పూరీలో అద్భుతం- చితిపై లేచి కూర్చున్న బామ్మ- వెంటనే!
చనిపోయి బతికిన వృద్ధురాలు- ఆస్పత్రిలో చేర్పించిన కుటుంబసభ్యులు
Published : September 16, 2025 at 8:19 AM IST
Old Woman Dead Alive : ఒడిశాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం పూరీలో అరుదైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. చనిపోయిన ఓ వృద్ధురాలు మళ్లీ ప్రాణం పోసుకుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా అంతా షాకయ్యారు. అదే సమయంలో హుటాహుటిన కుటుంబసభ్యులు ఆమెను పూరీలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అసలేం జరిగింది? కుటుంబసభ్యులు ఏం చెప్పారు?
రాష్ట్రంలోని గంజాం జిల్లా పోల్సారా ప్రాంతానికి చెందిన 86 ఏళ్ల పి.లక్ష్మి మరణించారు! దీంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు లక్ష్మి మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియల కోసం పూరీకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి గణత్ద్వార్కు తీసుకువచ్చారు. అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కానీ మరణశయ్యపై ఉన్న లక్ష్మి అకస్మాత్తుగా మేల్కొంది. ఇది చూసి అందరూ షాక్ అయ్యారు. ఆమెను వెంటనే చికిత్స కోసం 108 అంబులెన్స్ ద్వారా పూరీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అయితే లక్ష్మి మరణించాక ఆమె కుటుంబ సభ్యులు దహన సంస్కారాల కోసం అంబులెన్స్లో పూరీ గణత్ద్వార్కు తీసుకువచ్చారు. గణత్ద్వార్ సిబ్బంది మృతురాలి కుటుంబాన్ని వైద్య నివేదిక కోసం అడిగారు. అయితే, కుటుంబం నివేదికను తీసుకురాకపోవడంతో, మృతదేహాన్ని వెంటనే దహనం చేయలేదు. దీని తర్వాత కొద్దిసేపటికే గణత్ద్వార్ సిబ్బంది మృతదేహం వద్దకు వెళ్లి చూసి వృద్ధురాలు సజీవంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత లక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులు, గణత్ద్వార్ సిబ్బంది కలిసి ఆమెను పూరీలోని ప్రధాన ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.
ఈ విషయంపై గణత్ద్వార్ సేవా సమితి సీనియర్ మేనేజర్ బ్రజ్ కిశోర్ సాహు మీడియాతో మాట్లాడారు. "రోజూ 90 నుంచి 100 మృతదేహాలు గణత్ద్వార్కు వస్తున్నాయి. మేం మూడు పత్రాలను పరిశీలిస్తున్నాం. మృతులకు సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు లేదా ఐడీ ప్రూఫ్ అవసరం. దరఖాస్తుదారుడి ఐడీ కార్డు ఉండాలి. మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా సమర్పించాలి" అని తెలిపారు.
"మరణించిన వ్యక్తి 65 ఏళ్లు పైబడిన సందర్భాల్లో, అది సర్పంచ్ అయినా, వార్డ్ సభ్యుడైనా, డాక్టర్ అయినా లేదా ప్రైవేట్ డాక్టర్ అయినా డిక్లరేషన్ పొందిన తర్వాత మేం అక్కడికక్కడే దహన సంస్కారాలకు అనుమతిస్తాం. కానీ మరణించిన వ్యక్తి 65 ఏళ్లలోపు ఉన్న సందర్భాల్లో మేము MBBS డాక్టర్ లేదా ఆస్పత్రి నివేదికను సేకరిస్తాం. కానీ లక్ష్మి కుటుంబసభ్యుల వద్ద మరణ ధృవీకరణ పత్రం లేదు" అని చెప్పారు.
"మేం మరణ ధృవీకరణ పత్రం అడిగినప్పుడు వాళ్లు తమ సర్పంచ్కు ఫోన్ చేశారు. ఇంతలో మా కొడుకు వెళ్లి తనిఖీ చేశాడు. ఆమె ఛాతీ పైకి లేచి కూర్చుంది. మళ్లీ పడిపోయింది. అంటే చనిపోలేదు, బతికే ఉన్నారని నిర్ధరణకు వచ్చాం. వెంటనే 108 అంబులెన్స్కు కాల్ చేశాం. అంబులెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, మృతదేహాన్ని వైద్య కేంద్రానికి తరలించాం. నేనే ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉన్నాను" అని వెల్లడించారు.
అయితే లక్ష్మి వృద్ధాప్య రుగ్మతలతో కొంతకాలంగా బాధపడుతున్నారని ఆమె బంధువు ధర్మ సేథి తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం ఊపిరి తీసుకోవట్లేదని గుర్తించి చనిపోయినట్లు నిర్ధారణకు వచ్చామని చెప్పారు. మరణానంతరం దహన సంస్కారాలు పూరీలో జరిపించాలని ఆమె కొన్నాళ్ల క్రితం చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. అక్కడికి వెళ్లాక మళ్లీ బతికారని పేర్కొన్నారు.