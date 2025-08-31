ETV Bharat / bharat

వివాహేతర సంబంధంతో గర్భం దాల్చిన 'ఆమె'- భయంతో ఇంట్లోనే ప్రసవం- చెత్త కుప్పలో పడేసి! - NEWBORN BABY FOUND IN GARBAGE

చెత్త కుప్పలో నవజాత శిశువును పడేసిన కన్నతల్లి

Newborn Baby Found In Garbage
Newborn Baby Found In Garbage (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read

Newborn Baby Found In Garbage : అప్పుడే పేగు తెంచుకునిపుట్టిన శిశువును చెత్త కుప్పలో పడేసింది ఓ తల్లి. భర్తతో విడిపోయాక మరో యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. దీంతో ఆ మహిళ గర్భం దాల్చింది. అందరూ ఏమంటారన్న భయంతో ఇంట్లోనే ప్రసవం చేసి, పుట్టిన శిశువును చెత్త బుట్టలో పడేసింది. ఆ నవజాత శిశివును చూసిన ఓ వ్యక్తి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఫలితంగా శిశువు ప్రాణాలు దక్కాయి. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన మహారాష్ట్రలో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఛత్రపతీ సంభాజచీనగర్​లోని పుండలిక్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఆగస్టు 29న ఉదయం 5 గంటల సమయంలో ఓ యువకుడు పుండలిక్ నగర్ ప్రాంతం గుండా వెళ్తున్నాడు. చెత్త కుప్ప దగ్గర కుక్కలు ఒక సంచిని లాగుతుండటం గమనించాడు. ఆ సంచిలోనుంచి శిశువు ఏడుపు వంటి శబ్దం వినిపించింది. వెంటనే అతను కుక్కలను తరిమివేసి సంచి తెరిచి చూసినప్పుడు ఒక నవజాత శిశువు కనిపించింది. ఆ శిశువు ఛాతీపై గాయం కూడా ఉంది. ఆ యువకుడు, ఉదయం వాకింగ్​ వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తులతో కలిసి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు కూడా తక్షణమే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పౌరుల సహకారంతో ఆ శిశువును ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి చికిత్సకు పంపించారు.

పోలీసుల అదుపులో మహిళ
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, ఓ మహిళ ఆ శిశువును చెత్త బుట్టలో వేసిందని స్పష్టమైంది. ఆమె వేసుకున్న దుస్తులు, చెప్పులు ఆధారంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. దాదాపు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఆ మహిళను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తానే ఆ శిశువును చెత్త కుప్పులో పడేసినట్లు పోలీసుల ముందు ఒప్పుకుంది. తన భర్త నుండి విడిపోయి, వేరే యువకుడితో సంబంధం పెట్టుకున్నానని చెప్పింది. ఆ కారణంగానే గర్భవతి అయ్యానని తెలిపింది. ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండటానికే ఇంట్లోనే ప్రసవించినట్లు పేర్కొంది. తానే స్వయంగా బొడ్డు తాడును కోసి, శిశువును సంచిలో పెట్టి చెత్త బుట్టలో పడేసిందని పోలీసులు ఎదుట మహిళ ఒప్పుకుంది.

'మరో వ్యక్తి సాయం ఉండొచ్చు!'
ఇంట్లోనే ప్రసవించడం వల్ల ఆ మహిళ ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించిందని ఎస్​ఐ అశోక్ భండారే తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఘాటి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు వెల్లడించారు. కానీ పోలీసులు దీనిపై సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రసవ సమయంలో ఆమెకు తోడుగా మరొకరు ఉండి సహాయం చేసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కనుగొనడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

చెత్తకుప్పలో నవజాత శిశువు మృతదేహం
ఇటీవల కర్ణాటకలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. నవజాత శిశువు మృతదేహాన్ని చెత్తబుట్టలో విసిరేసిన ఘటన కర్ణాటకలో కలకలం రేపింది. యలహంకకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ భరత్ (23)కు రెండేళ్ల క్రితం ఓ మైనర్ బాలికతో అతడికి స్నేహం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. తర్వాత మైనర్​తో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. దీంతో మైనర్ గర్భం దాల్చింది. తొమ్మిది నెలలు తర్వాత బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

నవజాత శిశువు చనిపోయిందని ప్రకటించిన వైద్యులు- అంతక్రియల్లో లేచి ఏడవడంతో అంతా షాక్​!

