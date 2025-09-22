ఓ గ్రామం, 1500మంది పిల్లల్ని రక్షించిన ఆఫీసర్- మిగ్ 21లో మంటలు చెలరేగడంతో ప్రాణత్యాగం!
ఫైటర్జెట్ లెప్టినెంట్ కథ ఇదీ!
Published : September 22, 2025 at 3:16 PM IST
Manu Akhouri Special Story : భారత వైమానిక దళం(ఐఏఎఫ్)లో 62 సంవత్సరాల పాటు సేవలు కొనసాగించిన మిగ్- 21 యుద్ధ విమానాలు సెప్టెంబర్ 26న పదవీ విరమణ చేయనున్నాయి. ఎన్నో ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించిన ఆ యుద్ధ విమానాలు కార్గిల్ ఆపరేషన్, ఇండో-పాక్ వంటి యుద్ధాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాయి. అయితే ఫైటర్జెట్తో ఓ సైనికుడి కథ ముడిపడి ఉందని మీకు తెలుసా? అవును ఒకానొక సమయంలో అత్యంత ధైర్య సాహసాలను ప్రదర్శించి తన ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేశారు ఝార్ఖండ్కు చెందిన మన్ను అఖౌరి. ఆయన చేసిన త్యాగం మరువలేనిది. దాదాపు 1500 మంది పిల్లలు ఉన్న పాఠశాలను రక్షించారు. మరి అలాంటి వ్యక్తి చేసిన త్యాగం గురించి పూర్తి కథనం తెలుసుకుందాం.
పలాము జిల్లాలోని మేదినీనగర్కు చెందిన ఫైటర్జెట్ లెఫ్టినెంట్ మన్ను అఖౌరి 1984 జనవరి 21న జన్మించారు. చిన్నతనం నుంచే భారత వైమానిక దళంలో చేరాలని కలలు కన్నారు. అదే విధంగా అడుగులేశారు. పఠాన్కోట్లోని ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో విద్యను అభ్యసించి ఎట్టకేలకు 2006 జూన్ 17న ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్గా నియమితులయ్యారు. ఉద్యోగంలో ఎన్నో ధైర్య సాహసాలను ప్రదర్శించి లెఫ్టినెంట్ స్థాయికి ఎదిగారు. 2009 సెప్టెంబర్లో పంజాబ్లోని ముక్త్సర్ జరిగిన యుద్ధ ఎక్స్సైజ్లో మన్ను పాల్గొన్నారు.
తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయలేదు!
అయితే యుద్ధ సైనిక విన్యాసాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ాయన ప్రయాణిస్తున్న విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తి మంటలు చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో విమానం ముక్త్సర్ జిల్లాలోని భలైయాణా గ్రామంపై ప్రయాణిస్తోంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ గ్రామ ప్రజలకు ప్రమాదం జరగకూడదని ఆ ప్రదేశం నుంచి విమానాన్ని పక్కకు మళ్లించారు. ఆ తర్వాత తాను ప్రయాణించే విమానం ఓ పాఠశాలపై ల్యాండ్ అయ్యింది. ఆ సమయంలో పాఠశాలలో సుమారు 1500 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లు గ్రహించి మరల అక్కడి నుంచి ముక్త్సర్- భటిండా హైవే వైపు మళ్లించారు. ఆ చోట ప్యాసింజర్ బస్సు, పెట్రోల్ పంపు ఉందని కనుగొని, విమానాన్ని మరోపక్క ఉన్న పొలం వైపు మళ్లించారు. ఆ సమయంలో బయటకు వచ్చే అవకాశం లేనందున ఫైటర్జెట్ ప్రమాదానికి గురై మరణించారు.
మన్ను అఖౌరి తండ్రి కల్నల్ సంజయ్, అఖౌరి బాల్యం గురించి కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. తన కుమారుడు చిన్నతనం నుంచే చాలా ధైర్యవంతుడని, భారత వైమానిక దళంలో చేరాలనేది అఖౌరి కోరిక అని చెప్పారు. అలాగే మిగ్- 21 విమానం గురించి కూడా మాట్లాడారు. ఈ ఫైటర్జెట్ ప్రపంచ స్థాయి యుద్ధ విమానమని, ఇది 20కి పైగా దేశాలపై ప్రయాణించిందని పేర్కొన్నారు. తన కొడుకు మొదటి నుంచి ధైర్యవంతుడు, ప్రతిభావంతుడని మన్ను అఖౌరి తల్లి నీరా అఖౌరి గుర్తుచేసుకున్నారు. మన్ను ఎప్పుడూ ఇతరుల గురించి ఆలోచించేవాడని, అత్యంత ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి చాలా మంది పిల్లల్ని, బస్సులోని జనాన్ని కాపాడాడని తెలిపారు. తన కుమారుడు చేసిన త్యాగానికి తాము ఎంతో గర్వపడుతున్నామని చెప్పారు.
77ఏళ్లుగా రామ్లీలా నాటకం ప్రదర్శన- భారత్, పాక్ విభజనతో ముడిపడిన చరిత్ర
ఆడపిల్ల పుట్టగానే చందనం మొక్కలు నాటుతారు- చదువు, పెళ్లి ఖర్చులు వాటితోనే- ఎక్కడో తెలుసా!