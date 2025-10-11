ETV Bharat / bharat

పాఠశాల ఫీజులు కూడా డిజిటల్ దిశగా! UPI వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించండి: కేంద్ర విద్యాశాఖ

తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు సౌలభ్యం కల్పించడమే ఉద్దేశ్యం!

UPI In Schools
UPI In Schools (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 10:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

UPI In Schools : దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ లావాదేవీలు విస్తృతమవుతున్న నేపథ్యంలో పాఠశాలల్లో ఫీజుల చెల్లింపు విధానాన్నీ ఆధునీకరించాలనే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ తాజా నిర్ణయం ప్రకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాఠశాలల్లో యూపీఐ (UPI), నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి డిజిటల్ చెల్లింపు పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలని సూచించింది. ఫీజుల వసూళ్లలో పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు సౌలభ్యం కల్పించడమే ఈ చర్య వెనుక ఉద్దేశ్యం.

యూపీఐ వినియోగం విస్తృతం!
ప్రస్తుతం దేశంలో డిజిటల్ లావాదేవీలు విశేషంగా పెరిగాయి. చిన్నపాటి కొనుగోళ్ల నుంచి పెద్ద వ్యాపారాలదాకా యూపీఐ లావాదేవీలు దాదాపు ప్రతిదిన జీవితంలో భాగమైపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యా రంగం కూడా వెనుకబడకూడదన్న భావనతో కేంద్ర విద్యాశాఖ నూతన దిశానిర్దేశాలు జారీ చేసింది. పాఠశాల ఫీజులు, అడ్మిషన్ ఫీజులు, పరీక్షా రుసుములు వంటి చెల్లింపులను డిజిటల్ విధానంలో స్వీకరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాల విద్యాశాఖలకు లేఖ రాసింది.

ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ, సీబీఎస్‌ఈ, కేవీఎస్‌, ఎన్‌వీఎస్‌ జాబితాలో!
ఈ సూచనలు కేవలం రాష్ట్రాలకే కాకుండా కేంద్రానికి చెందిన విద్యా సంస్థలకు కూడా వర్తిస్తాయి. జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (NCERT), సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE), కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్ (KVS), నవోదయ విద్యాలయ సమితి (NVS)లకు కూడా ఇదే మేరకు లేఖలు పంపినట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ వెల్లడించింది. ఈ సంస్థలు తమ పరిధిలో ఉన్న పాఠశాలల్లో డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థను ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక మౌలిక వసతులు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించింది. ఫీజు వసూళ్లలో సులభతర విధానాలను అన్వేషించి అమలు చేయాలని సూచించింది.

నగదు నుంచి డిజిటల్ వైపు!
కేంద్ర విద్యాశాఖ ప్రకటన ప్రకారం, నగదు ఆధారిత చెల్లింపుల నుంచి డిజిటల్ విధానాలకు మారడం అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరమని పేర్కొంది. ఇంటి నుంచే ఫీజులు చెల్లించే అవకాశం లభించడం వల్ల తల్లిదండ్రుల సమయం ఆదా అవుతుందని, స్కూల్ కౌంటర్‌ల వద్ద క్యూలు తగ్గుతాయని తెలిపింది. అదనంగా, డిజిటల్ చెల్లింపులు రికార్డు రూపంలో నిలిచిపోవడం వల్ల పారదర్శకత పెరుగుతుందని, స్కూల్‌ల ఆర్థిక వ్యవహారాల పర్యవేక్షణ సులభతరం అవుతుందని వివరించింది.

డిజిటల్ భారత్ దిశగా మరో అడుగు!
డిజిటల్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో విద్యా రంగం కీలక పాత్ర పోషించగలదని విద్యాశాఖ అభిప్రాయపడింది. ఫీజుల చెల్లింపు నుంచి ప్రారంభమైన ఈ మార్పు, భవిష్యత్తులో పాఠశాలల నిర్వహణలోని ఇతర అంశాలకు కూడా విస్తరించవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు డిజిటల్ లావాదేవీలకు మరింతగా అలవాటు పడటంతో ఆర్థిక అక్షరాస్యత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

తల్లిదండ్రులకు సౌలభ్యం- పారదర్శకతకు హామీ!
యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి వ్యవస్థల వినియోగం ద్వారా స్కూల్ ఫీజులు చెల్లించడం మరింత సులభతరం కానుంది. బ్యాంక్ శాఖకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, మొబైల్ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా కొన్ని క్లిక్స్‌తోనే చెల్లింపులు పూర్తిచేయవచ్చు. ప్రతి లావాదేవీకి డిజిటల్ రసీదు లభించడం వల్ల ఫీజు చెల్లింపులో ఎలాంటి అనుమానాలు తలెత్తవని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.

భవిష్యత్తు దిశ
ఈ కొత్త విధానాల అమలుతో విద్యా సంస్థల్లో ఆర్థిక నిర్వహణ మరింత సమర్థవంతంగా మారనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ చెల్లింపుల విస్తరణకు ఇది తోడ్పడుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. డిజిటల్ యుగంలో అడుగుపెడుతున్న భారత్‌లో విద్యా రంగం కూడా ఆధునీకరణ దిశగా ముందుకు సాగాలని, విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే డిజిటల్ ఆర్థిక పరిజ్ఞానాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలని కేంద్ర విద్యాశాఖ పేర్కొంది. మొత్తం మీద, నగదు చెల్లింపుల బదులు డిజిటల్ విధానాల వినియోగం ద్వారా పాఠశాలల నిర్వహణ పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా మారనుందని, డిజిటల్ భారత్ సాధనలో ఇది మరో కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని కేంద్ర విద్యాశాఖ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPI IN SCHOOL FEE PROCESSESSCHOOL FEE PROCESS UPIUPI USING IN SCHOOLSUPI IN SCHOOLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.