Cloudburst In Uttarakhand : ఉత్తరాఖండ్ను మరోసారి భారీ వరదలు చుట్టుముట్టాయి. చమోలీ జిల్లాలో థరలీలో భారీ వర్షం కారణంగా వరదలు సంభవించాయి. దీంతో అనేక నివాసాలను వరద నీరు ముంచెత్తింది. వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయి. విద్యాసంస్థలను మూసివేశారు. వరదలు కారణంగా పలువురు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఘటనపై వెంటనే సమాచారం అందుకున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన స్థానికులను రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి. సగ్వారా గ్రామంలో శిథిలాల కింద ఓ యువతి చిక్కుకుపోయింది. భారీ వర్షాల కారణంగా చెప్డోలో ఒక వృద్ధుడు తప్పిపోయినట్లు సమాచారం.
🚨 थराली क्षेत्र से आपदा अपडेट 🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
बीती रात्रि थाना थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना थराली पुलिस ने रात्रि में ही मुस्तैदी दिखाते हुए स्थानीय लोगो को सतर्क किया तथा घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। pic.twitter.com/5MaiBgTc5D
సీఎం ధామి స్పందన
"చమోలీ జిల్లాలోని థరాలి ప్రాంతంలో క్లౌడ్బరస్డ్ సంభవించిందనే విషాదకరమైన వార్త అందింది. జిల్లా యంత్రాంగం, ఎస్డిఆర్ఎఫ్, పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయ, సహాయ చర్యలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ విషయంలో నేను స్థానిక పరిపాలనతో నిరంతరం సంప్రదిస్తూ పరిస్థితిని వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాను. అందరి భద్రత కోసం నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రజలంతా సురక్షితంగా ఉండాలి" అని ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్సింగ్ ధామి ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు.
जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 23, 2025
इस सम्बन्ध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के…
ఇప్పటికే చాలా మంది మృతి
ఉత్తరాఖండ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే వర్షాల కారణంగా సంభవించిన విపత్తు వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేలాది మంది మంది ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. అనేక అనుసంధాన రహదారులు మూసుకుపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
మరో రెండు రోజులు వానలే వానలు
వర్షాల కారణంగా నదులు, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఆగస్టు 22 నుంచి 25 వరకు ఉత్తరాఖండ్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఆగస్టు 23న అంటే నేడు, కొన్ని జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్, మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. భారీ వర్షాల హెచ్చరిక దృష్ట్యా, సరిహద్దు జిల్లాల్లో ప్రధాన కార్యాలయాలతోపాటు పిథోరగఢ్, బాగేశ్వర్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.