోసం ఖర్చు చేయాలని కోరారు. ముస్లిం సమాజంలో వ్యాప్తి చెందుతున్న దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా ఉలేమా ఏడాది పొడవునా ఉద్యమం నిర్వహిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.