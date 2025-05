ETV Bharat / bharat

భారత యుద్ధ విమానాలకు నష్టం వాస్తవమే: సీడీఎస్ జనరల్ చౌహాన్ - CDS GEN CHAUHAN ON AIRCRAFT LOSSES

CDS Gen Chauhan ( ANI )

CDS Gen Chauhan On Aircraft Losses : ఆపరేషన్ సిందూర్ తరువాత భారత్​, పాక్ మధ్య జరిగిన సైనిక ఘర్షణల్లో యుద్ధ విమానాలకు నష్టం జరిగినట్లు చీఫ్​ ఆఫ్ డిఫెన్స్​ స్టాఫ్​ అనిల్ చౌహాన్​ పేర్కొన్నారు. అయితే ఎన్ని యుద్ధ విమానాలకు నష్టం వాటిల్లింది, ఎంత మేరకు లాస్ జరిగింది అనేది ఆయన చెప్పలేదు. కానీ భారత్​కు చెందిన 6 ఫైటర్ జెట్లను కూల్చివేసినట్లు పాక్ చేస్తున్న వాదనను మాత్రం ఆయన తోసిపుచ్చారు. అది 'పూర్తిగా అవాస్తవం' అని స్పష్టం చేశారు. భారత్ కోల్పోయిన యుద్ధ విమానాలపై సీడీఎస్ స్పందించడం ఇదే తొలిసారి కావావడం గమనార్హం. బ్లూమ్​బర్గ్​ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సీడీఎస్ మాట్లాడుతూ, 'విమానాలను కోల్పోవడం కంటే దానికి గల కారణాలు కనుగొనడం ముఖ్యం. అప్పుడే భారత సైన్యం తన వ్యూహాలను మరింత మెరుగుపరుచుకొని, తిరిగి దాడి చేయగలగుతుంది' అని జనరల్ చౌహాన్ పేర్కొన్నారు. ఈ నెల ఆరంభంలో పాకిస్థాన్​తో జరిగిన నాలుగు రోజుల సైనిక ఘర్షణల్లో భారత్​ తన యుద్ధ విమానాలను కోల్పోయిందా? అని జనరల్ చౌహాన్​ను అడగగా, ఆయన ఈ విధంగా తనదైన రీతిలో సమాధానం ఇచ్చారు. "మంచి విషయం ఏమిటంటే, మేము చేసిన వ్యూహాత్మక తప్పిదాలను వెంటనే అర్థం చేసుకున్నాం. వాటిని సరిదిద్దుకున్నాం. రెండు రోజుల తర్వాత మేము మళ్లీ దాడులు చేశాం. పాక్​లోని సుదీర్ఘ లక్ష్యాలపై మా ఫైటర్ జెట్లతో దాడి చేయగలిగాము"

- సీడీఎస్​ జనరల్ చౌహాన్​

