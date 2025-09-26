ETV Bharat / bharat

నాటో చీఫ్‌ వ్యాఖ్యలకు భారత్‌ కౌంటర్​- భవిష్యత్తులో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచన

భారత విదేశాంగ శాఖ శుక్రవారం ప్రకటన విడుదల

India Slams NATO Chief
India Slams NATO Chief (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST

India Slams NATO Chief : నాటో సెక్రటరీ జనరల్‌ మార్క్‌ రుటె వ్యాఖ్యలకు భారత్​ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం విషయంలో ఏవిధంగా ముందుకువెళ్తున్నారనే అంశం గురించి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను భారత ప్రధాని మోదీ ఆరా తీసినట్లు చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని భారత విదేశాంగ శాఖ శుక్రవారం ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఉక్రెయిన్​ యుద్ధం విషయంలో ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించింది.

