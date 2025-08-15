ETV Bharat / bharat

ఒకే దేశం- ఒకే రాజ్యాంగం కలను సాకారం చేశాం: మోదీ - INDEPENDENCE DAY 2025

స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో మోదీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 7:47 AM IST

Independence Day 2025 Modi : దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ, అనంతరం జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఇది 140 కోట్ల మంది సంకల్ప పండుగని తెలిపారు. సమైక్య భావనతో దేశం ఉప్పొంగే సమయమని అన్నారు. ప్రతి ఇంటిపై మువ్వన్నెల జెండా ఎగిరే సమయమని వ్యాఖ్యానించారు.

ఎందరో మహానుభావులు మనకు మార్గనిర్దేశనం చేశారని తెలిపారు. ఒకే దేశం ఒకే రాజ్యాంగం కలను సాకారం చేశామని చెప్పుకొచ్చారు. "ఆర్టికల్ 370 గోడను కూల్చివేసి ఒకే దేశం, ఒకే రాజ్యాంగం అనే మంత్రాన్ని మనం సజీవంగా తీసుకువచ్చాం. ఇప్పుడు వేడుకల్లో సుదూర గ్రామాల నుంచి పంచాయతీ సభ్యులు, డ్రోన్ దీదీ ప్రతినిధులు, లఖ్​పత్ దీదీ ప్రతినిధులు, క్రీడా ప్రపంచం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు, దేశానికి, జీవితానికి ఏదో ఒకటి ఇచ్చిన గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒక విధంగా, నా కళ్ల ముందు ఇక్కడ ఒక చిన్న భారతదేశాన్ని చూస్తున్నాను" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

హంసా మెహతా, దాక్షాయణి వేలాయుధన్ వంటి నాయకులు భారత రాజ్యాంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో గణనీయమైన కృషి చేశారని మోదీ అన్నారు. బీఐర్ అంబేద్కర్, పండిట్ జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వంటి ప్రముఖులను మోదీ స్మరించుకున్నారు. రాజ్యాంగం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన తొలి వ్యక్తి శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీని చెప్పారు.

"భారత ప్రభుత్వం ముఖర్జీ 125వ జయంతిని 2025 జులై 6 నుంచి 2026 జూలై 6 వరకు జరుపుకుంటోంది.దేశ రాజకీయ, విద్యా, సాంస్కృతిక నిర్మాణంపై ఆయన శాశ్వత ప్రభావాన్ని గౌరవిస్తుంది. మినార్లు, ప్రదర్శనలు, సినిమాలు, యువతకు చేరువయ్యే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. విద్యా, పౌర సమాజ సంస్థల సహకారంతో సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుకలు, ముఖర్జీ వారసత్వ జాతీయత, విద్య, నాగరికత గర్వంతో దేశాన్ని ప్రేరేపించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి" అని మోదీ తెలిపారు.

అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వనరులను ఉపయోగించుకోవాలి: మోదీ
దేశంలో ఇటీవల సంభవించిన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల బాధితులకు సంతాపం తెలియజేస్తూ, సంఘీభావం ప్రకటిస్తూన్నానని మోదీ అన్నారు. "ప్రకృతి మనందరినీ పరీక్షిస్తోంది. ఇటీవలి రోజుల్లో, మనం వరుస విధ్వంసకర సంఘటనలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, మేఘావృతాలు, అనేక ఇతర విపత్తులను చూశాం. ప్రభావితమైన వారికి మా హృదయపూర్వక సంతాపం, సంఘీభావం తెలియజేస్తున్నాం" అని మోదీ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండూ సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని మోదీ అన్నారు. సహాయక చర్యలు నిర్వహించడానికి, సమర్థవంతమైన పునరావాసం కల్పించడానికి అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వనరులను వినియోగించుకోవాలని ఆయన అన్నారు.

అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వనరులను ఉపయోగించుకోవాలి: మోదీ
