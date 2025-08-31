ETV Bharat / bharat

సెప్టెంబర్​ నెలలోనూ 109 శాతం అత్యధిక వర్షాలు- ఆకస్మిక వరదల ముప్పు : ఐఎండీ అంచనా

ఉత్తరాఖండ్‌, దక్షిణ హరియాాణా, దిల్లీ, ఉత్తర రాజస్థాన్‌‌లకు భారీ వర్షసూచన- దక్షిణ, ఈశాన్య, తూర్పు, వాయవ్య భారత్‌‌లలో తక్కువ వర్షాలే- ఉత్తరాఖండ్‌లో నదులు ఉప్పొంగే ముప్పు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025

IMD September Rain Forecast : దేశంలో సెప్టెంబరు నెలలోనూ సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షాలే కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. సాధారణంగా ఏటా సెప్టెంబరులో 167.9 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురుస్తుంటుంది. అయితే ఈసారి అదే నెలలో సాధారణం కంటే 109 శాతం ఎక్కువ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. అయితే ఈశాన్య భారత్, తూర్పు భారత్, దక్షిణ భారత్, వాయవ్య భారత్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షాలే పడొచ్చని తెలిపింది. దేశంలోని మిగతా ప్రాంతాల్లో సాధారణ స్థాయిలో, సాధారణాన్ని మించిన స్థాయిలో వానలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పింది. ఆదివారం దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్రా ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

సెప్టెంబరులో ఉత్తరాఖండ్‌, దక్షిణ హరియాాణా, దిల్లీ, ఉత్తర రాజస్థాన్‌‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడొచ్చన్నారు ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్రా. దీనివల్ల ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి, కొండచరియలు విరిగిపడి జనజీవనం స్తంభించే ముప్పు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. చాలావరకు నదుల జన్మస్థానం ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోనే ఉందని, భారీ వర్షాల వల్ల ఈ నదులు ఉప్పొంగి సమీపంలోని నగరాలు, పట్టణాల్లో వరదను సృష్టించే ముప్పు ఉందన్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలోని మహానది ఎగువ పరివాహక ప్రాంతానికి భారీ వర్ష సూచన ఉందని మృత్యుంజయ్ మోహపాత్రా చెప్పారు.

సెప్టెంబరులో టెంపరేచర్స్ ఇలా ఉండొచ్చు
భారత్‌లో 1980 సంవత్సరం నుంచి ఏటా సెప్టెంబరులో కురిసే వర్షపాతం క్రమంగా పెరుగుతోందని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్రా తెలిపారు. అయితే 1986, 1991, 2001, 2004, 2010, 2015, 2019 సంవత్సరాల సెప్టెంబరు నెలల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదైందన్నారు. సెప్టెంబరులో పశ్చిమ మధ్య భారత్, వాయవ్య భారత్, దక్షిణ భారత్‌లలోని చాలా ప్రాంతాల్లో నెలవారీ సగటు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిలో, సాధారణం కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండొచ్చని ఆయన తెలిపారు. తూర్పు మధ్య భారత్, తూర్పు భారత్, ఈశాన్య భారత్‌, వాయవ్య భారత్‌లోని పలు ప్రాంతాలు, పశ్చిమ తీర ప్రాంతాలలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువ స్థాయుల్లో ఉండొచ్చన్నారు.

భారత్‌లో ఆగస్టులో 268.1 మి.మీ వర్షపాతం
ఆగస్టు నెలలో భారతదేశంలో మొత్తం 268.1 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురిసిందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇది సాధారణం కంటే 5 శాతం ఎక్కువ. గత 3 నెలల్లో (జూన్ - ఆగస్టు) మన దేశంలో అత్యధికంగా 743.1 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వ్యవధిలో సాధారణం కంటే 6 శాతం ఎక్కువ వానలు పడ్డాయి.

దక్షిణ భారత్‌లో గత మూడు నెలల్లో ఇలా
దక్షిణ భారతదేశంలో ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటివరకు 250.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురిసిందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. సాధారణం కంటే ఇది దాదాపు 31 శాతం ఎక్కువ. 2001 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు ఏటా ఆగస్టు నెలల్లో దక్షిణాదిలో కురిసిన 3వ అత్యధిక వర్షపాతం ఇదే. 1901 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆగస్టు నెలల్లో దక్షిణాదిలో కురిసిన 8వ అత్యధిక వర్షపాతం ఇదే. దక్షిణ భారత దేశంలోని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి ఆగస్టు 31 మధ్యకాలంలో (గత 3 నెలల్లో) మొత్తం 607.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఏటా ఇదే మూడు నెలల వ్యవధిలో నమోదయ్యే సాధారణ వర్షపాతం (556.2 మిల్లీమీటర్లు) కంటే ఇది దాదాపు 9.3 శాతం ఎక్కువ.

వాయవ్య భారత్‌లో కుండపోత వర్షాలు
భారత్‌‌లోని వాయవ్య ప్రాంతంలో ఆగస్టులో 265 మి.మీ వర్షపాతం కురిసిందని ఐఎండీ పేర్కొంది. 2001 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆగస్టు నెలలో ఈ ప్రాంతంలో కురిసిన అత్యధిక వర్షపాతం ఇది. 1901 తర్వాత ఆగస్టులో కురిసిన 13వ అత్యధిక వర్షపాతం ఇది. ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు ప్రతినెలా వాయవ్య భారత్‌లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతమే నమోదైంది. జూన్‌లో 111 మి.మీ, జులైలో 237.4 మి.మీ, ఆగస్టులో 265 మి.మీ వర్షం కురిసింది. జూన్ 1 నుంచి ఆగస్టు 31 మధ్య మొత్తం 614.2 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ మూడు నెలల వ్యవధిలో వాయవ్య భారత్‌లో సాధారణంగా 484.9 మి.మీ వర్షపాతమే నమోదవుతుంటుంది. అయితే ఈఏడాది మాత్రం 27 శాతం ఎక్కువ వానలు కురవడం గమనార్హం.

ఎక్కువగా ప్రభావితమైంది హిమాలయ రాష్ట్రాలే
వాయవ్య భారత్‌లో భారీ వర్షాల వల్ల హిమాలయ రాష్ట్రాలే ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యాయని ఐఎండీ తెలిపింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్‌‌, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూకశ్మీర్ రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాలను ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తాయి. కుండపోత వర్షాలు జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. నదులు పొంగిపొర్లడంతో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు నిండిపోయాయి. దీంతో ప్రాజెక్టుల సమీపంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు అయ్యాయి. ఫలితంగా అక్కడ నివసించే లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులు అయ్యారు. వేల హెక్టార్లలో వ్యవసాయ భూములు నీటమునిగాయి.

