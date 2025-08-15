Modi On Indian Farmers: అమెరికా 50శాతం సుంకాలపై విధించిన నేపథ్యంలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ ఎర్రకోట వేదికగా భారత రైతులకు ప్రధాని మోదీ భరోసానిచ్చారు. ఆత్మనిర్భర భారత్ ఆవిశ్యకతను ఆయన బలంగా చాటిచెప్పారు. భారత రైతులు, పశు పెంపకందారులు, మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలపై రాజీపడదని, వారికి నష్టం కగిలిగించే ఏ చర్యకైనా తాను అడ్డుగోడలా నిలుస్తానని ట్రంప్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరోక్ష సందేశం ఇచ్చారు. మరోవైపు పశుపాలన, పాల ఉత్పత్తుల్లో భారత్ అగ్రగామిగా నిలుస్తోందిన్నారు. స్వయం సమృద్ధి అన్న పదం మన నరాల్లో జీర్ణించుకోవాలని సూచించారు. ఓకల్ ఫర్ లోకల్ అనేది నిరంతర నినాదం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అమెరికా దిగుమతి సుంకాలు, ఎగుమతి ఒత్తిళ్ల విషయంలో భారతీయ వ్యవసాయ పరిశ్రమలకు మోదీ భరోసానిచ్చారు.
భారత్లో తయారీ వస్తువుల వినియోగం పెరుగుతూనే ఉండాలని మోదీ సూచించారు. భారత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త సాంకేతికత ఆవిష్కరణల అవసరముందని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇంధనం విషయంలోనూ భారత్ను స్వయం సమృద్ధి వైపు నడిపించాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. 2047 నాటికి అణు విద్యుత్ను పది రెట్లు పెంచాలనేది లక్ష్యమని వివరించారు. 2030 నాటికి సాధించాలనుకున్న 50 శాతం క్లీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యాన్ని 2025 నాటికే సాధించామని వివరించారు. సాధారణ విషయాల నుంచి సెమీ కండక్టర్ వరకు భారత్ సొంతకాళ్లపై నిలబడుతోందని మోదీ వెల్లడించారు. అతిత్వరలో మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ మార్కెట్ను ముంచెత్తనున్నాయని తెలిపారు.
VIDEO | Independence Day 2025: Prime Minister Narendra Modi says, " farmers, livestock keepers, and fishermen are our top priorities. any policy that threatens their interests, modi is standing like a wall against it. india will never compromise when it comes to protecting the… pic.twitter.com/iVySAenozw— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
"రైతులు ఆహార ధాన్యాలలో దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధిగా మార్చారు. ఒక దేశపు ఆత్మగౌరవానికి అతిపెద్ద పరీక్ష నేటికీ ఆ దేశపు స్వావలంబనే. వికసిత్ భారత్ నినాదానికి ఆధారం, దేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించాలనే సంకల్పమే. ఇతరులపై ఆధారపడడం అంటే స్వాతంత్ర్యానికి అతిపెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా కనిపిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు అలా చేస్తే ఆధారపడడం అలవాటుగా మారుతుంది. ఆధారపడడం వల్ల ప్రమాదంలేకపోలేదు. అందుకే స్వయం స్వావలంబన విషయంలో మనం నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్వయం సమృద్ధి అంటే డాలర్లు, పౌండ్లు రావడం, పోవడం కాదు. ఇది అంత చిన్న విషయం కాదు. స్వయం సమృద్ధి అంటే మన సామర్థ్యాన్ని జోడించడం. స్వయం స్వావలంబన సాధించలేకపోతే మన సామర్ధ్యం కూడా నిరంతరం క్షీణించిపోతుంది. అందుకే మన సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం, నిర్వహించకోవడం కోసం, పెంచుకోవడం కోసం స్వయం స్వావలంబన తప్పనిసరి"-- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని
ఈ సందర్భంగా మోదీ ఆరోగ్య రంగం గురించి ప్రస్తావించారు. కోవిడ్ సమయంలో 125 కోట్ల డోసులు పశు వ్యాక్సిన్లు ఉచితంగా వేశామన్నారు. గాలికుంటు వ్యాధి నివారణలో పశు వ్యాక్సిన్లు కీలక భూమిక పోషిస్తున్నాయన్నారు. రైతులు, పశుపోషకులు, మత్స్యకారులు విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని సంపాదించి పెడుతున్నారన్నారు.
భారత యువత కోసం లక్ష కోట్లతో- వికసిత్ భారత్ యోజన
కొత్తగా ఉద్యోగాలు సృష్టించే కంపెనీలో ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.15 వేలు కేంద్రం ఇస్తుందని మోదీ తెలిపారు. ఉద్యోగ సృష్టికి ఈ పథకం కొత్త శక్తినిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. పది కోట్ల స్వయం సహాయక సంఘాలు స్వయం సమృద్ధి వైపు నడుస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. డ్రోన్ దీదీ పథకం గ్రామాల్లో మహిళలను సాధికారత దిశగా నడిపిస్తోందని, మూడు కోట్ల మంది మహిళలను లక్షాధికారులగా తయారుచేసే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని వివరించారు. గతేడాది భారతీయ రైతులు అన్ని రికార్డులను తిరగరాసే ఉత్పత్తి సాధించారని తెలిపారు. పండ్ల ఉత్పత్తుల్లో భారత్ ప్రపంచ నెంబర్ వన్గా, వరి, గోధుమ, కూరగాయల ఉత్పత్తుల్లో ప్రపంచ నెంబర్ టూగా ఎదిగిందని తెలిపారు. 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తోందని, 'పసల్ బీమా యోజన' రైతులకు అండగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు.
మనకో సొంత అంతరిక్ష కేంద్రం- భారత్ సత్తా ఏంటో అందరికీ తెలిసింది: మోదీ
ఎర్రకోటపై రెపరెపలాడిన మువ్వన్నెల జెండా- 12వసారి ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