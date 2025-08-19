ETV Bharat / bharat

ట్రాక్‌ మధ్యలో నిలిచిపోయిన ముంబయి మోనో రైలు- ట్రైన్​లో 500మంది ప్రయాణికులు! - MUMBAI HEAVY RAIN

ముంబయిలో భారీ వర్షాలు- నిలిచిపోయిన మోనో రైలు- స్పందించిన సీఎం

Mumbai Rains Monorail
Mumbai Rains Monorail (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 8:56 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read

Mumbai Rains Monorail : దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలో గత రెండు రోజులగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. రోడ్లన్నీ జలమయం కావడం వల్ల జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ఇదిలా ఉండగా, ఎలివేటెడ్​ ట్రాక్​పై నడిచే మోనో రైలు మధ్యలోనే దాదాపు గంటకు పైగా ఆగిపోయింది. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కాగా, విద్యుత్​ అంతరాయం కారణంగానే రైలు నిలిచిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే రైలులో సుమారు 500మంది వరకు ఉన్నట్లు ప్రయాణికులు అంటున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై స్పందించిన మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్, ప్రయాణికులకు కాపాడతామని హామీ ఇచ్చారు.

మంగళవారం సాయంత్రం 6:15గంటల సమంయలో విద్యుత్​ అంతరాయంతో రైలు నిలిచిపోయింది. ఈ రైలు మైసూర్‌ కాలనీ- భక్తి పార్క్‌ స్టేషన్ల మధ్య ఈ రైలు దాదాపు గంటకు పైగా ఆగిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న ముంబయి అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని కిటికీ అద్దాలను కత్తిరించి ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కిందకు తీసుకొచ్చారు. కొంతమందిని ఆస్పత్రికి కూడా తరలించారు. రైలు నిలిచిపోయినప్పుడు ప్రయాణికులు వెంటనే బీఎంసీ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్‌కు కాల్‌ చేసి సమాచారం ఇచ్చారని బృహాన్‌ ముంబయి కార్పొరేషన్‌(BMC) ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన ముంబయి అగ్నిమాపక దళం ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టిందని తెలిపింది. అయితే విద్యుత్ సరఫరాలో సమస్య కారణంగానే రైలు ఆగిపోయినట్లు ముంబయి మెట్రోపాలిటన్‌ రీజియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ(MMRDA) అధికారులు పేర్కొన్నారు.

స్పందించిన సీఎం
దీనిపై స్పందించిన మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌, ఈ ఘటనపై విచారణ చేపడతామని తెలిపారు.'కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ట్రాక్​ మధ్యలో మోనో రైలు నిలిచిపోయింది. ఎంఎంఆర్​డీఏ, అగ్నిమాపకం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ప్రయాణీకులందరూ సురక్షితంగా ఉంటారు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఓపికగా ఉండాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. నేను అధికారులను సంప్రదిస్తూనే ఉన్నా' అని ఫడణవీస్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ముంబయిలో 24 గంటల్లో దాదాపు 30 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులతో ముంబయి విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అవాల్సిన ఎనిమిది విమానాలను ఇతర ప్రాంతాలకు మళ్లించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైల్వే ట్రాక్‌లపై 17 అంగుళాల మేర నీరు నిలవగా, హార్బర్‌ లైన్‌ సహా ప్రధాన మార్గాల్లో లోకల్ ట్రైన్‌ సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో కొన్నింటినీ రద్దు చేయగా మరికొన్నింటిని రీషెడ్యూల్ చేశారు. ముంబయి గుండా ప్రవహించే మైతీ నది ప్రమాకరస్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. నదీ పరివాహకంలోని 400 నుంచి 500 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. క్రాంతీ నగర్‌, కుర్లా, పొవాయ్ తదితర ప్రాంతాలలో ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బందిని మోహరించారు. పొవాయ్‌లోని ఫిల్టర్‌పాడా వద్ద ఓ వ్యక్తి కొట్టుకుపోతుండగా ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బంది రక్షించారు. వచ్చే 48 గంటలు కీలకమని ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ హెచ్చరించారు. కొంకణ్‌, ముంబయి, ఠాణే, రాయ్‌గఢ్‌, రత్నగిరి, పాల్ఘర్ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ రెడ్ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

