Cloudburst In Jammu And Kashmir : జమ్మూకశ్మీర్లోని చోసిటీలో భారీ క్లౌడ్ బరస్ట్ చోటు చేసుకొంది. ఒక్కసారిగా మెరుపు వరదలు సంభవించాయి. దీంతో ఘటనలో 12 మంది మరణించారు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు, సహాయక బృందాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే కిశ్త్వాడ్ మాచైల్ మాతా (చండీ)మందిరానికి వెళ్లే యాత్ర ఇక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది.
"కిశ్త్వాడ్ ప్రాంతంలోని చోసిటీలో మెరుపు వరదలు చోటు చేసుకొన్నాయి. ఇది మాచైల్ మాత మందిర యాత్రకు ఇది బేస్ క్యాంప్. సహాయక కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి" అని సహాయ కమిషనర్ పంకజ్ శర్మ ప్రకటించారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ కూడా స్పందించారు. చోసిటీలో క్లౌడ్ బరస్ట్లో భారీగా ప్రాణనష్టం చోటు చేసుకొనే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. అధికారులు తక్షణమే రంగంలోకి దిగారని చెప్పారు. అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఘటన తర్వాత మాచైల్ మాతా వార్షిక యాత్రను నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
#WATCH | J&K | A flash flood has occurred at the Chashoti area in Kishtwar following a cloud burst. Rescue Operations have been started. pic.twitter.com/MKj5DQwrKK— ANI (@ANI) August 14, 2025
#WATCH | J&K | A flash flood has occurred at the Chashoti area in Kishtwar, which is the starting point of the Machail Mata Yatra. Rescue Operations have been started. pic.twitter.com/dQbUBx46A9— ANI (@ANI) August 14, 2025