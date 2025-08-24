ETV Bharat / bharat

సద్దాం హుస్సేన్​, పుతిన్​ లానే మోదీ ఎన్నికల్లో గెలిచారు : సంజయ్ రౌత్​ - SANJAY RAUT SLAMS MODI

ప్రధాని మోదీపై శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్​ రౌత్ తీవ్ర విమర్శలు- ఓట్ల చోరీతో మోదీ ఎన్నికల్లో గెలిచారని ఆరోపణ

Sanjay Raut Slams Modi
Sanjay Raut Slams Modi (ETV Bharat & PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 4:56 PM IST

Sanjay Raut Slams Modi : భారత్​ లాంటి గొప్ప దేశంలో నరేంద్ర మోదీ ఓట్లను చోరీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చారని, ఇది నేడు ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసిపోయిందని శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్​ రౌత్​ ఆరోపించారు. లిబియాలో గడాఫీ, ఉగాండాలో ఇడి అమీన్​, ఇరాక్​లో సద్దాం హుస్సేన్​, సిరియాలో బషర్ అల్ అసద్​, రష్యాలో పుతిన్​ ఎన్నికల్లో ఎలా గెలిచారో భారత్​లో మోదీ కూడా అలానే విజయం సాధించారని ఎద్దేవా చేశారు. వాస్తవానికి పాకిస్థాన్​లో 'లష్కర్ షా' ఎన్నికల్లో గెలిచిన విధంగానే, భారత్​లో మోదీ, అమిత్​ షా గెలుపొందారని విమర్శించారు

మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లోనూ ఓట్ల చోరీ జరిగిందని సంజయ్​ రౌత్ ఆరోపించారు. ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఉద్ధవ్​ ఠాక్రే, రాజ్ ఠాక్రే, కాంగ్రెస్​, నేషనలిస్ట్ పార్టీలు తమ ఓట్లు ఎక్కడకు పోయాయని ప్రశ్నించాయి. భారత రాజ్యాంగం రాసిన డాక్టర్ అంబేద్కర్ మనవడు ప్రకాశ్​ అంబేద్కర్ కూడా దీనిపై కోర్టులకు వెళ్లారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వి యాదవ్​ ఈ సమస్యపై మాట్లాడారు. మన రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రతిపక్షాలు ఈ ప్రశ్నను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్ర ప్రజలు కూడా గత ఎనిమిది నెలలుగా దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. మరోవైపు దేవేంద్ర ఫడణవీస్​, అయన ముఠా ప్రజలు తమకు అనుకూలంగా ఓట్లు వేశారని అబద్ధాలు చెబుతున్నారు" అని సంజయ్ రౌత్ పేర్కొన్నారు.

'ఫడణవీస్​ తెలివి తక్కువ మూర్ఖుడు'
బాలాసాహెబ్​ ఠాక్రే ఉన్న సమయంలో (40 ఏళ్ల క్రితం) పాకిస్థాన్​కు చెందిన జావేద్ మియాందాద్​ను వెంగ్​సర్కార్​ మాతోశ్రీకి తీసుకువచ్చాడు. దీనిపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ విమర్శలు గుప్పించారు. పాక్​ క్రికెటర్​ను మాతోశ్రీకి ఎవరు ఆహ్వానించారు? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

దీనిపై సంజయ్ రౌత్ మాట్లాడుతూ, "దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ ఒక తెలివితక్కువ మూర్ఖుడు. బీజేపీ కూడా అలాంటిదే. కొంత మందికి మోకాళ్లలో మెదడు ఉంటుంది. కానీ ఈ మూర్ఖులకు మోకాళ్లలో కూడా మెదడు ఉండదు. శివసేన అధినేత బాలాసాహెబ్​ ఠాక్రేపై నేను తీసిన సినిమా వారు చూడాలి. ఆ సమయంలో బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే ఇంటర్వ్యూలను కూడా వారు చూడాలి. బాలాసాహెబ్​ రాసిన 'ఏక్​ వచన్​' పుస్తకంలో తన భావాల గురించి స్పష్టంగా చెప్పారు.

ఆ సమయంలో ఇండియా-పాక్ మ్యాచ్​ను వ్యతిరేకించవద్దని బాలాసాహెబ్​ ఠాక్రేను అభ్యర్థించడానికి మియాందాద్​ వచ్చాడు. కానీ బాలాసాహెబ్ అందుకు ఒప్పుకోలేదు. 'రక్తం, నీరు ఒకేసారి ప్రవహించవు. అలాంటిది భారత్​, పాక్​ మధ్య క్రికెట్​ జరుగుతుందా? మీరు అతిథిగా వచ్చారు. టీ తాగి వెళ్లిపోండి' అని మియాందాద్​ ముఖం మీదే బాలాసాహెబ్ అన్నారు. దీనికి వెంగ్​సర్కార్ సాక్షి. ఆయననే మీరు అడగండి. మీ నరేంద్ర మోదీలా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​ ముందు, పాకిస్థాన్, చైనాల ముందు తన తోకను చూపించలేదు" అని పేర్కొన్నారు.

పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారి భర్యల కుంకుమ తుడిచిపెట్టుకపోయింది. బాధిత మహిళలు మీకు సోదరీమణులు కాదా? ఇలాంటి తరుణంలో మీరు భారత్​-పాక్ మ్యాచ్​ల జరపడానికి మీరు సుముఖంగా ఉన్నారా? అని బీజేపీకి సూటి ప్రశ్న వేశారు సంజయ్​ రౌత్​. అలాగే మహారాష్ట్రలో ప్రజలు ఎలాంటి ఆహారం తినాలో బీజేపీ చెప్పలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే బాలాసాహెబ్ థోరట్​​ గురించి సంగ్రామ్ బాపు చేసిన ప్రకటనను సంజయ్ రౌత్​ తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మికతలో మాఫియా ప్రమేయం పెరిగిపోయింది. కొంత మంది గూండాలు కూడా ఆధ్యాత్మిక ముసుగు వేసుకున్నారు. ఇది మహారాష్ట్ర సంప్రదాయం కాదు. ముఖ్యమంత్రి దీనిని ఖండించాలి అని ఆయన అన్నారు.

