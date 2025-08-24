Sanjay Raut Slams Modi : భారత్ లాంటి గొప్ప దేశంలో నరేంద్ర మోదీ ఓట్లను చోరీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చారని, ఇది నేడు ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసిపోయిందని శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించారు. లిబియాలో గడాఫీ, ఉగాండాలో ఇడి అమీన్, ఇరాక్లో సద్దాం హుస్సేన్, సిరియాలో బషర్ అల్ అసద్, రష్యాలో పుతిన్ ఎన్నికల్లో ఎలా గెలిచారో భారత్లో మోదీ కూడా అలానే విజయం సాధించారని ఎద్దేవా చేశారు. వాస్తవానికి పాకిస్థాన్లో 'లష్కర్ షా' ఎన్నికల్లో గెలిచిన విధంగానే, భారత్లో మోదీ, అమిత్ షా గెలుపొందారని విమర్శించారు
మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లోనూ ఓట్ల చోరీ జరిగిందని సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించారు. ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, రాజ్ ఠాక్రే, కాంగ్రెస్, నేషనలిస్ట్ పార్టీలు తమ ఓట్లు ఎక్కడకు పోయాయని ప్రశ్నించాయి. భారత రాజ్యాంగం రాసిన డాక్టర్ అంబేద్కర్ మనవడు ప్రకాశ్ అంబేద్కర్ కూడా దీనిపై కోర్టులకు వెళ్లారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వి యాదవ్ ఈ సమస్యపై మాట్లాడారు. మన రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రతిపక్షాలు ఈ ప్రశ్నను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్ర ప్రజలు కూడా గత ఎనిమిది నెలలుగా దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. మరోవైపు దేవేంద్ర ఫడణవీస్, అయన ముఠా ప్రజలు తమకు అనుకూలంగా ఓట్లు వేశారని అబద్ధాలు చెబుతున్నారు" అని సంజయ్ రౌత్ పేర్కొన్నారు.
'ఫడణవీస్ తెలివి తక్కువ మూర్ఖుడు'
బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే ఉన్న సమయంలో (40 ఏళ్ల క్రితం) పాకిస్థాన్కు చెందిన జావేద్ మియాందాద్ను వెంగ్సర్కార్ మాతోశ్రీకి తీసుకువచ్చాడు. దీనిపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ విమర్శలు గుప్పించారు. పాక్ క్రికెటర్ను మాతోశ్రీకి ఎవరు ఆహ్వానించారు? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
దీనిపై సంజయ్ రౌత్ మాట్లాడుతూ, "దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ఒక తెలివితక్కువ మూర్ఖుడు. బీజేపీ కూడా అలాంటిదే. కొంత మందికి మోకాళ్లలో మెదడు ఉంటుంది. కానీ ఈ మూర్ఖులకు మోకాళ్లలో కూడా మెదడు ఉండదు. శివసేన అధినేత బాలాసాహెబ్ ఠాక్రేపై నేను తీసిన సినిమా వారు చూడాలి. ఆ సమయంలో బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే ఇంటర్వ్యూలను కూడా వారు చూడాలి. బాలాసాహెబ్ రాసిన 'ఏక్ వచన్' పుస్తకంలో తన భావాల గురించి స్పష్టంగా చెప్పారు.
ఆ సమయంలో ఇండియా-పాక్ మ్యాచ్ను వ్యతిరేకించవద్దని బాలాసాహెబ్ ఠాక్రేను అభ్యర్థించడానికి మియాందాద్ వచ్చాడు. కానీ బాలాసాహెబ్ అందుకు ఒప్పుకోలేదు. 'రక్తం, నీరు ఒకేసారి ప్రవహించవు. అలాంటిది భారత్, పాక్ మధ్య క్రికెట్ జరుగుతుందా? మీరు అతిథిగా వచ్చారు. టీ తాగి వెళ్లిపోండి' అని మియాందాద్ ముఖం మీదే బాలాసాహెబ్ అన్నారు. దీనికి వెంగ్సర్కార్ సాక్షి. ఆయననే మీరు అడగండి. మీ నరేంద్ర మోదీలా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ముందు, పాకిస్థాన్, చైనాల ముందు తన తోకను చూపించలేదు" అని పేర్కొన్నారు.
పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారి భర్యల కుంకుమ తుడిచిపెట్టుకపోయింది. బాధిత మహిళలు మీకు సోదరీమణులు కాదా? ఇలాంటి తరుణంలో మీరు భారత్-పాక్ మ్యాచ్ల జరపడానికి మీరు సుముఖంగా ఉన్నారా? అని బీజేపీకి సూటి ప్రశ్న వేశారు సంజయ్ రౌత్. అలాగే మహారాష్ట్రలో ప్రజలు ఎలాంటి ఆహారం తినాలో బీజేపీ చెప్పలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే బాలాసాహెబ్ థోరట్ గురించి సంగ్రామ్ బాపు చేసిన ప్రకటనను సంజయ్ రౌత్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మికతలో మాఫియా ప్రమేయం పెరిగిపోయింది. కొంత మంది గూండాలు కూడా ఆధ్యాత్మిక ముసుగు వేసుకున్నారు. ఇది మహారాష్ట్ర సంప్రదాయం కాదు. ముఖ్యమంత్రి దీనిని ఖండించాలి అని ఆయన అన్నారు.
బిహార్లో ఓట్ల చోరీని అడ్డుకుంటాం- SIR రాజ్యాంగ విరుద్ధం: రాహుల్
ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యాన్ని అధిగమించడానికి భారత్ సిద్ధం- త్వరలోనే 6జీ : ప్రధాని మోదీ