బ్యాంక్ చెక్కులో తప్పులు- ప్రిన్సిపల్కు తిప్పలు! అసలేం జరిగింది?
ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ యాజమాన్యం జారీ చేసిన చెక్కులో తప్పులు- సోషల్ మీడియాలో వైరల్- స్పందించిన విద్యాశాఖ
Published : October 5, 2025 at 10:59 AM IST
Check Spelling Mistakes Controversy : ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ యాజమాన్యం జారీ చేసిన చెక్కులో తప్పులు ఉండడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. చెక్కుపై పూర్తిగా అసంపూర్ణంగా నిండిన పదజాలం ఉండడం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగిన ఈ సంఘటనతో రాష్ట్రంలో విద్యా నాణ్యత ఎలా ఉందనే విషయంపై ప్రజల నుంచి విమర్శలు వెలువడుతున్నాయి. అసలు ఆ చెక్ ఎవరు రాశారు? ఏం జరిగిందో పూర్తి కథనం తెలుసుకుందాం.
అసలేం జరిగింది?
సిర్మౌర్ జిల్లాలోని మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న రోన్హాట్లోని ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ యాజమాన్యం ఆ చెక్ను జారీ చేసింది. అందులో తప్పులు కుప్పలు, తెప్పలుగా ఉన్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై విద్యా శాఖ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. అయితే ఈ విషయంపై ఈటీవీ భారత్ దర్యాప్తు చేసినప్పుడు ఆ చెక్కును పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ నింపలేదని, మధ్యాహ్న భోజన ఇన్ఛార్జ్, డ్రాయింగ్ టీచర్ నింపారని తెలిసింది. మరోవైపు చెక్కును సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేసిన బ్యాంకు ఉద్యోగిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యా డైరెక్టర్కు లేఖ రాసింది. అయితే ఈ విషయంపై తదుపరి చర్యలు డైరెక్టర్ స్థాయిలో తీసుకోనున్నారు.
మరోవైపు సిర్మౌర్ జిల్లా ఉన్నత విద్యా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హిమేంద్ర సింగ్ బాలి ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. చెక్కు సంబంధించి పాఠశాల యాజమాన్యం వెంటనే నివేదిక సమర్పించాలని కోరామని, వారు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం, చెక్ జారీ చేసిన రోజున పాఠశాలలో SOS పరీక్ష జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. ఆ సమయంలో స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చాలా బిజీగా ఉన్నారని, అనేక పత్రాలపై సంతకం చేసిన ప్రిన్సిపల్ తొందరపడి చెక్కుపై సంతకం చేశారని పేర్కొన్నారు.
ఇద్దరు అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు
ఇదిలా ఉండగా ఈ వ్యవహారంపై మొత్తం తప్పు తమదేనని పాఠశాల మధ్యాహ్న భోజన ఇన్ఛార్జ్, డ్రాయింగ్ టీచర్ రాతపూర్వకంగా అంగీకరించారని విద్యా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం వీరద్దరిని సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగి ఈ చెక్కును సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారని దర్యాప్తులో తేలిందని, సంబంధిత ఉద్యోగిపై RBI నిబంధనల ప్రకారం చర్య తీసుకోవాలని పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ బ్యాంకు మేనేజర్కు ఫిర్యాదు చేశారని ఆయన అన్నారు. ఈ మొత్తం విషయంపై డైరెక్టర్కు నివేదిక పంపామని, ఇప్పుడు డైరెక్టర్ స్థాయిలో తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ తెలిపారు.
నిజానికి రోన్హాట్లోని ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ యాజమాన్యం జారీ చేసిన బ్యాంక్ చెక్కు సెప్టెంబర్ 25న మిడ్డే మీల్ ఇన్ఛార్జ్ అత్తర్ సింగ్ పేరిట జారీ చేశారు. అయితే చెక్కులో ఉన్న లోపాలు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి. దాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ చెక్కును నిశితంగా పరిశీలిస్తే సాధారణ స్పెల్లింగ్లో ఎంతో అజాగ్రత్త కనిపిస్తోంది. హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్లో ఇంత పెద్ద తప్పు ఎలా జరుగుతుంది? చెక్కుపై పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ సంతకం ఎలా చేశారని ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. చెక్కును మరొక ఉద్యోగి నింపినట్లయితే సంతకం చేసే ముందు ప్రిన్సిపల్ దానిని జాగ్రత్తగా చదవలేదా? అని అంటున్నారు. చెక్కుపై ఉన్న దాన్ని ప్రకారం అంకెల్లో సరిగ్గా ఉన్నా, ఆంగ్ల అక్షరాల్లో మాత్రం తప్పులు దొర్లాయని తెలుస్తోంది.