Mumbai Rains Monorail : దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలో గత రెండు రోజులగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. రోడ్లన్నీ జలమయం కావడం వల్ల జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ఇదిలా ఉండగా, ఎలివేటెడ్​ ట్రాక్​పై నడిచే మోనో రైలు మధ్యలోనే దాదాపు గంటకు పైగా ఆగిపోయింది. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కాగా, విద్యుత్​ అంతరాయం కారణంగానే రైలు నిలిచిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే రైలులో సుమారు 500మంది వరకు ఉన్నట్లు ప్రయాణికులు అంటున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై స్పందించిన మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్, ప్రయాణికులకు కాపాడతామని హామీ ఇచ్చారు.

మంగళవారం సాయంత్రం 6:15గంటల సమంయలో విద్యుత్​ అంతరాయంతో రైలు నిలిచిపోయింది. ఈ రైలు మైసూర్‌ కాలనీ- భక్తి పార్క్‌ స్టేషన్ల మధ్య ఈ రైలు దాదాపు గంటకు పైగా ఆగిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న ముంబయి అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని కిటికీ అద్దాలను కత్తిరించి ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కిందకు తీసుకొచ్చారు. కొంతమందిని ఆస్పత్రికి కూడా తరలించారు. రైలు నిలిచిపోయినప్పుడు ప్రయాణికులు వెంటనే బీఎంసీ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్‌కు కాల్‌ చేసి సమాచారం ఇచ్చారని బృహాన్‌ ముంబయి కార్పొరేషన్‌(BMC) ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన ముంబయి అగ్నిమాపక దళం ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టిందని తెలిపింది. అయితే విద్యుత్ సరఫరాలో సమస్య కారణంగానే రైలు ఆగిపోయినట్లు ముంబయి మెట్రోపాలిటన్‌ రీజియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ(MMRDA) అధికారులు పేర్కొన్నారు.

స్పందించిన సీఎం
దీనిపై స్పందించిన మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌, ఈ ఘటనపై విచారణ చేపడతామని తెలిపారు.'కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ట్రాక్​ మధ్యలో మోనో రైలు నిలిచిపోయింది. ఎంఎంఆర్​డీఏ, అగ్నిమాపకం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ప్రయాణీకులందరూ సురక్షితంగా ఉంటారు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఓపికగా ఉండాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. నేను అధికారులను సంప్రదిస్తూనే ఉన్నా' అని ఫడణవీస్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ముంబయిలో 24 గంటల్లో దాదాపు 30 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులతో ముంబయి విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అవాల్సిన ఎనిమిది విమానాలను ఇతర ప్రాంతాలకు మళ్లించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైల్వే ట్రాక్‌లపై 17 అంగుళాల మేర నీరు నిలవగా, హార్బర్‌ లైన్‌ సహా ప్రధాన మార్గాల్లో లోకల్ ట్రైన్‌ సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో కొన్నింటినీ రద్దు చేయగా మరికొన్నింటిని రీషెడ్యూల్ చేశారు. ముంబయి గుండా ప్రవహించే మైతీ నది ప్రమాకరస్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. నదీ పరివాహకంలోని 400 నుంచి 500 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. క్రాంతీ నగర్‌, కుర్లా, పొవాయ్ తదితర ప్రాంతాలలో ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బందిని మోహరించారు. పొవాయ్‌లోని ఫిల్టర్‌పాడా వద్ద ఓ వ్యక్తి కొట్టుకుపోతుండగా ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బంది రక్షించారు. వచ్చే 48 గంటలు కీలకమని ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ హెచ్చరించారు. కొంకణ్‌, ముంబయి, ఠాణే, రాయ్‌గఢ్‌, రత్నగిరి, పాల్ఘర్ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ రెడ్ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

Last Updated : August 19, 2025 at 9:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MONORAIL BREAKS DOWNMUMBAI RAINS MONORAILMAHARASHTRA HEAVY RAINMUMBAI HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.