ETV Bharat / bharat

పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ- 20 శాతం పెరిగిన దిగుబడి - యువరైతు ప్రయోగం సక్సెస్

మధ్యప్రదేశ్ యువ రైతు వినూత్న ఆలోచన- పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ- అందుకోసమేనట!

Music Therapy for Crops
పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Music Therapy for Crops : సాధారణంగా ఒత్తిడి, నిరాశ, నీరసంగా అనిపించినప్పుడు మనం సంగీతాన్ని వింటుంటాం. దీంతో మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తుంది. అయితే మధ్యప్రదేశ్‌లో మాత్రం పంట మొక్కలు కూడా మ్యూజిక్​ను వింటున్నాయి. ఈ సంగీతాన్ని విని 20శాతం ఎక్కువ దిగుబడిని అందిస్తున్నాయి. అదేంటి పంట మొక్కలు మ్యూజిక్ వినడం ఏంటని వింతగా అనిపిస్తుందా? అయితే ఈ స్టోరీని చదవేయండి.

యువ రైతు వినూత్న ఆలోచన
సాగర్ జిల్లాకు చెందిన యువ రైతు ఆకాశ్ చౌరాసియా గత కొంత కాలంగా వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. అయితే సాగులో అనేక ప్రయోగాలు చేసి దిగుబడిని రాబట్టేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలోనే గత 10-12 ఏళ్లుగా పంటలపై మ్యూజిక్ థెరపీని ప్రయోగించాడు. అంటే పంట కాలంలో మొక్కలకు సంగీతాన్ని వినిపిస్తున్నాడు. మ్యూజిక్ థెరపీ చేసిన తర్వాత పంటల దిగుబడి పెరగడం గమనించాడు. అలాగే పంటలు వేగంగా పండుతున్నాయి. సంగీతం థెరపీతో వ్యవసాయం చేయడం ద్వారా మంచి దిగుబడిని పొందుతున్నాడు.

Music Therapy for Crops
పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తున్న రైతు (ETV Bharat)

"ప్రధానంగా మ్యూజిక్ థెరపీ ప్రకృతి శాస్త్రానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. గతంలో పొలాల్లో తుమ్మెదలు ఉండేవి. అవి పంటపొలాల్లో హమ్మింగ్‌ చేసి నాట్యమాడేవి. తుమ్మెదల హమ్మింగ్ పంటలకు థెరపీగా, ఎంటర్​టైన్ మెంట్​గా పనిచేసేది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కృత్రిమ ధ్వని ద్వారా పంటలకు సంగీతాన్ని ప్లే చేయడంలో మేము ప్రయోగం చేశాం. ఈ ప్రయోగం చాలా వరకు విజయవంతమైంది. మ్యూజిక్ థెరపీ ఇచ్చిన పొలాల్లో పంటల ఉత్పాదకత చాలా మెరుగ్గా ఉంది." అని ఆకాశ్ చౌరాసియా పేర్కొన్నారు.

Music Therapy for Crops
పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తున్న రైతు (ETV Bharat)

రకరకాల సంగీతం
పొలాల్లో వివిధ దశల్లో, వేర్వేరు సమయాల్లో పంట మొక్కల కోసం సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తున్నారు. విత్తనాలు జల్లిన తర్వాత అవి మొలకెత్తుతున్నప్పుడు ఒక రకమైన శాస్త్రీయ మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తారు. పంట మొక్కలు యుక్తవయసుకు చేరుకున్నప్పుడు, దానిలో హార్మోన్ల మార్పులు జరిగినప్పుడు వేరే రకమైన సంగీత థెరపీని ఇస్తారు. చివరగా పంట పండినప్పుడు మరొక రకమైన సంగీతాన్ని అందిస్తారు. మొక్కలకు రోజులకు రెండుసార్లు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తారు.

