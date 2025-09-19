ETV Bharat / bharat

10ఏళ్లుగా ఆకులే ఆహారం- కొండపైనే ఒంటరి బతుకు- కోతులను చూసి!

పదేళ్లుగా అడవిలో ఒంటరిగా బతుకుతున్న యువకుడు- 80కిపైగా రకాల ఆకులను తిని జీవిస్తున్న బుడాన్

Man Budan Eating 80 Type Leaves
Man Budan Eating 80 Type Leaves (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 3:26 PM IST

5 Min Read
Man Budan Eating 80 Type Leaves : ఆది మానవులు అడవుల్లో ఉండేవారని, ఆకులు, అలమలు తినేవారని మనం చదువుకున్నాం. అయితే ఈ ఆధునిక యుగంలోనూ ఓ యువకుడు దట్టమైన అడవిలో ఒంటరిగా జీవిస్తున్నాడు. మనుషులు కనిపించని, వాహనాల శబ్దాలు వినిపించని ఓ కొండపై గత పదేళ్లుగా జీవిస్తున్నాడు. అక్కడున్న 80కిపైగా రకాల మొక్కలు, చెట్ల ఆకులను తిని ఆకలిని తీర్చుకుంటున్నాడు. కోతులు, మేకలు ముట్టని చేదు ఆకులను సైతం ఆయన ఇట్టే నమిలేస్తున్నాడు. అక్కడ పారే నీటిని తాగి దాహం తీర్చుకుంటున్నాడు. రోజూ యోగాసనాలు చేసి, సిక్స్ ప్యాక్ బాడీని కూడా పొందాడు. 34 ఏళ్ల బుడాన్ మాలిక్ హోసమణి జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు ఇప్పుడు వైద్య ప్రపంచాన్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నాయి. అడవి తల్లే లోకంగా బతుకుతున్న ఆ యువకుడిని 'ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధి కలిశారు. సాధారణంగా మనుషులతో మాట్లాడేందుకు బుడాన్ ఆసక్తి చూపించరు. కానీ తన జీవితంతో ముడిపడిన వివరాలను 'ఈటీవీ భారత్'కు పూసగుచ్చినట్టుగా వివరించారు.

సొంతూరిని వదిలేసి కొండపైకి
బుడాన్ మాలిక్ హోసమణి కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లా సవాదత్తి తాలూకా ఉగర్గోల్ గ్రామస్థుడు. తండ్రి పేరు మాలిక్, తల్లి పేరు మహబూబ్ బీ. బుడాన్‌కు బాల్యంలో చదువుపై ఆసక్తి కలగలేదు. దీంతో రోజూ స్కూలుకు వెళ్లలేదు. ఏమీ తోచక ఊరిలోనే ఒంటరిగా తిరుగుతుండేవారు. ఈవిధంగా ఒంటరితనమే ఆయనకు స్నేహితుడిగా మారింది. ఒంటరిగా ఉండటంలోనే ప్రశాంతతను బుడాన్ ఫీలయ్యారు. అయితే అప్పటిదాకా మనందరిలాగే రోజూ బియ్యం, రోటీ, చపాతీ, చికెన్, మటన్ వంటి పౌష్టికాహారం తినేవారు. తదుపరిగా గరుడ పురాణం, శివ పురాణం చదివారు. యోగాసనాలు నేర్చుకున్నారు. సరిగ్గా పదేళ్ల క్రితం(24 ఏళ్ల వయసులో) సొంతూరు ఉగర్గోల్‌‌ను వదిలిపెట్టి, దాదాపు 100 కి.మీ దూరంలోని దమ్మూర్ పట్టణ శివార్లలో ఉన్న హెగ్గోల్ (సిద్దనకొళ్ల) కొండపైకి వెళ్లిపోయారు. అక్కడే చిన్న పాక వేసుకొని ఒంటరిగా జీవించడం మొదలుపెట్టారు. ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతంలో భక్తులు అత్యంత ఆరాధించే ఎల్లమ్మదేవి ఈ కొండపై కొలువై ఉంది.

man eating greens for 10 years
పదేళ్లుగా అడవిలో ఒంటరిగా బతుకుతున్న యువకుడు (ETV Bharat)

