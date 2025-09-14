ETV Bharat / bharat

మిస్ ఇండియా టు ఆర్మీ ఆఫీసర్- కశిశ్ మెత్వానీ గురించి మీకు తెలుసా?

అందాల రాణి ఆర్మీలోకి ఎంట్రీ- లెఫ్టినెంట్ హోదాలో కశిశ్ మెత్వానీ

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
Miss India to Army Officer Kashish Methwani (ETV Bharat)
Published : September 14, 2025 at 4:58 PM IST

Miss India to Army Officer Kashish Methwani : తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేరణగా నిలిచారు పుణెకు చెందిన మహిళ. ఒకదానికొకటి పొంతన లేని రెండు భిన్న రంగాల్లో రాణించారు. మనం మాట్లాడుకుంటున్నది మరెవరి గురించో కాదు మిస్ ఇండియా 2022 టైటిల్ విజేత కశిశ్ మెత్వానీ గురించి. మిస్ ఇండియా విజేతగా తర్వాత ఫ్యాషన్ రంగాన్ని వదిలి ఆమె భారత సైన్యంలో చేరీ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ క్రమంలో కశిశ్ మెత్వానీ ఎందుకు ఆర్మీ వైపు వెళ్లారు? ఫ్యాషన్ రంగాన్ని ఎందుకు వదిలారు? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఉద్యోగులే
కశిశ్ మెత్వానీ పుణెలోని వాకాడ్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళ. ఆమె తల్లి శోభా మెత్వానీ టీచర్. తండ్రి డాక్టర్ గురుముఖ్ దాస్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ (డీజీక్యూఏ)లో పనిచేశారు. కశిశ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాషన్ రంగంవైపునకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపారు. టీవీలో మిస్ ఇండియా కార్యక్రమాలను చూస్తున్నప్పుడు, ఓ రోజు తాను మిస్ ఇండియా కావాలని ఆమె కలలు కన్నారు. చిన్నతనం నుంచి స్కూలు, కాలేజ్, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయుల్లో అందాల పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో బోలెడు కిరీటాలూ గెలుచుకున్నారు. మోడల్‌ గానూ రాణించారు. 12వ తరగతిలో కాశిశ్ పాఠశాల ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొని మిస్ ఏపీఎస్ టైటిల్ దక్కించుకున్నారు. అలాగని ఫ్యాషన్ రంగం వైపే ఉండిపోకుండా చదువుపైనా దృష్టి సారించారు. చదువులోనూ ఆమె టాపరే. పుణెలోని సావిత్రిబాయి ఫులే విశ్వవిద్యాలయంలో నుంచి బయోటెక్నాలజీలో ఇంటిగ్రేటడ్‌ మాస్టర్స్‌ డిగ్రీని పూర్తి చేశారు.

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
తల్లిదండ్రులతో కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)

మోదీ చేతుల మీదుగా అవార్డు
కశిశ్ ఆర్మీ స్కూల్‌లో చదువుకుని బలేవాడిలో పిస్టల్ షూటింగ్ నేర్చుకున్నారు. అక్కడే ఆమె ఎన్​సీసీ క్యాడెట్​లను కలిశారు. ఆ తర్వాత ఎన్​సీసీలో చేరారు. గణతంత్ర వేడుకల్లో ఎన్​సీసీ విద్యార్థులకు నాయకత్వం వహించారు. ఈ క్రమంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతులమీదుగా బెస్ట్‌ క్యాడెట్‌ అవార్డును అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెకు సైన్యంలో చేరాలని ఆసక్తి కలిగింది. దాన్ని కెరీర్​గా ఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)

ఇతర అవకాశాలు వచ్చినా నిరాకరణ
2022లో కశిశ్ మిస్ ఇండియా టైటిల్‌ను గెలుచుకుని తన చిన్ననాటి కలను నెరవేర్చుకున్నారు. అలాగే చదువులో మంచి ప్రతిభ కనబర్చడంతో హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీలో పీహెచ్​డీ చేసే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు కశిశ్. కానీ ఆమె ఆ అవకాశాన్ని తిరస్కరించి దేశానికి సేవ చేసే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అందుకుగానూ 2024లో కంబైన్డ్‌ డిఫెన్స్‌ సర్వీసెస్‌ (సీడీఎస్‌) పరీక్ష రాశారు. అఖిల భారత స్థాయిలో రెండో ర్యాంకుని సాధించారు. చెన్నై ఆఫీసర్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడమీలో శిక్షణ పూర్తి చేశారు. 2025 సెప్టెంబర్ 6న ఆమెకు లెఫ్టినెంట్ హోదా లభించింది. శిక్షణ సమయంలో ఆమె తన జుట్టును కూడా దానం చేశారు. ఇది తనకు దేశం పట్ల ఉన్న భక్తిని నిదర్శనం.

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
పరెడ్​లో కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)

తొలుత భయపడ్డాం : కశిశ్ తల్లి శోభ
తన కుమార్తె ఆర్మీ శిక్షణకు వెళ్లినప్పుడు ఆమె ఆ ట్రైనింగ్​ను పూర్తి చేయగలదా అని భయపడేదానినని కశిశ్ తల్లి శోభా మెత్వానీ చెప్పారు. కానీ కశిశ్​కు లెఫ్టినెంట్ హోదా వచ్చినప్పుడు తమ కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయన్నారు. "ఒక తల్లిగా మొదట్లో నాకు భయంగా ఉండేది. కానీ కశీశ్ ఎంచుకున్న సేవా మార్గం పట్ల మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులుగా మేము ఎల్లప్పుడూ ఆమెకు మద్దతు ఇచ్చాం. భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే అండగా ఉంటాం. 2022లో మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకోవడం ద్వారా తన కలను ఆశిశ్ నెరవేర్చుకుంది" అని శోభా మెత్వానీ తెలిపారు.

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
అందాల పోటీలో కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)

'దేశం కోసం ఏదైనా గొప్పగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నారు'
తనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాషన్ రంగం పట్ల ఆసక్తి ఉండేదని కశిశ్ చెప్పారు. తాను దేశం కోసం ఏదైనా గొప్పగా చేయాలనుకుంటున్నాని పేర్కొన్నారు. తనకు కుటుంబ సభ్యులు ఎల్లప్పూడూ మద్దతుగా నిలిచారన్నారు. వారి మద్దతు లేకపోతే తాను ఇంతటి స్థాయిలో ఉండకపోయేదాన్నని వెల్లడించారు. తాను చిన్నప్పుడే పెద్దయ్యాక మిస్ ఇండియా అవుతానని కలలు కన్నానని, ఆ కోరికను నేరవేర్చుకున్నానని స్పష్టం చేశారు.

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
అందాల పోటీలో కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)

"నేను కాలేజ్​లో చదువుతున్నప్పుడు ఎన్​సీసీలో చేరాను. దిల్లీలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో ఎన్​సీసీ విద్యార్థులకు నాయకత్వం వహించినందుకు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాకు బెస్ట్ క్యాడెట్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డును ప్రదానం చేశారు. అప్పుడు నేను సైన్యంలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాను. 2022లో నేను మిస్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్నాను. మిస్ ఇండియా తర్వాత నాకు చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ నేను ఆర్మీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాను." అని లెఫ్టినెంట్ కశిశ్ మెత్వానీ పేర్కొన్నారు.

Miss India to Army Officer Kashish Methwani
సైనికురాలిగా కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)
Miss India to Army Officer Kashish Methwani
కశిశ్ మెత్వానీ (ETV Bharat)

