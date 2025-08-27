ETV Bharat / bharat

మోదీ 'MEGA' భారతదేశానికి 'పెద్ద తలనొప్పి'గా మారింది : కాంగ్రెస్​ విమర్శలు - CONGRESS SLAMS MODI MEGA

ప్రధాని మోదీ రూపొందించిన MEGA భారత్​కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది- జైరాం రమేశ్​ ఘాటు విమర్శలు

Congress Slams Modi MEGA : భారత్​పై అమెరికా విధించిన అదనపు సుంకాలు అమల్లోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. ప్రధాని మోదీ రూపొందించిన MEGA ఇప్పుడు భారత్​కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని విమర్శించింది.

"ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ MAGA+MIGA=MEGA (మెగా) అనే సూత్రాన్ని రూపొందించారు. కానీ మోదీ రూపొందించిన ఈ 'మెగా' ఇప్పుడు భారత్​కు మహా తలనొప్పిగా మారింది. ట్రంప్​ మనదేశంపై విధించిన డబుల్ టారిఫ్​లు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇది ​అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు చేసే ఎగుమతులపై కచ్చితంగా ప్రభావం చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా భారత వస్త్రాలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, తోలు, సముద్ర ఉత్పత్తులు, ఇంజినీరింగ్ ఉత్పత్తుల వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీస్తుంది."
- జైరాం రమేశ్​, కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్​ఛార్జ్ కమ్యునికేషన్స్​

'గత 24 గంటల్లో, అమెరికా వాణిజ్య కార్యదర్శి కూడా హెచ్​1బీ వీసా వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. దీని వల్ల భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు ఇబ్బంది ఏర్పడే పరిస్థితి వచ్చింది' అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.

ట్రంప్​ MEGA వర్సెస్ మోదీ MIGA
రెండో సారి అమెరికా అధ్యక్షుడైన డొనాల్డ్ 'ట్రంప్ మేక్ అమెరికా గ్రేట్​ ఎగైన్' (MAGA) తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. దీనిని సాధించేందుకు ఆయన తనదైన శైలిలో ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీని నుంచి ప్రేరణ పొందిన మోదీ, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మోదీ 'మేక్ ఇండియా గ్రేట్ ఎగైన్' (MIGA)ను రూపొందించారు. అంతేకాదు MAGA+MIGA అనే ఈ రెండు దృక్పథాలు కలిసి ఇరుదేశాల శ్రేయస్సు కోసం MEGA భాగస్వామ్యాన్ని ఏర్పరుస్తాయని, ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని చెప్పారు. వాషింగ్టన్​లో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్​తో​ కలిసి నిర్వహించిన ఉమ్మడి విలేకరుల సమావేశంలో మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

భారీగా ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం
'మోదీ సూపర్​ఫీషియల్​ విదేశాంగ విధానం వల్ల దేశంలోని చాలా మంది ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది' అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు.

"నరేంద్ర మోదీ జీ, మీ ప్రియమైన స్నేహితుడు (ట్రంప్​) భారత్​పై విధించిన 50 శాతం సుంకాలు ఈ రోజు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ సుంకాల దెబ్బకు మనదేశంలోని 10 రంగాలు రూ.2.17 లక్షల కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లుతుంది."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు

"ట్రంప్ సుంకాల వల్ల మన రైతులు, ముఖ్యంగా పత్తి రైతులు భారీగా దెబ్బతింటారు. వాస్తవానికి 'రైతులను రక్షించడానికి వ్యక్తిగతంగా ఎంతటి మూల్యమైనా చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను' అని మీరు చెప్పారు. కానీ వారి జీవనోపాధిని కాపాడడానికి మీరు ఏమీ చేయలేదు" అని మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రధాని మోదీపై విమర్శలు గుప్పించారు.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం వల్లనే!
రష్యా నుంచి భారత్​, చైనాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తుండడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందుకే ఇరుదేశాలపై సుంకాల యుద్ధం ప్రకటించారు. కానీ చైనాను ఏమీ చేయలేక, భారత్​పై తన అక్కసు వెళ్లగక్కుతుంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు ఆపేయమని భారత్​పై ఒత్తిడి తెచ్చారు. అందులో భాగం మొదట 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. అవి ఆగస్టు 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. అదే రోజున మరో 70 దేశాలపై ట్రంప్​ విధించిన టారిఫ్​లు అమల్లోకి వచ్చాయి.

ట్రంప్ బెదిరింపులకు భారత్​ లొంగకపోవడంతో, పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. భారత్​పై సుంకాల భారం ఏకంగా 50 శాతానికి పెరిగింది. అయితే వీటి అమలుకు 21 రోజుల సమయం ఇచ్చారు. ఈ లోపు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు ఆపేయాలని ట్రంప్​ హెచ్చరించారు. కానీ భారత్​ అందుకు ఏమాత్రం అంగీకరించలేదు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ, "మాపై ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. మేము దానిని భరిస్తాం. కానీ రైతులు, పశువుల పెంపకందారులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడను" అని నొక్కి చెప్పారు. దీనితో 50 శాతం సుంకాలు ఈ రోజు (ఆగస్టు 27) నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి.

అమల్లోకి వచ్చిన అమెరికా ​50% అదనపు సుంకాలు- ఈ ఎగుమతులపై ఫుల్ ఎఫెక్ట్​!

'అద్భుతమై మోదీతో చర్చ- పాక్​కు ట్రేడ్​ వార్నింగ్'- అణు యుద్ధంపై ట్రంప్ అదే పాట

అమల్లోకి వచ్చిన అమెరికా ​50% అదనపు సుంకాలు- ఈ ఎగుమతులపై ఫుల్ ఎఫెక్ట్​!

'అద్భుతమై మోదీతో చర్చ- పాక్​కు ట్రేడ్​ వార్నింగ్'- అణు యుద్ధంపై ట్రంప్ అదే పాట

