పాలస్తీనాపై మోదీ సర్కార్ మౌనం సరికాదు- మానవత్వం, నైతికతను వదిలేశారు!: సోనియా

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2025 at 9:32 AM IST

Sonia Gandhi On Palestine Issue : పాలస్తీనా అంశంపై మోదీ సర్కారు గాఢమైన మౌనం మానవత్వం, నైతికతలకు తిలోదకాలు ఇచ్చేలా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్‌పర్సన్ సోనియాగాంధీ మండిపడ్డారు. దీనిపై భారత్ నాయకత్వ పాత్రను పోషించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు అభిప్రాయంతో సోనియాగాంధీ రాసిన వ్యాసం గురువారం రోజు ప్రముఖ పత్రికలో ప్రచురితమైంది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో భారత ప్రధాని మోదీకి ఉన్న వ్యక్తిగత స్నేహం ప్రాతిపదికనే కేంద్ర ప్రభుత్వం విదేశాంగ విధానాల రూపకల్పన జరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోందని సోనియాగాంధీ విమర్శించారు.

