'ముంబయిలో కోటి మందిని చంపుతాం'- నిమజ్జనం వేళ ఉగ్రవాదుల బెదిరింపు- హై అలర్ట్! - MUMBAI ON HIGH ALERT
ముంబయిలో మానవ బాంబులు ప్రవేశించారంటూ మెసేజ్- హై అలెర్ట్ ప్రకటించిన ముంబయి పోలీసులు
Published : September 5, 2025 at 3:23 PM IST
Mumbai On High Alert : వినాయక నిమజ్జనానికి ముందు ముంబయిలో మానవ బాంబులు ప్రవేశించారంటూ బెదిరింపు మెయిల్ రావటంతో పోలీసులు హై అలెర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ముంబయి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూముకు బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మహా నగరంలో 14మంది ఉగ్రవాదులు చొరబడ్డారని, 34వాహనాల్లో మానవ బాంబులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో సిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నట్లు చెప్పారు. 400కిలోల ఆర్డీఎక్స్తో పేలుళ్లు జరపనున్నట్లు బెదిరింపు మెయిల్ సారాంశమన్నారు. ఆర్డీఎక్స్తో కోటి మందిని చంపుతామని దుండగులు మెసేజ్లో బెదిరించినట్లు చెప్పారు.
ఈ-మెయిల్ 'లష్కర్-ఏ-జిహాదీ' అనే వాట్సాప్ ఖాతా నుంచి వచ్చినట్లు గుర్తించారు. పాకిస్థాన్కు చెందిన జిహాదీ గ్రూప్ సభ్యుడినంటూ మెయిల్ పంపిన వ్యక్తి పేర్కొన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. దీంతో హై అలర్ట్ ప్రకటించిన పోలీసులు ముంబయి మహానగరంలో బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్లతో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదని తెలిపారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలను గుర్తిస్తే, వెంటనే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని ముంబయి పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
గణేశ్ ఉత్సవాల వేళ- బాంబు బెదిరింపులు
ముంబయిలో ఏటా అత్యంత వైభవోపేతంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి. 10 రోజుల పూజ తరువాత స్వామి వారి నిమజ్జనం జరుగుతుంది. ఇందులో లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారు. కనుక వీధులన్నీ కిక్కిరిసిపోయి ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. హై అలర్ట్ ప్రకటించి ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అలాగే ఎలాంటి వదంతులు, పుకార్లను నమ్మవద్దు అని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
21,000 పోలీసుల మోహరింపు
ముంబయిలో అనంత చతుర్దశి (శనివారం) నాడు వినాయక నిమజ్జనం జరుపుతారు. కనుక ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు జరగకుండా, ముంబయిలో ఏకంగా 21,000 మందికిపైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించనున్నారు. వీరిలో 12 మంది అదనపు పోలీసులు కమిషనర్లు, 40 మంది డిప్యూటీ కమిషనర్లు, 61 మంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్లు, 3000 మంది అధికారులు, 18,000 మంది పోలీసులు సిబ్బంది ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈసారి ఎలాంటి ట్రాఫిక్ అంతరాయం, మిస్ మేనేజ్మెంట్ జరగకుండా మొదటిసారి ఏఐ టెక్నాలజీని కూడా వాడుతున్నారు.
పట్నా కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్
ఇటీవల పట్నాలోని సివిల్ కోర్టుకు కూడా బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చింది. ముగ్గురు జైషే మహ్మద్ ఉగ్రవాదులు బిహార్లోకి చొరబడినట్లు నిఘా వర్గాలు నుంచి సమాచారం వచ్చింది. దీంతో బిహార్ పోలీసులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఉగ్రవాదుల ఫొటోలను, వివరాలను విడుదల చేశారు. ఆ ఉగ్రవాదులు నేపాల్ మీదుగా బిహార్ చేరుకున్నట్లు సీనియర్ అధికారులు వెల్లడించారు.
రైల్వేస్టేషన్ పేల్చేస్తామంటూ బెదిరింపు
ఇటీవల ముంబయి నుంచి థానే వరకు అనేక బాంబు బెదిరింపు కాల్స్, మెసేజ్లు వచ్చాయి. కానీ దాదాపు అవన్నీ బూటకమని తేలింది. థానే రైల్వేస్టేషన్ను పేల్చాస్తామని ఓ 43 ఏళ్ల వ్యక్తి కాల్ చేయగా, అతనిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తరువాత అది పెద్ద బుటకమని, అతను మద్యం మత్తులో అలా అన్నట్లు తేలింది.
జులై చివరి వారంలో ముంబయిలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహరాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పేలుడు జరుగుతుందని మూడు వేర్వేరు నంబర్ల నుంచి బాంబు బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయి. కానీ పోలీసుల తనిఖీల్లో బాంబులు ఏమీ బయటపడలేదు.
