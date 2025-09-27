'క్లబ్ 60'- ఆరు పదుల వయసులోనూ కుర్రాళ్లకు మించి సేవ
మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో క్లబ్ 60ని ప్రశంసించిన ప్రధాని మోదీ
Published : September 27, 2025 at 6:59 PM IST
Club 60 Meerut : చాలా మంది పదవీ విరమణ తర్వాత తమ పిల్లల దగ్గర ఉంటూ హాయిగా జీవిస్తారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడినుందుకు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ 'క్లబ్ 60' వాళ్లు అందుకు భిన్నంగా జీవిస్తున్నారు. అందులో ఉండే వాళ్లంతా 60 ఏళ్లుకు పైబడిన వారే. అయితేనేం అరవైల్లో కూడా 20 ఏళ్లుగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. రిటైర్మెంట్ తరువాత ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించడమే కాకుండా, ఇతరుల జీవితాలను సైతం మెరుగుపరుస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం వివిధ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం ప్రశంసించారు? అసలేంటి ఈ క్లబ్ 60?ఎలా ఏర్పాటైంది? వాళ్లు ఏం చేస్తున్నారో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఉత్తప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో క్లబ్ 60 ఉంది. 10 సంవత్సరాల క్రితం దీనిని మహేశ్ రస్తోగి అనే వ్యక్తి తపదవీ విరమణ తర్వాత ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్లబ్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులుగా పని చేసి పదవీ విరమణ పొందిన వారే ఉన్నారు. మొత్తం 600 మంది ఉన్నారు. ఎక్కడ ఏ సేవ అవసరమయినా ప్రత్యక్షమవుతారు. వాళ్ల నిధులే పెట్టుకుంటారు. వీరి సేవల్ని ప్రధాని మోదీ 'మన్ కీ బాత్' లో కొనియాడారు. ప్రస్తుతం భిన్నమైన 60 కార్యకలాపాల్లో వీరంతా ఉంటారు. సామాజిక చైతన్యం, సేవా కార్యక్రమాలే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థ సేవా స్ఫూర్తితో క్రమంగా విస్తారిస్తూ వస్తోంది. ఏ ఆసరా లేనివారిని బడుల్లో చేర్పించడంతో పాటు వారికి కావాల్సినవన్నీ కొనివ్వడం, ఉద్యానాల అభివృద్ధి, వ్యాయామశాలల ఏర్పాటు, బిందుసేద్యం, కంపోస్టు తయారీ వంటివి ఈ సంస్థ చేస్తోంది. ప్రజల సేవే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థ ఇప్పటికే పలు పురస్కారాలు అందుకుంది.
ఆస్ట్రేలియాలో కూడా విస్తరణ
డాక్టర్ తన ఆరోగ్యం కోసం ఇచ్చిన సలహా, సినిమా ప్రేరణతో దీనిని ప్రారంభించినట్లు క్లబ్ 60 వ్యవస్థాపకుడు మహేశ్ రస్తోగి తెలిపారు. 'బ్యాంకు ఉద్యోగంలో ఉన్నన్నాళ్లూ విధులు, యూనియన్ కార్యకలాపాల్లో బిజీగా ఉన్నాం. 2009లో రిటైరయ్యా. అన్ని సంవత్సరాలు బిజీ లైఫ్ గడపడం వల్ల ఒక్కసారి శూన్యంగా అనిపించింది. ఏమీతోచక మానసికంగా అనారోగ్యానికి గురైయ్యాను. కొత్తగా ఏదైనా పని చేయడమో, ఇతరులతో కలవడమో మేలని వైద్యుడు సూచించారు. హిందీ సినిమా 'క్లబ్ 60' స్ఫూర్తితో ఇద్దరుముగ్గురితో దీనిని ప్రారంభించా. ప్రస్తుతం ఆస్టేలియాలో కూడా విస్తరించాం. ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లినప్పుడు, అక్కడ కూడా 60 ఏళ్లు దాటిన వారు సమస్యల్లో ఉన్నారని గమనించా. వారితో మాట్లాడి, అక్కడ కూడా 89 మంది సభ్యులతో కొత్త గ్రూపును ప్రారంభించా. సభ్యులు స్వచ్ఛందంగా విభిన్న కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ వారు చేసే కార్యకలాపాల ఫొటోలు, పోస్టులు వస్తూనే ఉంటాయి. వారు ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉండటమే కాకుండా, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు' అని మహేశ్ రస్తోగీ చెప్పారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కార్యక్రమాలు
క్లబ్ను ప్రారంభించిన తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న పార్కులు, కాలనీలు మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వ్యవస్థాపక సభ్యుడు హరి విష్ణోయ్ తెలిపారు. క్లబ్ విస్తరించిన తర్వాత వారు వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, వాటర్ కన్జర్వేషన్ వంటి పనులు చేశారు. కాలనీలో వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోవడంతో, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అమలు చేసి విజయం సాధించారు. పార్క్లో 200 ఫైకస్ చెట్లు నాటారు వాటిపై బుల్బుల్ పక్షులు గూళ్లు కట్టాయి. ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కృత్రిమ గూళ్లు అమర్చి, 1000 కుటుంబాలకు గూళ్లు పంపిణీ చేసి ప్రోత్సహించారు.
పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య
నిరుపేద, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన పిల్లల విద్య కోసం 2015లో శిక్ష సేతు అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని ఖర్చులను వాళ్లే భరించేవారు. ఈ కార్యక్రం ఇప్పటి వరకు 1000మందిపైగా విద్యార్థులను చదవించారు. ప్రతి సంవత్సరం 100 మంది విద్యార్థుల చదువుల ఖర్చు క్లబ్ 60 భరిస్తోంది. వారిలో 80% అమ్మాయిలే ఉంటారు. వారికి అడ్మిషన్ మాత్రమే కాదు, స్కాలర్షిప్ కూడా క్లబ్ కల్పిస్తోంది. కొన్నిసార్లు స్కూల్ యాజమాన్యం కూడా సాయం చేస్తోంది. తల్లిదండ్రులు కొంత ఫీజు చెల్లిస్తే, మిగతా భాగాన్ని క్లబ్ భరిస్తుంది.
50పార్క్లు టార్గెట్
క్లబ్ 60 సభ్యలు అభివృద్ధి చేసిన పార్క్లో రెండు ఓపెన్ జిమ్స్ ఉన్నాయి. గార్డెన్, కిచెన్ వ్యర్థాలతో కంపోస్టింగ్ చేసి ఎరువులు తయారు చేస్తున్నారు. ఒక ఐఏఎస్ అధికారి రూ.3 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందించారు. పార్క్లో ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అమలు చేశారు. చాలా విద్యాసంస్థలకు నీరు ఆదా చేసే పరికరాలు అందించారు. జల వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ కూడా 10 లక్షల లీటర్ల నీరు ఆదా చేసినందుకు అవార్డు ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మేరఠ్లో 6 పార్కులు అభివృద్ధి చేశారు. ఇకపై 50 పార్కులు అభివృద్ధి చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు.
ఇక మహిళలు కూడా పార్క్కి వచ్చి భజనలతో రోజును ప్రారంభిస్తారని క్లబ్ సభ్యురాలు సాధన తెలిపారు. ఆ తర్వాత వ్యాయామాలు, యోగా ప్రాణాయామాలు చేస్తారని చెప్పారు. ఆపై పాటలు, కవితలు, చెప్పకుంటామని అన్నారు. పార్క్లో ఉండే రెండు జిమ్లలో ఒకటి ప్రత్యేకంగా మహిళలకు కేటాయించారని పేర్కొన్నారు.