దేశంలో భారీగా పెండింగ్ కేసులు- ఒక్క మద్రాసు హైకోర్టులోనే 3లక్షలకు పైగా ఉన్నట్లు నివేదిక
మద్రాసు హైకోర్టులో ఏడాది కన్నా తక్కువ కాలంలో లక్షకు పైగా కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని నివేదిక వెల్లడి!
Published : September 16, 2025 at 7:27 PM IST
Madras HC Pending Cases: దేశవ్యాప్తంగా పెండింగ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతుంది. 2024 లెక్కల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 25 హైకోర్టుల్లో మొత్తం 360 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీటిలో అలహాబాద్ హైకోర్టులోనే అత్యధికంగా 78 ఖాళీలు ఉన్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే మేఘాలయ, త్రిపుర హైకోర్టుల్లో మాత్రం ఖాళీలు లేవని గణాంకాలు నివేదించాయి.
ఒక్క మద్రాసు హైకోర్టులో దాదాపు 3 లక్షల 68వేల 610 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో 32 శాతం కేసులు కేవలం ప్రధాన న్యాయమూర్తి బెంచ్లో ఉండడం గమనార్హం. 2025 మే నెలలో మద్రాస్ హైకోర్టుకు చెందిన ఐదుగురు న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ చేశారు. దీంతో పెండింగ్ కేసుల సంఖ్య మరింత పెరిగిందని అధికార గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ఒక్క నెలలోనే ఐదుగురు న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ
జస్టిస్ ఆర్. హేమలత మే 1న, జస్టిస్ ఎస్.ఎస్. సుందర్ మే 2న, జస్టిస్ ఎ.ఎ. నక్కీరన్ మే 9న, జస్టిస్ వీ. భవానీ సుబ్బారాయన్ మే 16, జస్టిస్ వీ. శివానందం మే 31న పదవీ విరమణ చేశారు. ఆ తర్వాత జూన్, జులైలో మరో నలుగురు న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ చేశారు. అందులో జస్టిస్ టీకా రామన్ జూన్ 8న, జస్టిస్ ఎలంగోవన్ గణేశన్ జూన్ 4న, జస్టిస్ సతీశ్ కుమార్ సుకుమార్ గ్రూప్ జులై 17, జస్టిస్ ఆర్. సుబ్రమణియన్ జులై 24 పదవీ విరమణ చేశారు. చివరిగా జస్టిస్ ఎం. సుందర్ మేఘాలయ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బదిలీ అయ్యారు. ఫలితంగా ప్రస్తుతం మద్రాస్ హైకోర్టులో కేవలం 55 మంది న్యాయమూర్తులు మాత్రమే విధుల్లో ఉన్నారు. మద్రాస్ హైకోర్టులో మొత్తం 75 పోస్టులు ఉండగా సుమారు 20 న్యాయమూర్తుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని నివేదికలు తెలిపాయి. ఇలా తక్కువ మంది న్యాయమూర్తులు ఎక్కువ కేసులను విచారించాల్సి రావడంతోనే కేసులు పేరుకుపోయినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
పెండింగ్లో ఉన్న కేసు వివరాలు ఇలా!
మరోవైపు మద్రాసు హైకోర్టులో దాదాపు 3 లక్షల 23వేల 410 సివిల్ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అందులో 2 లక్షల 20 వేల 241 కేసులు గత ఏడాది నుంచే పెండింగ్లో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇక క్రిమినల్ కేసుల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం 40 వేల 300 కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా, అందులో 30 వేల 813 కేసులు గత సంవత్సరం నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇక 88 వేల 129 సివిల్ కేసులు, 4 వేల 786 క్రిమినల్ కేసులు 10 సంవత్సరాలకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు గణాంకలు చెబుతున్నాయి. మరో 53,447 సివిల్ కేసులు, 11 వేల 769 క్రిమినల్ కేసులు ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి. 24 వేల 720 సివిల్ కేసులు, 4 వేల 897 క్రిమినల్ కేసులు మూడు నుంచి 5 సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయని నివేదికలు వెల్లడించాయి.
హైకోర్టు కంటే సుప్రీంకోర్టు ఎక్కువ కాదు, తక్కువ కాదు: సీజేఐ గవాయ్
దిల్లీ హైకోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు- పోలీసుల్లో స్లీపర్ అసెట్స్ ఉన్నారని వెల్లడి!