కోతులను చూసి అది నేర్చుకున్నారు!
పదేళ్ల క్రితం హెగ్గోల్ (సిద్దనకొళ్ల) కొండపై బుడాన్ కొత్త జీవితం మొదలైంది. ఒంటరి పోరాటం ఆరంభమైంది. కొండపై ఉన్న చెట్లు, మొక్కల ఆకులను కోతులు తినడాన్ని ఆయన చూశాడు. ఆ ఆకులను తాను మాత్రం ఎందుకు తినకూడదని ప్రశ్నించుకున్నాడు. ఈవిధంగా అన్ని రకాల చెట్లు, మొక్కల ఆకులను తినే పర్వాన్ని బుడాన్ మొదలుపెట్టారు. తొలినాళ్లలో ఆ ఆకుల రుచి బాగా చేదుగా అనిపించింది. కానీ కాలక్రమంలో వాటిని తినడం బుడాన్‌కు అలవాటైపోయింది. ఇప్పుడు నాలుగు రకాల ఆకులు తప్ప, మిగతావన్నీ ఆయనకు చప్పగానే అనిపిస్తున్నాయి. 80కిపైగా మొక్కలు, చెట్ల ఆకులను బుడాన్ ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా తినేస్తున్నారు. వీటిని తింటున్నందు వల్ల తనకు ఇప్పటివరకు ఆరోగ్య సమస్యలేవీ రాలేదని, మలమూత్రాలు కూడా సాఫీగా వస్తున్నాయని బుడాన్ చెప్పారు. గత పదేళ్లలో తనకు జలుబు, జ్వరం వంటివి పెద్దగా రాలేదన్నారు. కాలుకు ఇనుప కడ్డీ కుచ్చుకున్నప్పుడు, చలికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందైనప్పుడు, ముల్లు గుచ్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే తాను ఆస్పత్రికి వెళ్లానని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.

man eating greens for 10 years
80కిపైగా రకాల ఆకులను తిని జీవిస్తున్న బుడాన్ (ETV Bharat)

అడవిలో బుడాన్ దినచర్య ఇదే!

  • బుడాన్ రోజూ తెల్లవారుజామున 2 లేదా 3 గంటలకు నిద్రలేస్తాడు. తొలుత గంటసేపు యోగా చేస్తాడు.
  • అనంతరం 2 ప్లేట్ల ఆకులు తిని, కొండ నుంచి ప్రవహించే నీటిని తాగుతాడు.
  • ఆ తర్వాత స్నానం చేసి కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు. మధ్యాహ్నం మళ్లీ ఆకులు తింటాడు.
  • రాత్రి 8 గంటలకు ఒక గంటసేపు యోగా చేస్తాడు.
  • అనంతరం మొక్కలు, చెట్ల నుంచి ఆకులు కోసి తింటాడు.
  • వారంలో ఏదైనా ఒక రోజు మాత్రమే ఉడికించిన బియ్యాన్ని తింటాడు.
  • రాత్రి 11 గంటలకు నిద్రపోతాడు.
  • రోజు మొత్తంలో నాలుగున్నర గంటలే నిద్రకు కేటాయిస్తాడు.
  • నవలి ఆసనం, చక్రాసనం, వజ్రాసనం, పాద హస్తాసనం, సూర్య నమస్కారం, అర్ధకటి చక్రాసనం, కుకుటాసనం, బకాసనం వంటి 50కి పైగా యోగాసనాలు చేస్తాడు.
  • రోజంతా కొండపై అటూఇటూ తిరుగుతూ వాకింగ్ చేస్తాడు.
  • ప్రస్తుతం బుడాన్ శరీర బరువు 60 కిలోలు. ఎత్తు 5.9 అడుగులు. సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ఉంది.
  • మొబైల్‌లో గరుడ పురాణం, శివ పురాణం చదువుతాడు.
  • బుడాన్‌ డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే తాపీ పనికి వెళ్తాడు.

డబ్బులు ఎలా? పెళ్లి సంగతేంటి?
"మా నాన్న మాలిక్ చనిపోయారు. అమ్మ మహబూబ్ బీ నా సోదరుడితో బెంగళూరులో ఉంటున్నారు. నేనే పెద్ద కొడుకును. నా ఇద్దరు సోదరుల పేర్లు చాంద్ హుస్సేన్, రియాజ్. వారు కుటుంబాలతో సొంతూరు ఉగర్గోల్‌లో నివసిస్తున్నారు. మా ఒక్కగానొక్క సోదరికి పెళ్లయింది. నేను ఈ జీవితమంతా ఒంటరిగానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అందువల్ల పెళ్లి అనే సమస్యే నా ఎదుట లేదు.