బాత్రూమ్​లో ప్రసవించిన రేప్​ బాధితురాలు- కవర్​లో శిశువును చుట్టి రోడ్డుపైకి విసిరేసిన యువతి - Newborn Found Dead on Road

Newborn Baby Found In Garbage : అప్పుడే పేగు తెంచుకునిపుట్టిన శిశువును చెత్త కుప్పలో పడేసింది ఓ తల్లి. భర్తతో విడిపోయాక మరో యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. దీంతో ఆ మహిళ గర్భం దాల్చింది. అందరూ ఏమంటారన్న భయంతో ఇంట్లోనే ప్రసవం చేసి, పుట్టిన శిశువును చెత్త బుట్టలో పడేసింది. ఆ నవజాత శిశివును చూసిన ఓ వ్యక్తి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఫలితంగా శిశువు ప్రాణాలు దక్కాయి. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన మహారాష్ట్రలో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఛత్రపతీ సంభాజచీనగర్​లోని పుండలిక్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఆగస్టు 29న ఉదయం 5 గంటల సమయంలో ఓ యువకుడు పుండలిక్ నగర్ ప్రాంతం గుండా వెళ్తున్నాడు. చెత్త కుప్ప దగ్గర కుక్కలు ఒక సంచిని లాగుతుండటం గమనించాడు. ఆ సంచిలోనుంచి శిశువు ఏడుపు వంటి శబ్దం వినిపించింది. వెంటనే అతను కుక్కలను తరిమివేసి సంచి తెరిచి చూసినప్పుడు ఒక నవజాత శిశువు కనిపించింది. ఆ శిశువు ఛాతీపై గాయం కూడా ఉంది. ఆ యువకుడు, ఉదయం వాకింగ్​ వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తులతో కలిసి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు కూడా తక్షణమే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పౌరుల సహకారంతో ఆ శిశువును ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి చికిత్సకు పంపించారు.

పోలీసుల అదుపులో మహిళ
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, ఓ మహిళ ఆ శిశువును చెత్త బుట్టలో వేసిందని స్పష్టమైంది. ఆమె వేసుకున్న దుస్తులు, చెప్పులు ఆధారంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. దాదాపు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఆ మహిళను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తానే ఆ శిశువును చెత్త కుప్పులో పడేసినట్లు పోలీసుల ముందు ఒప్పుకుంది. తన భర్త నుండి విడిపోయి, వేరే యువకుడితో సంబంధం పెట్టుకున్నానని చెప్పింది. ఆ కారణంగానే గర్భవతి అయ్యానని తెలిపింది. ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండటానికే ఇంట్లోనే ప్రసవించినట్లు పేర్కొంది. తానే స్వయంగా బొడ్డు తాడును కోసి, శిశువును సంచిలో పెట్టి చెత్త బుట్టలో పడేసిందని పోలీసులు ఎదుట మహిళ ఒప్పుకుంది.

'మరో వ్యక్తి సాయం ఉండొచ్చు!'
ఇంట్లోనే ప్రసవించడం వల్ల ఆ మహిళ ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించిందని ఎస్​ఐ అశోక్ భండారే తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఘాటి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు వెల్లడించారు. కానీ పోలీసులు దీనిపై సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రసవ సమయంలో ఆమెకు తోడుగా మరొకరు ఉండి సహాయం చేసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కనుగొనడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

చెత్తకుప్పలో నవజాత శిశువు మృతదేహం
ఇటీవల కర్ణాటకలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. నవజాత శిశువు మృతదేహాన్ని చెత్తబుట్టలో విసిరేసిన ఘటన కర్ణాటకలో కలకలం రేపింది. యలహంకకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ భరత్ (23)కు రెండేళ్ల క్రితం ఓ మైనర్ బాలికతో అతడికి స్నేహం ఏర్పడింది. ఈ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. తర్వాత మైనర్​తో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. దీంతో మైనర్ గర్భం దాల్చింది. తొమ్మిది నెలలు తర్వాత బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

నవజాత శిశువు చనిపోయిందని ప్రకటించిన వైద్యులు- అంతక్రియల్లో లేచి ఏడవడంతో అంతా షాక్​!

బాత్రూమ్​లో ప్రసవించిన రేప్​ బాధితురాలు- కవర్​లో శిశువును చుట్టి రోడ్డుపైకి విసిరేసిన యువతి - Newborn Found Dead on Road

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWBORN BABY FOUND IN GARBAGESAMBHAJINAGAR BABY FOUND GARBAGEBABY FOUND GARBAGE MAHARASHTRANEWBORN BABY FOUND IN GARBAGE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.