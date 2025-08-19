Mumbai Monorail Breaks Down : దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. మంగళవారం సాయంత్రం ఎలివేటెడ్ ట్రాక్పై నడిచే మోనో రైలు ట్రాక్ మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది. ఆ సమయంలో రైలులో 582 మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు. దీనితో ఒక్కసారిగా ఆందోళన చెలరేగింది. అయితే ప్రయాణికులు అందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
భయపడాల్సిన పనిలేదు!
అంతకు మోనోరైలు ఘటనపై మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ స్పందించారు. "మోనో రైలు సాంకేతిక కారణాల వల్లే నిలిచిపోయింది. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. భయపడాల్సిన పనిలేదు. ప్రయాణికులు అందరినీ సురక్షితంగా తరలించవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ సంయమనం పాటించాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది" అని తెలిపారు.
काही तांत्रिक कारणाने चेंबूर आणि भक्तीपार्क दरम्यान एक मोनोरेल अडकून पडली आहे. एमएमआरडीए, अग्निशमन दल आणि महापालिका अशा सर्वच यंत्रणा त्याठिकाणी पोहोचल्या आहेत. सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणीही काळजी करु नये, घाबरून जाऊ नये. सर्व…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 19, 2025
ఓవర్క్రౌడ్ వల్లనే!
అధిక రద్దీ కారణంగా మోనో రైలుకు విద్యుత్ సరఫరాలో స్వల్ప అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనితో సాయంత్రం 6.38 గంటల సమయంలో మైసూర్ కాలనీ- భక్తి పార్క్ స్టేషన్ల మధ్య ఈ మోనో రైలు 2గంటలకు పైగా నిలిచిపోయింది. ఆ సమయంలో రైలులో 582 మంది ఉన్నారు. దీనితో ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు అప్రమత్తమై హుటాహుటిన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రత్యేక క్రేన్లు తీసుకొచ్చి ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా కిందకు దించారు.
అధిక రద్దీ కారణంగానే విద్యుత్ సరఫరాలో సమస్య ఏర్పడిందని, అందుకే మోనో రైలు ఆగిపోయినట్లు ముంబయి మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (ఎంఎంఆర్డీఏ) అధికారులు తెలిపారు. తమ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, అధిక రద్దీ కారణంగానే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి మోనో రైలు సామర్థ్యం 104 మెట్రిక్ టన్నులు కాగా, అధిక రద్దీ కారణంగా ఆ బరువు 109 మెట్రిక్ టన్నులకు పెరిగినట్లు తేలిందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ మోనోరైలు ఘటనపై మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం ఏక్నాథ్ శిందే స్పందించారు. హార్బర్ లైన్ మూసివేయడంతో చాలా మంది ప్రయాణికులు మోనో రైలు వైపు వచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడమే ఇందుకు కారణమని తెలిపారు.
సరైన సమయానికి సమాచారం ఇచ్చారు!
మైనోరైలు ట్రాక్పైనే ఆగిపోవడంతో, ప్రయాణికులు వెంటనే బీఎంసీ హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారని బృహాన్ ముంబయి కార్పొరేషన్(బీఎంసీ) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన ముంబయి అగ్నిమాపక దళం ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టిందని వెల్లడించింది. గత 2రోజులుగా ఎడతెరిపిలేని భారీ వర్షాల కారణంగా ముంబయిలో సాధారణ జనజీవనం స్తంభించింది.