శబ్దం, గందరగోళం, చాలా మంది మనుషుల కదలికలను నేను భరించలేను. మనుషులతో పెద్దగా మాట్లాడను. హెగ్గోల్ (సిద్దనకొళ్ల) కొండే నా ఇల్లు. ఇక్కడి అందమైన వాతావరణమే నా స్వర్గం. దీన్ని రక్షించడమే నా పని. నాకు భయం లేదు. కోరిక లేదు. ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఈ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాను. నాకు డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే తాపీ పనికి వెళ్తుంటాను" అని బుడాన్ వివరించారు.

man eating greens for 10 years
అడవిలోని సహజసిద్ధమైన కొలను నుంచి నీరు తాగుతున్న యువకుడు (ETV Bharat)

బుడాన్ ఆహారపు అలవాట్లు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేవే!
బుడాన్‌తో మాట్లాడిన తర్వాత, ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి డాక్టర్ మహంతేశ్ రామన్నవార్‌ను సంప్రదించారు. ఈయన బెల్గాం జిల్లాలోని కర్ణాటక లిబరల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి చెందిన బీఎంకే ఆయుర్వేద మెడికల్ కాలేజీలో ఫిజియాలజీ విభాగాధిపతిగా ఉన్నారు. అడవిలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ 80కిపైగా రకాల ఆకులను తింటున్న బుడాన్ గురించి డాక్టర్ మహంతేశ్ రామన్నవార్‌‌కు చెప్పారు. దీనిపై ఆయన ఇలా స్పందించారు.

"అన్ని రకాల ఆకులను తిని జీర్ణం చేసుకునే శక్తిని జంతువులు, పక్షులకు మాత్రమే దేవుడు ప్రసాదించాడు. బుడాన్ 80కిపైగా రకాల ఆకులను తింటుండటం వైద్య ప్రపంచానికి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే అంశమే. ఆయనపై శాస్త్రీయ పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచానికి ఆయన అరుదైన శక్తిని వెల్లడించడానికి ప్రయత్నించాలి. హెగ్గోల్ (సిద్దనకొళ్ల) కొండపై చాలా ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిపైనా రీసెర్చ్ జరిగితే బాగుంటుంది. తద్వారా మరింత కొత్త సమాచారం బయటకు వస్తుంది. ఆయుర్వేద మూలికలపై జరుగుతున్న రీసెర్చ్‌కు ఇలాంటి నివేదికలు దోహదపడతాయి." - డాక్టర్ మహంతేశ్ రామన్నవార్‌, ప్రొఫెసర్

బాబా రాందేవ్ కూడా బుడాన్‌ను ఆహ్వానించారు!
"బుడాన్ ముస్లిం అయినప్పటికీ ఒక యోగా సాధకుడు. గడగ్ తొంటదార్య మఠానికి చెందిన మునుపటి జగద్గురు లింగైక్య సిద్ధలింగేశ్వర స్వామీజీ అతడి యోగా ప్రతిభకు ముగ్ధుడయ్యారు. తన మఠానికి వచ్చి ఉండాలని బుడాన్‌ను కోరారు. అయితే కొండను వదిలి రాలేనని బుడాన్ చెప్పాడు. బాబా రాందేవ్ కూడా ఒకసారి బుడాన్‌ను ఆహ్వానించారు" అని స్థానిక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మల్లనగౌడ పాటిల్ తెలిపారు.

man eating greens for 10 years
యోగాసనాలతో బలమైన సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ సాకారం (ETV Bharat)

బుడాన్ నాలెడ్జ్‌ను అందరూ వాడుకోవాలి!
"బుడాన్ ఒక వింత మనిషి. అతడిని నేను చాలా కాలంగా కొండపై చూస్తున్నాను. ఎవరితోనూ బుడాన్ మాట్లాడడు. ఆకులే తిని బతుకుతాడు. పూల మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, ఔషధ మొక్కల ఆకులను అతడు అవలీలగా తింటాడు. తన మనసుకు నచ్చినట్టుగా బుడాన్ జీవిస్తుంటాడు. మొక్కల ఆకులపై అతడికి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. దాన్ని అందరూ వాడుకోవాలి" అని కొండ సమీపంలోని గ్రామంలో నివసించే అడివేశ్ కడకోల తెలిపారు.

