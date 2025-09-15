మావోయిస్టులకు ఎదురుదెబ్బ- అగ్రనేత ఎన్కౌంటర్- అతడిపై రూ.కోటి రివార్డు
పోలీసుల ఎదురు కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టుల మృతి- మృతుల్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోయిస్టు జాబితాలో ఉన్న కమ్యూనిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు సహ్దేవ్ సోరెన్
Published : September 15, 2025 at 10:19 AM IST
One Crore Head Revord Maoist Died: ఝార్ఖండ్లో నక్సల్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్లో భద్రతా బలగాలు పైచేయి సాధించాయి. హజరీబాగ్ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలకు, నక్సలైట్లకు మధ్య జరిగిన భీకర ఎదురుకాల్పుల్లో ముగ్గురు నక్సల్స్ మృతిచెందారు. చనిపోయిన వారిలో తూర్పు భారత్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోయిస్టు జాబితాలో ఉన్న కమ్యూనిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు సహ్దేవ్ సోరెన్ ఉన్నాడు. అతడి తలపై కోటి రూపాయల నజరానా ఉంది.
బిహార్- ఝార్ఖండ్ స్పెషల్ ఏరియా కమిటీ సభ్యుడైన రఘునాథ్ హెంబ్రామ్ అలియాస్ చంచల్ తలపై రూ. 25 లక్షలు, జోనల్ కమిటీ మెంబరైన బిర్సేన్ గంఝు అలియాస్ రామ్ఖేల్వాన్పై రూ. 10 లక్షల బౌంటీ ఉన్నట్లు భద్రతాబలగాలు తెలిపాయి. కరండీ గ్రామంలో నక్సల్ కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయన్న సమాచారంతో కోబ్రా దళం, ఝార్ఖండ్ పోలీసులు సంయుక్త ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఉదయం 6 గంటల సమయంలో వారికి మావోయిస్టులు తారసపడగా ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఘటనాస్థలి నుంచి మూడు ఏకే-47 రైఫిల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు భద్రతాబలగాలు తెలిపాయి.
209 కోబ్రా బెటాలియన్ దళాలు, హజారీబాగ్ పోలీసుల నేతృత్వంలో ఎన్కౌంటర్!
ప్రస్తుతం ఎన్కౌంటర్ ఇంకా కొనసాగుతోందని, నక్సలైట్ల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని భద్రతా దళాలు తెలిపాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున హజారీబాగ్ జిల్లాలోని గోర్హార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పాటి పిరి అడవిలో నక్సలైట్లకు పోలీసులకు మధ్య ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో 209 కోబ్రా బెటాలియన్ దళాలు, హజారీబాగ్ పోలీసులు పాల్గొన్నారు. ఘటనా స్థలి నుంచి ఐఎన్ఎస్యూఎస్ రైఫిల్, ఒక పిస్టల్ అలాగే 146 లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. యాదవ్ అనే వ్యక్తిపై రూ. 5 లక్షల రివార్డు ఉండగా, సెప్టెంబర్ 4న పాలాములో జరిగిన ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది హత్యలో అతడి పాత్ర ఉందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది జులై ప్రారంభంలో మావోలకు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో సీసీఎం సభ్యుడు సహదేవ్ సోరెన్ పాల్గొన్నారు. ఆ కాల్పుల్లో భద్రతా అధికారి ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బొకారో పోలీసులు నిర్వహించిన కూంబింగ్లో 209 బెటాలియన్ జవాన్కు బుల్లెట్ తగిలిందని బొకారో ఎస్పీ హర్విందర్ సింగ్ తెలిపారు. అంతకు ముందు సెప్టెంబర్ 7న చైబాసాలో నిషేధిత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రముఖ నాయకుడు ఆప్తాన్ కాల్పుల్లో మరణించారని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాకేశ్ రంజన్ వెల్లడించారు. అమిత్ అనే మావోయిస్టు జోనల్ కమాండర్పై రూ. 10 లక్షల రివార్డు ఉందని, అతనిపై 95కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. చాలా మంది పోలీసు అధికారులు, పౌరుల హత్యల్లో అతడి హస్తం ఉందని ఆరోపణలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
అగ్రశ్రేణి మావోయిస్టులు పెద్ద మొత్తంలో దాడులు చేయాలని, కొత్త కేడర్లను నియమించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని నిఘా వర్గాల సమాచారం అందింది. ఈ మేరకు ఆపరేషన్ ప్రారంభించినట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా 2026 మార్చి 31 నాటికి దేశంలోని నక్సలిజాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో భద్రతా దళాలు మావోల ఏరివేతను కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ ఎన్కౌంటర్- కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు సహా 10మంది నక్సల్స్ మృతి
కశ్మీర్లో ఆపరేషన్ మహదేవ్- పహల్గాం దాడి సూత్రధారి సహా ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతం!