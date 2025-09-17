ETV Bharat / bharat

SBIలో సిబ్బందిని కట్టేసి భారీ చోరీ- 50 కేజీల బంగారంతో మాస్క్ గ్యాంగ్ పరార్

నాలుగు నెలల్లో వ్యవధిలో మరో బ్యాంక్​లో భారీ దోపిడీ- పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్న దొంగలు

Robbery In SBI
ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025

Robbery In SBI : కర్ణాటకలోని విజయపుర జిల్లాలో మరో బ్యాంక్ దోపిడీ ఘచన చోటు చేసుకుంది. చడ్చనా పట్టణంలోని ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్‌ శాఖకు ముసుగులు ధరించి వచ్చిన దుండగులు పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్నారు. తుపాకులు, ఇతర ఆయుధాలతో సిబ్బందిని బెదిరించి 50 కేజీల బంగారం, రూ.8 కోట్ల నగదును ఎత్తుకెళ్లిపోయారు! మేనేజర్, క్యాషియర్, ఇతర సిబ్బందిని కట్టివేసి మరీ మంగళవారం సాయంత్రం దోపిడీకి పాల్పడ్డారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ముసుగు ధరించిన వ్యక్తులు పంధర్‌పుర్‌ ప్రాంతానికి చెందినది కారులో బ్యాంక్ వద్దకు వచ్చారు. సాయంత్రం 6:30 గంటల ప్రాంతంలో బ్యాంకులోకి ప్రవేశించారు. మిలిటరీ యూనిఫామ్‌ను పోలిన దుస్తులు ధరించిన దుండగులు, కంట్రీ పిస్టల్స్, వివిధ ఆయుధాలతో బ్యాంకు అధికారులు, సిబ్బందిపై దాడి చేశారు. ఆ తర్వాత కట్టేసి మరీ బ్యాంకు నుంచి నగదు, బంగారు ఆభరణాలతో పారిపోయారు.

అలారమ్ బెల్​ నొక్కకుండా బెదిరింపులు!
దోపిడీ సమయంలో బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌ అలారమ్‌ బెల్‌ను నొక్కకుండా వారు ఆయుధాలతో బెదిరించినట్లు తెలిసింది. అయితే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు వెంటనే బ్యాంక్ వద్దకు చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బ్యాంకులోని సీసీటీవీలను తనిఖీ చేశారు. బ్యాంకు సిబ్బంది, అధికారుల నుంచి సమాచారం సేకరించారు. డాగ్ స్క్వాడ్, ఫింగర్ ప్రింట్ స్క్వాడ్ సిబ్బంది వచ్చి పరీక్ష నిర్వహించారు.

స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌ వివరాలు తెలుసుకొని మరీ!
అయితే దోపిడీ కేసును పర్యవేక్షిస్తున్న విజయపుర ఎస్పీ లక్ష్మణ్‌ నింబార్గి పలు వివరాలు పంచుకున్నారు. మంగళవారం బ్యాంక్‌ మూసివేసే సమయంలో సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఘటన జరిగిందని తెలిపారు. సిబ్బందిని బెదిరించి స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌ వివరాలు తెలుసుకొని అందులోని సొమ్మును దోచుకున్నట్లు గుర్తించినట్లు చెప్పారు. దొంగలు మహారాష్ట్రకు పారిపోయి ఉంటారని ఎస్పీ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

కర్ణాటక నుంచి మహారాష్ట్రకు జంప్​
చడ్చనా పట్టణం నుంచి హులజంతి మార్గం ద్వారా వారు పారిపోయి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ముగ్గురి కంటే ఎక్కువ మంది దీనిలో పాల్గొనట్లు భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దొంగల కోసం కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో భారీగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. భారీ మొత్తంలో బంగారు ఆభరణాలు, నగదు ఎత్తుకెళ్లినట్లు తెలుస్తుందని తెలిపారు. తనిఖీ తర్వాత పూర్తి వివరాలు బయటకు వస్తాయని చెప్పారు.

అప్పుడు 58 కిలోలు- ఇప్పుడు 50 కిలోలు
ఈ ఏడాది మే నెలలో కూడా విజయపుర జిల్లాలోని కెనరా బ్యాంక్‌లో భారీ దోపిడీ జరిగింది. లాకర్ల నుంచి 58 కిలోల బంగారంతోపాటు రూ.5.2 లక్షల నగదును దుండుగులు అప్పుడు దోచుకొన్నారు. దొంగలు బ్యాంకులో చొరబడే ముందు సీసీటీవీ కెమెరాల వైర్లు, విద్యుత్తు తీగలను తెలివిగా కత్తిరించారు. ఆ తర్వాత దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఖాదీమారా ముఠా ఆ ఘటనకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇప్పుడు నాలుగు నెలల్లో ఎస్​బీఐలో 50 కిలోల బంగారాన్ని దోచుకున్నారు దుండగులు.

పట్టపగలే బ్యాంక్ దోపిడీ- రూ.12 కోట్లు దోచుకెళ్లిన మాస్క్​ గ్యాంగ్​

DSP ఇంటి దగ్గరి బ్యాంకులో చోరీ- కాల్పులు జరిపి రూ.90లక్షలు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు

బ్యాంకులో భారీ చోరీ- సిబ్బందికి తుపాకీ గురిపెట్టి రూ.19 కోట్లతో పరార్​

