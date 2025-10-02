రాక్షస రూపంలో మహ్మద్ యూనస్- చేతిలో పాక్ ప్రధాని తల- హాట్ టాపిక్గా దుర్గమ్మ మండపం
వైరల్ అవుతున్న బహరంపూర్ దుర్గమ్మ మండపం- భారత్ వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడుతున్నందుకు నిరసన
Published : October 2, 2025 at 7:28 AM IST
Yunus And Pak PM Sharif Demon Form :భారత్లో ఓ చోట ఏర్పాటుచేసిన దుర్గమ్మ మండపం బంగాల్లో రాజకీయ వేడిని పుట్టించింది. ఈ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసిన కమిటీపై చట్టపరంగా ప్రొసీడ్ అవుతామని పలువురు బంగ్లాదేశీయులు హెచ్చరించారు. ఇంతకీ ఈ దుర్గమ్మ మండపం ఎక్కడుంది? దీనితో బంగ్లాదేశ్కు ఉన్న లింక్ ఏమిటి ? ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన దుర్గామాత మండపంపై బంగ్లాదేశీయులకు అభ్యంతరం ఎందుకు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దుర్గమ్మ పాదాల కింద మహ్మద్ యూనుస్
దేవీ నవరాత్రులు 9 రోజుల పాటు జరుగుతాయి. 9వ రోజున మహిషాసురమర్దిని రూపంలో దుర్గామాత దర్శనమిస్తుంది. దసరా నవరాత్రుల ముగింపునకు ముందు రోజు ఈ రూపంలో భక్తులకు అమ్మవారు కనిపిస్తారు. ఈనేపథ్యంలో బంగాల్ ముర్షిదాబాద్ జిల్లా బహరంపూర్లో మహిషాసుర మర్దిని రూపంలో ఏర్పాటు దుర్గామాత మండపం అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. చివరకు పొరుగునే ఉన్న బంగ్లాదేశ్లోనూ దీని గురించి చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకంటే, ఈ మండపంలో దుర్గామాత పాదాల కింద అంతమయ్యే మహిషాసురుడి మొహాన్ని అచ్చం బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అధినేత మహ్మద్ యూనుస్లా తయారు చేశారు. యూనుస్ మొహంలో భయం కనిపించేలా కళాకారులు దాన్ని అద్భుతంగా మలిచారు.
రాక్షసుల్లా యూనుస్, షెహబాజ్, ట్రంప్
బహరంపూర్ పట్టణానికి చెందిన సాధక్ నరేంద్ర స్మృతి సంఘ ఆధ్వర్యంలో ఈ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈసారి మండపం నిర్వాహకులు కాస్త క్రియేటివ్గా ఆలోచించారు. భారత్కు శత్రువుల్లా వ్యవహరిస్తున్న బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అధినేత మహ్మద్ యూనుస్, పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్లను రాక్షసుల్లా చూపిస్తూ మహిషాసురమర్దిని మండపాన్ని తయారు చేయమని శిల్పికి సలహా ఇచ్చారు. దీనికి అనుగుణంగా మండపాన్ని శిల్పి రెడీ చేశారు. దుర్గామాత పాదాల కింద నలిగే మహిషాసురుడి స్థానంలో మహ్మద్ యూనుస్, అమ్మవారు చేతిలో పట్టుకునే రాక్షసుడి తల పాత్రలో షెహబాజ్ షరీఫ్ మొహాలను చెక్కారు. అందుకే ఈ మండపాన్ని చూసేందుకు పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో తరలి వస్తున్నారు. బహరంపూర్లోని ఖాగ్రా క్రెమటోరియం సర్వజనిన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన దుర్గా మండపానికి మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ మండపంలో రాక్షసుడి పాత్రలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను చూపించారు. దిగుమతి సుంకాలను పెంచడం ద్వారా భారత్తో ట్రంప్ అరాచకంగా వ్యవహరించారు. అందుకు నిరసనగానే ట్రంప్ను రాక్షస పాత్రలో చూపించారు.
నిజాలను చెప్పేలా నిరసన తెలిపితే తప్పేముంది ?
'భారతదేశ శత్రువులు నాశనం కావాలని మేం దుర్గమ్మను వేడుకున్నాం. అందుకే మేం 'దహన' థీమ్తో మహిషాసురమర్దిని మండపాన్ని తయారు చేయించాం. ఇందులో రాక్షస పాత్రల్లో యూనుస్, షెహబాజ్లను చూపించాం. పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ భారత్లో ఉగ్రదాడులు చేయిస్తున్నాడు. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అధినేత మహ్మద్ యూనుస్ ఆ దేశంలో హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. భారత్తో బంగ్లాదేశ్కు గ్యాప్ను పెంచుతున్నాడు. ఈ చర్యలకు నిరసనగానే వారిద్దరిని రాక్షసులుగా చూపిస్తూ దుర్గమ్మ మండపాన్ని తయారు చేయించాం. నిజాలను చెప్పేలా నిరసన తెలిపితే తప్పేముంది. లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవుతామంటూ బంగ్లాదేశీయులు చేస్తున్న హెచ్చరికలను పట్టించుకునేది లేదు' అని బహరంపూర్ పట్టణానికి చెందిన సాధక్ నరేంద్ర స్మృతి సంఘ కార్యదర్శి ఇంద్రజిత్ దూబే తెలిపారు.
సింబాలిక్గా నిరసన తెలిపితే ప్రాబ్లమ్ ఏముంది ?
'మేం ఏర్పాటు చేసిన మహిషాసురమర్దిని మండపంలో రాక్షసుడి పాత్రలో మహ్మద్ యూనుస్ను చూపించినందుకు బంగ్లాదేశీయులు సీరియస్ అవుతున్నారట. కొందరు మాపై అక్కడి కోర్టులో కేసు వేశారట. ఇంకొందరు కేసు వేస్తామని బెదిరించారట. ఈ కేసులతో వాళ్లకు లాభమేంటి ? మేం సింబాలిక్గా నిరసన తెలిపాం అంతే. దీనిలో ప్రాబ్లమ్ కలిగించే విషయం ఏముంది ?' అని సాధక్ నరేంద్ర స్మృతి సంఘ అధ్యక్షుడు బిస్వజిత్ చక్రవర్తి తెలిపారు.
