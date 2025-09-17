ETV Bharat / bharat

దేశవ్యాప్త SIRలో సగం మంది పత్రాలు ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు : EC

అంతకుముందు SIR సమయాన్నే కటాఫ్​ తేదీగా పరిగణిస్తామని ఈసీ వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 5:01 PM IST

Special Intensive Revision India : దేశవ్యాప్త ఓటర్​ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై (SIR) ఎన్నికల సంఘం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. చాలా రాష్ట్రాల్లో సగం కంటే ఎక్కువ మంది SIR ప్రక్రియలో పత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడింది. వీరంతా అంతకుముందు ఆయా రాష్ట్రాల్లో జరిగిన SIR ప్రక్రియలో పాల్గొన్నందున త్వరలో చేపట్టే దానిలో పత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని బుధవారం ఈసీ పేర్కొంది. 2002- 2004 మధ్య కాలంలో అనేక రాష్ట్రాలు SIR చేపట్టాయని, తదుపరి సవరణకు ఆ సమయాన్నే కటాఫ్​ తేదీగా పరిగణిస్తామని తెలిపింది. బిహార్​లో 2003లో చేపట్టిన SIRను తాజాగా చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు కటాఫ్​ డేట్​గా తీసుకున్నామని గుర్తు చేసింది.

బిహార్ ఎన్నికల సంఘం వివరాల ప్రకారం 2003లో చేపట్టిన ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో పాల్గొన్న 4.96 కోట్ల మంది ఓటర్లు దాదాపు 60 శాతం మంది తాగా SIRలో పత్రాలను సమర్పించలేదని చెప్పింది. ఆ కటాఫ్​ తేదీకి ముందు SIRలో పాల్గొన్నవారు డేట్​, ప్లేస్​ ఆఫ్​ బర్త్ సహా ఇతర పత్రాలను సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది. మిగిలిన మూడు కోట్ల మంది అంటే దాదాపు 40 శాతం మాత్రమే జాబితాలోని 12రకాల గుర్తింపు పత్రాల్లో ఒక దానిని సమర్పించారని వెల్లడించింది. కొత్తగా ఓటర్ జాబితాలో చేరేవారు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వలస వచ్చేవారు మాత్రం అదనంగా డిక్లరేషన్​ పత్రాన్ని అందించాలని సూచించింది.

కాగా, దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ చేపట్టాలని ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన తేదీల వివరాలను త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఇటీవల రాష్ట్రాల ముఖ్య ఎన్నికల అధికారులతో (సీఈవో) కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు 2002-04 మధ్యకాలంలో ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ చేపట్టాయి. వీటిని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని అన్ని రాష్ట్రాల ఎన్నికల సంఘాలకు ఈసీ సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తమ రాష్ట్రాల్లో చివరిసారి సమగ్ర సవరణ చేపట్టిన అనంతరం ప్రచురించిన ఓటర్ల జాబితాను వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులోకి ఉంచుతున్నారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో చివరిసారి 2008లో ఈ ప్రక్రియ చేపట్టగా, ఆ ఓటర్ల జాబితాను సీఈవో వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టారు. ఉత్తరాఖండ్‌లో 2006లో నిర్వహించగా, దానికి సంబంధించిన జాబితా కూడా రాష్ట్ర సీఈవో వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచారు.

ఈ ఏడాది చివర్లో దేశవ్యాప్తంగా SIR
బిహార్‌లో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా SIR నిర్వహిస్తామని ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే చెప్పింది. వచ్చే ఏడాది తమిళనాడు, బంగాల్‌, కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరిల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఏడాది చివర్లోనే ఈసీ SIR ప్రక్రియ ప్రారంభించే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అక్రమ వలసదారులను తొలగించడంతో పాటు ఓటరు జాబితాల సమగ్రతను కాపాడటమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు తీసుకుంటునట్లు ఈసీ అంటుంది.