రోజుకు రెండు సార్లు మ్యూజిక్
ఉదయం 5- 8 గంటల వరకు, సాయంత్రం 5-7 గంటల వరకు పంట మొక్కల వద్ద శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తారు. ఈ విధంగా, పంటలకు ఉదయం 3 గంటలు, సాయంత్రం 2 గంటల పాటు మ్యూజిక్ థెరపీని ఇస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల పంట ఉత్పాదకతలో 15- 20 శాతం పెరుగుదలను గమనించానని ఆకాశ్ చౌరాసియా చెప్పాడు. ఇది రైతు సోదరుల ఆదాయాన్ని పెంచుతుందన్నాడు."పంటలకు మ్యూజిక్ థెరపీ గురించి మేము అధ్యయనం చేశాం. అందుకోసం వివిధ పరిస్థితులలో పొలాలను సిద్ధం చేశాం. ఒక పొలానికి మ్యూజిక్ థెరపీ ఇచ్చాం. మరొక పొలంలోని పంటలకు సంగీత థెరపీ ఇవ్వలేదు. మ్యూజిక్ థెరపీ ఇచ్చిన పొలంలో పంటలు బాగా పండడాన్ని గమనించాం. పంట సమయానికి ముందే పంటలు పండాయి కూడా. పంట క్వాలిటీ కూడా పెరిగింది. " అని ఆకాశ్ చౌరాసియా తెలిపాడు.

Music Therapy for Crops
పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ (ETV Bharat)

మ్యూజిక్ థెరపీపై ప్రయోగాలు
నల్ల పసుపు పంటపై తాము మ్యూజిక్ థెరపీ ప్రయోగం చేశామని ఆకాశ్ చౌరాసియా చెప్పాడు. "తన పొలంలో నల్ల పసుపు పంటకు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇచ్చాను. మరొక పొలంలో ఉన్న పంటకు సంగీత థెరపీ ఇవ్వలేదు. మ్యూజిక్ థెరపీ అందించిన పొలంలోని నల్ల పసుపు పంటను కోసి పరీక్షించాం. అందులో కర్కుమిన్ స్థాయి, ఔషధ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తేలింది. మ్యూజిక్ థెరపీ లేకుండా పండించిన నల్ల పసుపులో వ్యాధులు కూడా కనిపించాయి. దిగుబడి కూడా తక్కువగా ఉంది. రెండు వేర్వేరు పొలాల్లో ఒకే రకమైన నేలలో, సమాన విస్తీర్ణం, సమానంగా ఎరువులు వేసి సారూప్య పరిస్థితుల్లో పండించినప్పటికీ దిగుబడిలో మార్పు కనిపించింది. అనేక పంటలపై ఇటువంటి ప్రయోగాలు జరిగాయి. వాటి డేటాను భద్రపరిచాం. ఈ ప్రయోగం వానపాములు, ఆవులపై కూడా జరిగింది. మేము మ్యూజిక్ థెరపీ ఇచ్చిన ఆవులు ఎక్కువ పాలు ఇస్తున్నాయి." అని ఆకాశ్ చౌరాసియా వెల్లడించాడు.

Music Therapy for Crops
పంట పొలాలకు మ్యూజిక్ థెరపీ (ETV Bharat)

పంటలకు అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పిస్తే మంచి దిగుబడిని అందిస్తాయని కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రం బిజోరా ఇన్‌ ఛార్జ్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆశిశ్ త్రిపాఠీ తెలిపారు. పొలంలోని బహిరంగ ప్రదేశంలో సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తే, అక్కడ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుందన్నారు. ఒక పొలంలో శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ప్లే చేయడం వల్ల అక్కడ మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుందని భావించవచ్చని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి అది పంటల దిగుబడిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని వెల్లడించారు.

చెత్త ఇస్తే భోజనం ఫ్రీ- అరకిలో చెత్తకు రుచికరమైన ప్లేట్ మీల్స్- పర్యావరణ పరిరక్షణకు మహిళ చొరవ

మహిళల కోసం ప్రత్యేక ఆరోగ్య కేంద్రాలు- 'స్త్రీ' పేరుతో క్లినిక్​లు ప్రారంభం- ఎక్కడంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGAR FARMER PLAY MUSIC TO CROPSMUSIC THERAPY CROPS GROWTH WELLMUSIC THERAPY FOR PLANT GROWTHFARMER PLAY MUSIC TO CROPSMUSIC THERAPY FOR CROPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.