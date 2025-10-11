ETV Bharat / bharat

Bihar Polls Modi Yogi Piggy Banks
ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 12:32 PM IST

Bihar Polls Modi Yogi Piggy Banks : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సంగ్రామం వేళ వైవిధ్యభరిత వంటకాలు, వస్తువులు వైరల్ అవుతున్నాయి. రాజకీయ వర్గాల నుంచి ఓటర్ల దాకా అంతటా వాటి గురించి చర్చ జరుగుతోంది. గయలో తయారయ్యే 'ఎలక్షన్ రసగుల్లా' (ఘల్ఫార్ రసగుల్లా)పై నిన్నమొన్నటి దాకా డిస్కషన్ జరగగా, ఇప్పుడు మోదీ, యోగీ పిగ్గీ బ్యాంక్‌లు హాట్‌టాపిక్‌గా మారాయి. వీటి కోసం ఎన్‌డీఏ కూటమిలోని పార్టీల నుంచి పెద్దఎత్తున ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఈ పిగ్గీ బ్యాంక్‌ల స్టాక్ దుకాణాలకు చేరిన కొన్ని గంటల్లోనే సేల్ అయిపోతోంది. ఇంతకీ వీటిని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు ? ఎందుకు తయారు చేస్తున్నారు ? ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ? ధర ఎంత ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రేరణ ఇలా?
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ముఖ కవళికలు, జుట్టు, దుస్తులు, కళ్లద్దాలు, ఆహార్యంతో రూపొందించిన పిగ్గీ బ్యాంక్‌లు ఇప్పుడు బిహార్‌లో పెద్దఎత్తున సేల్ అవుతున్నాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల టైం కావడం వల్ల రాజకీయ రంగు కలిగిన ఈ పిగ్గీ బ్యాంక్‌లకు అంచనాలకు మించిన రేంజులో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. దీంతో వీటిని తయారు చేస్తున్న జై ప్రకాశ్‌కు చేతినిండా పని దొరుకుతోంది. బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌కు చెందిన ఆయనకు శిల్పకళపై మంచి పట్టు ఉంది. దేశానికి మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి యోగి అందిస్తున్న సేవలను చూసి జై ప్రకాశ్‌ చాలా ప్రభావితులు అయ్యారు. అందుకే వారిద్దరి ఆహార్యంతో పిగ్గీ బ్యాంక్‌లను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. తమ అభిమాన నేతల బొమ్మలతో కూడిన హుండీలను ప్రజలు తప్పకుండా కొంటారని ఆయన బలంగా నమ్మారు.

Bihar Polls Modi Yogi Piggy Banks
మోదీ పిగ్గీ బ్యాంకులను తయారు చేస్తున్న శిల్పి జై ప్రకాశ్ (ETV Bharat)

