ఉత్తరాఖండ్​లో మళ్లీ క్లౌడ్ బరస్ట్- శిథిలాల కిందే అనేక మంది! - UTTARAKHAND CLOUDBURST

రుద్రప్రయాగ్​లో క్లౌడ్ బరస్ట్

Uttarakhand Cloudburst
Uttarakhand Cloudburst (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 10:16 AM IST

Uttarakhand Cloudburst : ఉత్తరాఖండ్‌లోని రుద్రప్రయాగ్‌, చమోలీ జిల్లాల్లో మేఘవిస్పోటనం జరిగింది. బురదమేటలు జనావాసాల మీదుగా జారిపడగా, అనేక కుటుంబాలు, పశువులు శిథిలాల ప్రవాహం కింద చిక్కుకుపోయాయి. పెద్దపెద్ద రాళ్లు బురదతోపాటు కిందకు ప్రవహించడంతో అనేకమందికి గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతానికి ప్రాణనష్టం జరిగిందా అనేది తెలియరాలేదు. బరేత్‌ డంగర్‌ టోక్‌, దేవల్‌ అనే ప్రాంతాల్లో ఈ క్లౌడ్‌బరస్ట్‌ జరిగినట్లు ఉత్తరాఖండ్‌ సీఎం పుష్కర్‌ సింగ్‌ ధామి తెలిపారు. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, జిల్లాల యంత్రాంగాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వివరించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడే ముప్పు ఉండటంతో రెండు జిల్లాలలోని పలు రహదారులను అధికారులు మూసివేశారు.

