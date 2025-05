ETV Bharat / bharat

ఊహించని రీతిలో పాక్​ను దెబ్బకొట్టాం- ఉగ్రమూకను మట్టిలో కలిపేశాం: ప్రధాని మోదీ - MODI ON OPERATION SINDOOR

Modi ( PTI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 30, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:56 PM IST 2 Min Read

Modi On Operation Sindoor : బిహార్ పర్యనటలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాకిస్థాన్, ఉగ్రవాదంపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. ఉగ్రవాదం పుంజుకుంటే మళ్లీ లేవకుండా అణిచివేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ ద్వారా శత్రువులు భారత శక్తిని ఏంటో చూశారని స్పష్టం చేశారు. భారత సైన్యం దెబ్బనకు పాకిస్థాన్ ఊహించలేదని పేర్కొన్నారు. 'బిహార్ గడ్డపై హామీ ఇచ్చా'

ఉగ్రవాదుల స్థావరాలు శిథిలాలుగా మార్చామని, నిమిషాల్లోనే పాకిస్థాన్ ఎయిర్ బేస్​లను ధ్వంసం చేశామన్నామని ఇదే నవ భారత బలమని మోదీ చెప్పారు. పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని తాను బిహార్ గడ్డపై హామీ ఇచ్చానని మోదీ గుర్తి చేశారు. ఇప్పుడు ఆ హామీని నెరవేర్చుకున్నానని వెల్లడించారు. 'పహల్గాం సంఘటన జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత నేను బిహార్‌కు వచ్చాను. ఉగ్రవాద స్థావరాలను నేలమట్టం చేస్తామని బిహార్ గడ్డపై దేశానికి వాగ్దానం చేశాను. వారికి ఊహకు అందని శిక్ష విధిస్తామని చెప్పాను. నా వాగ్దానాన్ని నేను నెరవేర్చాను. పాకిస్థాన్​లో కూర్చుని మన సోదరీమణుల సిందూరాన్ని చెరిపేసిన వారిని, వారి స్థావరాలను శిథిలాలుగా మార్చింది. పాకిస్థాన్ మాత్రమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం సిందూర శక్తిని చూసింది' అని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.

"పాకిస్థాన్‌ మన మహిళల సిందూరం శక్తిని చవిచూసింది. పాక్‌ ఆర్మీ నీడలో తాము సురక్షితంగా ఉంటామని ఉగ్రవాదులు భావించారు. కానీ మనం ఆ దేశ సైన్యాన్ని మోకాళ్లపై కూర్చోబెట్టాం. మనం వారి ఎయిర్‌ బేస్‌లను, మిలిటరీ స్థావరాలను నిమిషాల్లోనే ధ్వంసం చేశాం. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ భారత్​ అమ్ములపొదిలో కేవలం ఒక బాణం మాత్రమే అని పాక్‌ తెలుసుకోవాలి. ఉగ్రవాదంపై మన యుద్ధం ముగియలేదు నెమ్మదించలేదు. మరోసారి ఉగ్రదాడి జరిగితే ఈసారి ఆ పాము తలే ధ్వంసమవుతుంది" అని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. కాగా, రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ప్రధాని మోదీ బిహార్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. పట్నాలో గురువారం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా దేశం వెనక్కి తగ్గదు, బిహార్‌లో అభివృద్ధి ఆగదని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో 2025లో బిహార్‌ అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

Modi On Operation Sindoor : బిహార్ పర్యనటలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాకిస్థాన్, ఉగ్రవాదంపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. ఉగ్రవాదం పుంజుకుంటే మళ్లీ లేవకుండా అణిచివేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ ద్వారా శత్రువులు భారత శక్తిని ఏంటో చూశారని స్పష్టం చేశారు. భారత సైన్యం దెబ్బనకు పాకిస్థాన్ ఊహించలేదని పేర్కొన్నారు. 'బిహార్ గడ్డపై హామీ ఇచ్చా'

ఉగ్రవాదుల స్థావరాలు శిథిలాలుగా మార్చామని, నిమిషాల్లోనే పాకిస్థాన్ ఎయిర్ బేస్​లను ధ్వంసం చేశామన్నామని ఇదే నవ భారత బలమని మోదీ చెప్పారు. పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని తాను బిహార్ గడ్డపై హామీ ఇచ్చానని మోదీ గుర్తి చేశారు. ఇప్పుడు ఆ హామీని నెరవేర్చుకున్నానని వెల్లడించారు. 'పహల్గాం సంఘటన జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత నేను బిహార్‌కు వచ్చాను. ఉగ్రవాద స్థావరాలను నేలమట్టం చేస్తామని బిహార్ గడ్డపై దేశానికి వాగ్దానం చేశాను. వారికి ఊహకు అందని శిక్ష విధిస్తామని చెప్పాను. నా వాగ్దానాన్ని నేను నెరవేర్చాను. పాకిస్థాన్​లో కూర్చుని మన సోదరీమణుల సిందూరాన్ని చెరిపేసిన వారిని, వారి స్థావరాలను శిథిలాలుగా మార్చింది. పాకిస్థాన్ మాత్రమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం సిందూర శక్తిని చూసింది' అని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. "పాకిస్థాన్‌ మన మహిళల సిందూరం శక్తిని చవిచూసింది. పాక్‌ ఆర్మీ నీడలో తాము సురక్షితంగా ఉంటామని ఉగ్రవాదులు భావించారు. కానీ మనం ఆ దేశ సైన్యాన్ని మోకాళ్లపై కూర్చోబెట్టాం. మనం వారి ఎయిర్‌ బేస్‌లను, మిలిటరీ స్థావరాలను నిమిషాల్లోనే ధ్వంసం చేశాం. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ భారత్​ అమ్ములపొదిలో కేవలం ఒక బాణం మాత్రమే అని పాక్‌ తెలుసుకోవాలి. ఉగ్రవాదంపై మన యుద్ధం ముగియలేదు నెమ్మదించలేదు. మరోసారి ఉగ్రదాడి జరిగితే ఈసారి ఆ పాము తలే ధ్వంసమవుతుంది" అని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. కాగా, రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ప్రధాని మోదీ బిహార్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. పట్నాలో గురువారం నిర్వహించిన ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా దేశం వెనక్కి తగ్గదు, బిహార్‌లో అభివృద్ధి ఆగదని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో 2025లో బిహార్‌ అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

Last Updated : May 30, 2025 at 1:56 PM IST