పండుగ స్పెషల్- విమానాశ్రయాల్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ కౌంటర్లు పెంపు
ప్రయాణికులు వేచి ఉండే సమయాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
Published : September 15, 2025 at 5:19 PM IST
India Immigration Counters : పండుగల సీజన్ వేళ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికులు వేచి ఉండే సమయంపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పండుగ దృష్ట్యా ప్రయాణికులు వేచి ఉండే సమయాన్ని తగ్గించేదుకు అని విమానాశ్రయాల్లో మరిన్ని ఇమ్మిగ్రే,న్ కౌంటర్లను పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా 24గంటల పాటు అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించింది. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ అధ్యక్షత గతవారం జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు సోమవారం తెలిపారు.
'పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులు వేచి ఉండే సమయం తగ్గించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో తగిన ఇమ్మిగ్రేషన్ కౌంటర్లు తెరవాలని, అదనపు సిబ్బందిని 24 గంటలు విధుల్లో ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీచేశాం. ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇమ్మిగ్రేషన్- ట్రస్టెడ్ ట్రావెలర్ ప్రోగ్రాం (FTI-TTP)ను మరింత ప్రజాదరణ పొందేలా చేయాలని హోంమంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది. దీని కింద ముందే ధృవీకరించబడిన భారతీయ పౌరులు, ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా (OCI) కార్డ్ హోల్డర్లకు ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తవుతుంది' అధికారులు తెలిపారు.
2024లో 12 లక్షలకు పైగా విదేశీ పౌరులకు ఈ-వీసాలు జారీ చేశారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది పర్యటకులుగానే వచ్చిన వారు ఉన్నారు. అదే సంవత్సరం 12 ఫారినర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులు ఆధ్వర్యంలో ఉన్న 114 చెక్పోస్టుల ద్వారా 4.7 లక్షల ఈ-FRROలు సేవలు అందిచాయి. గతేడాది భారత సంతతికి చెందిన విదేశీ పౌరులకు 5.45 లక్షల OCI కార్డులను ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖ ఇటీవల 37 విమానాశ్రయాలు, 34 సముద్ర/నది పోర్టులు, 37 అంతర్జాతీయ భూసరిహద్దు ప్రవేశ కేంద్రాలు, ఆరు రైల్వే స్టేషన్లను అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల ప్రవేశ- నిష్క్రమణలకు అధికారిక ఇమ్మిగ్రేషన్ పోస్టులుగా గుర్తించింది.
ప్రస్తుతం దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, కోల్కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, కొచ్చి, అహ్మదాబాద్, లఖ్నవూ, తిరువనంతపురం, తిరుచిరాపల్లి, కోజికోడ్, అమృతసర్ వంటి 13 విమానాశ్రయాల్లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పటివరకు మూడు లక్షల మంది ఈ కార్యక్రమం కింద నమోదు చేసుకోగా, అందులో 2.65 లక్షల మంది ఈ సదుపాయాన్ని పొందారు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ద్వారా వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, సులభమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్ను అందించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం పెట్టుకుంది. ప్రారంభంలో భారతీయ పౌరులు, OCI కార్డ్ హోల్డర్లకు సేవలు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచారు.
FTI-TTP అనేది అమెరికాలో అమలవుతున్న గ్లోబల్ ఎంట్రీ ప్రోగ్రాంను పోలి ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఆ ప్రోగ్రాం ద్వారా ముందే ఆమోదం పొంది, తక్కువ ప్రమాదం ఉన్న ప్రయాణికులు అమెరికాకు చేరుకున్న వెంటనే వేగవంతమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్ పొందుతారని పేర్కొన్నారు. ఈ పథకాన్ని దేశంలోని 21 ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లో దశలవారీగా అమలు చేయనున్నారు.