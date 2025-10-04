ETV Bharat / bharat

'బందీల విడుదల గాజా యుద్ధం ముగింపునకు ముందడుగు'- ట్రంప్‌ నాయకత్వంపై మోదీ ప్రశంసలు

గాజాలో శాంతి కోసం ట్రంప్‌ ప్రయత్నాలను స్వాగతించిన మోదీ

PM Modi On Gaza Peace Plan
PM Narendra Modi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 8:43 AM IST

PM Modi On Gaza Peace Plan : దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ఇజ్రాయెల్- హమాస్ యుద్ధం ముగింపు విషయంలో కీలక పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల ప్రణాళికను హమాస్ అంగీకరించగా, మొదటి దశ అమలుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుత పరిణామాలను భారత్​ స్వాగతిస్తున్నట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. గాజాలో శాంతి సాధన కోసం ట్రంప్‌ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్ని మోదీ అభినందించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన బందీల్ని విడుదల చేసేందుకు హమాస్‌ అంగీకరిచడం గొప్ప పురోగతి అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఇది గాజాలో శాంతిస్థాపనకు కీలక ముందడుగు పేర్కొన్నారు. శాశ్వత, న్యాయమైన శాంతి పునరుద్ధరణ కోసం చేసే ప్రతి ప్రయత్నానికి భారత్‌ మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. గాజాలో శాంతి ప్రయత్నాలకు నిర్ణయాత్మక పురోగతి సాధించిన ట్రంప్‌ నాయకత్వాన్ని ప్రధాని మోదీ అభినందించారు.

