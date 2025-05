ETV Bharat / bharat

'మోదీ అంకుల్​, మీరే నా హీరో'- దిల్లీ జామా మసీద్​ ఇమామ్ మనవడి ఎమోషనల్ పోస్ట్​! - MODI UNCLE YOU ARE MY HERO

Modi Uncle You Are My Hero : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి, భారత సైన్యానికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ, ఓ ఏడేళ్ల ముస్లిం బాలుడు పెట్టిన ఇన్​స్టా పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్​గా మారింది. ఆ బాలుడు మరెవరో కాదు, దిల్లీలోని చారిత్రాత్మక జామా మసీద్​లో తరతరాలుగా ఇమామ్​లుగా పనిచేస్తున్న బుఖారీల 15వ తరం వారసుడు. ఇంతకూ ఆ బాలుడు ఏం చెప్పాడంటే? భారత్​ ఘనవిజయం

పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత భారత్​-పాక్​ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి. దీనితో భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్​ ప్రారంభించి, పాక్​లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసి, 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను హతం చేసింది. అలాగే పాక్​కు చెందిన 50కిపైగా డ్రోన్​లను కూల్చేసింది. పాక్​లోని గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేసింది. ఈ దెబ్బతో పాక్ కాళ్ల బేరానికి వచ్చి, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి వచ్చింది. భారత్ సాధించిన ఈ ఘనవిజయానికి ప్రధాన కారణమైన భారత సైన్యానికి, ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది ఎమోషనల్ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇలా పోస్టులు పెట్టినవారిలో దిల్లీలోని చారిత్రాత్మక జామా మసీద్​ ఇమామ్​ 7 ఏళ్ల మనవడు కూడా ఉన్నాడు. మోదీ అంకుల్​- మీ వల్లే మేము సేఫ్​గా ఉన్నాం!

ప్రస్తుతం జామా మసీద్​ ఇమామ్​గా షాహి ఇమామ్​ సయ్యద్ అహ్మద్ బుఖారీ ఉన్నారు. ఆయన ఏడేళ్ల మనవడే సయ్యద్​ అరీబ్​ బుఖారీ. ఇప్పుడు ఈ చిన్నారి పెట్టిన ఇన్​స్టాగ్రామ్ పోస్ట్​ ఎంతో మంది హృదయాలను కదిలిస్తోంది. దేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?

