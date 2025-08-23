ETV Bharat / bharat

ఉత్తరాఖండ్​లో మరోసారి క్లౌడ్‌ బరస్ట్- పలువురు గల్లంతు - CLOUDBURST IN UTTARAKHAND

ఉత్తరాఖండ్​లో మరోసారి క్లౌడ్‌ బరస్ట్- ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు

Cloudburst In Uttarakhand
Cloudburst In Uttarakhand (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 10:25 AM IST

Cloudburst In Uttarakhand : ఉత్తరాఖండ్‌ను మరోసారి భారీ వరదలు చుట్టుముట్టాయి. చమోలీ జిల్లాలో థరలీలో భారీ వర్షం కారణంగా వరదలు సంభవించాయి. దీంతో అనేక నివాసాలను వరద నీరు ముంచెత్తింది. వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయి. విద్యాసంస్థలను మూసివేశారు. వరదలు కారణంగా పలువురు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది.

ఘటనపై వెంటనే సమాచారం అందుకున్న ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​, ఎస్డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన స్థానికులను రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి. సగ్వారా గ్రామంలో శిథిలాల కింద ఓ యువతి చిక్కుకుపోయింది. భారీ వర్షాల కారణంగా చెప్డోలో ఒక వృద్ధుడు తప్పిపోయినట్లు సమాచారం.

సీఎం ధామి స్పందన
"చమోలీ జిల్లాలోని థరాలి ప్రాంతంలో క్లౌడ్​బరస్డ్ సంభవించిందనే విషాదకరమైన వార్త అందింది. జిల్లా యంత్రాంగం, ఎస్‌డిఆర్‌ఎఫ్, పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయ, సహాయ చర్యలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ విషయంలో నేను స్థానిక పరిపాలనతో నిరంతరం సంప్రదిస్తూ పరిస్థితిని వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాను. అందరి భద్రత కోసం నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రజలంతా సురక్షితంగా ఉండాలి" అని ఉత్తరాఖండ్‌ సీఎం పుష్కర్‌సింగ్‌ ధామి ఎక్స్‌ వేదికగా తెలిపారు.

ఇప్పటికే చాలా మంది మృతి
ఉత్తరాఖండ్‌లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే వర్షాల కారణంగా సంభవించిన విపత్తు వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేలాది మంది మంది ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. అనేక అనుసంధాన రహదారులు మూసుకుపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

మరో రెండు రోజులు వానలే వానలు
వర్షాల కారణంగా నదులు, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఆగస్టు 22 నుంచి 25 వరకు ఉత్తరాఖండ్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఆగస్టు 23న అంటే నేడు, కొన్ని జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్, మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. భారీ వర్షాల హెచ్చరిక దృష్ట్యా, సరిహద్దు జిల్లాల్లో ప్రధాన కార్యాలయాలతోపాటు పిథోరగఢ్, బాగేశ్వర్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

