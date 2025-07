ETV Bharat / bharat

భారత్​లో 'గాంధీ'ల కోసం చాలా జైళ్లు వెయిటింగ్: రాహుల్​కు అసోం సీఎం కౌంటర్ - ASSAM CM ON RAHUL GANDHI

Rahul Gandhi, Assam CM Himanta Biswa Sarma ( PTI, ETV Bharat )

Published : July 18, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 9:08 AM IST

Assam CM on Rahul Gandhi : అవినీతి కేసుల్లో తను జైలుకు వెళ్తారని ఇటీవల కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ ఘాటుగా స్పందించారు. భారత్​లో గాంధీల కోసం చాలా జైళ్లు ఎదురు చూస్తున్నాయి అని కౌంటర్ ఇచ్చారు. రాహుల్ గాంధీ కేవలం ఒక ఎంపీ, ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారని ప్రశ్నించారు.

'ఈడీ రాబర్ట్ వాద్రా‌కు సంబంధించిన అనేక ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది. దేశంలో గాంధీల కోసం చాలా జైళ్లు ఎదురుచూస్తున్నాయి. రాహుల్ గాంధీ నన్ను జైలులో నుంచే నన్ను అరెస్ట్ చేయగలడంట. ఆయన కేవలం ఒక ఎంపీ మాత్రమే. ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఆయన ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారు? కాంగ్రెస్ ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడదు, మన భూమి, మన సంస్కృతి గురించి మాట్లాడదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో ఒకే ఎజెండాతో పోటీ చేస్తోంది. హిమంత బిశ్వ శర్మను జైలుకు పంపాలి. ఒకే లైన్​లో మేనిఫెస్టో ఉండే ఇలాంటి పార్టీకి ఎవరు ఓటేస్తారు? ఇక రాహుల్‌ వ్యాఖ్యల కారణంగా తమ రాష్ట్రంలోని ఆక్రమణ దారులు రెచ్చిపోయి పోలీసులపైనే దాడి చేశారు. విచారణలో రాహుల్‌ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే పాత్ర ఉన్నట్లు తేలితే పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటారు' అని హిమంత వ్యాఖ్యానించారు.

Last Updated : July 18, 2025 at 9:08 AM IST