ఒక్కోదాని తయారీకి 2 నెలలు
అచ్చం మోదీ, యోగీల ముఖ కవళికలు, జుట్టు, దుస్తులు, కళ్లద్దాలతో ఒక్కో పిగ్గీ బ్యాంక్‌ను తయారు చేయడానికి జై ప్రకాశ్‌కు తొలుత 2 నెలల టైం పట్టింది. తర్వాతి దశల్లో ఆ టైం 5 నుంచి 7 గంటలకు తగ్గిపోయింది. ఎంతో ఫోకస్‌తో వీటిని తయారు చేశానని, తన శ్రమకు తగిన ఫలితాన్ని రాజకీయ నేతలు, ప్రజలు ఇచ్చారని ఆయన తెలిపారు. మోదీ, యోగీ పిగ్గీ బ్యాంక్‌‌లను దుకాణదారులకు విక్రయించిన కొన్ని రోజుల్లోనే మళ్లీ తనకు ఆర్డర్లు వచ్చాయని జై ప్రకాశ్‌ చెప్పారు. ఒక్కో పిగ్గీ బ్యాంకును రూ.1,200 నుంచి రూ. 1,500 వరకు ధరతో అమ్ముతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీనిలో గరిష్ఠంగా రూ.1 లక్ష దాకా పొదుపు చేసుకోవచ్చన్నారు. ఈ పిగ్గీ బ్యాంక్‌లను సాధారణ బంకమట్టితో కాకుండా టెర్రకోట బంకమట్టితో తయారు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఉత్తరప్రదేశ్, దిల్లీ నుంచి కూడా ఆర్డర్లు
మోదీ, యోగి పిగ్గీ బ్యాంక్‌లను ముజఫర్‌పూర్‌లోని ఆమ్ గోలా ఏరియాలో ఉన్న దుకాణాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఒక పిగ్గీ బ్యాంకును ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి కూడా పంపారు. రాష్ట్రంలోని దర్భంగలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ పిగ్గీ బ్యాంకును మోదీకి బహూకరించడం విశేషం. ఈనేపథ్యంలో బిహార్‌లోని ఎన్‌డీఏ కూటమిలో ఉన్న పలువురు నేతలు మోదీ, యోగీ పిగ్గీ బ్యాంక్‌‌ల కోసం ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు. వీటిని ఒకరికొకరు బహుమతులుగా ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్, దిల్లీ నుంచి కూడా వీటి కోసం ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని జై ప్రకాశ్‌ తెలిపారు.

Bihar Polls Modi Yogi Piggy Banks
మోదీ పిగ్గీ బ్యాంకును తయారు చేసిన శిల్పి జై ప్రకాశ్ (ETV Bharat)

మోదీ,యోగీలకు ఉన్న క్రేజ్ వల్లే ఇంతటి సేల్స్
ఎన్నికల్లో సమయంలో ఈ పిగ్గీ బ్యాంకులకు పెద్ద ఎత్తున జరుతున్నాయని శిల్పి జై ప్రకాశ్ తెలిపారు. 'నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి హోదాలో మన దేశానికి ఎనలేని సేవలు అందిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ వికాసం విషయంలో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాజీలేకుండా పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నేతలు దేశం కోసం మంచి పనులు చేస్తున్నారు. వీరికి జనంలో చాలా పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంది. అందుకే వీరి బొమ్మలతో పిగ్గీ బ్యాంక్‌లను తయారు చేస్తున్నాయి. ఎన్నికల టైం కావడంతో వీటి సేల్స్ పెద్దఎత్తున జరుగుతున్నాయి. మోదీ, యోగిలకు జనంలో ఉన్న క్రేజ్‌ వల్లే ఈ హుండీలు ఇంతగా సేల్ అవుతున్నాయి' అని జై ప్రకాశ్ పేర్కొన్నారు.

టెర్రకోట బంకమన్నుతో పిగ్గీ బ్యాంక్‌లు
టెర్రకోట బంకమన్నుతో మోదీ, యోగి పిగ్గీ బ్యాంక్‌లను జై ప్రకాశ్ తయారు చేశారు. టెర్రకోట అంటే 'కాల్చిన మట్టి' అని అర్థం. బంకమట్టిని తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కాల్చడం వల్ల టెర్రకోట ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒక రకమైన సిరామిక్. ఈ మట్టి ముదురు ఎరుపు-గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. కుండలు, టైల్స్, కళాఖండాల తయారీలో దీన్ని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. టెర్రకోట బంకమట్టిలో సహజంగా రంధ్రాలు ఉంటాయి. అవి వాతావరణంలోని తేమను లోపలికి పీల్చుకోగలవు. తద్వారా ఈ పిగ్గీ బ్యాంకులలోకి వెంటిలేషన్‌ సైతం జరుగుతుంది. మంటల్లో ఇవి కాలవు. ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోగలవు. అందుకే మన్నికైన అలంకార వస్తువుల తయారీకి టెర్రకోట బంకమట్టిని ఉపయోగిస్తుంటారు.

