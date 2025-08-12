ETV Bharat / bharat

'కుక్కలను తరలిస్తే కొత్త సమస్యలు వస్తాయ్​'- సుప్రీం నిర్ణయంపై CJIకి సినీ ప్రముఖుల లేఖ

సీజేఐకి లేఖ రాసిన సినీ ప్రముఖులు- స్పందించిన కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ

Published : August 12, 2025 at 7:02 PM IST

Supreme Court Stray Dogs : దిల్లీ, నోయిడా, గురుగ్రామ్‌, గజియాబాద్‌ వీధుల్లో ఒక్క కుక్క కూడా ఉండకూడదని అన్నిటినీ షెల్టర్లకు తరలించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ప్రముఖులు సహా జంతు ప్రేమికులు దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. ఆదేశాలను పునఃపరిశీలించాలని అభ్యర్థిస్తూ లేఖలు రాశారు. తీర్పుపై ఇప్పటికే పలు జంతు హక్కుల సంస్థలు ఆక్షేపిస్తున్నాయి.

ఆచరణ సాధ్యం కాదన్న మేనకా గాంధీ
సుప్రీం కోర్టు నిర్ణయంపై స్పందించిన కేంద్ర మాజీమంత్రి, జంతు హక్కుల కార్యకర్త మేనకా గాంధీ ఈ తీర్పు ఆచరణ సాధ్యం కాదన్నారు. ఆర్థిక నష్టాలతో పాటు జీవవైవిధ్యం దెబ్బతింటుందని తెలిపారు. కుక్కలను వీధుల నుంచి తొలగించడం వల్ల కొత్త సమస్యలు వస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నిర్ణయం అమలు చేస్తే 48 గంటల్లోనే గజియాబాద్, ఫరీదాబాద్​ నుంచి మూడు లక్షల కుక్కలు దిల్లీకి వస్తాయని అన్నారు. వాటిని పంపిస్తే కోతులు రాజధానికి వస్తాయని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే 1880లో పారిస్​లో జరిగిన గుర్తు చేశారు. అక్కడ కుక్కలు, పిల్లులను చంపేస్తే నగరంలో ఎలుకలు విపరీతంగా పెరిగాయని తెలిపారు.

స్పందించిన రాహుల్‌ గాంధీ
మరోవైపు దీనిపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ స్పందించారు. అలా చేస్తే దశాబ్దాల మానవీయ, శాస్త్రీయ ఆధారిత విధానాల నుంచి వెనక్కి తగ్గడమేనని రాహుల్‌ విమర్శించారు. తొలగించడానికి మూగజీవులు ఒక సమస్య కాదని షెల్టర్లు, స్టెరిలైజేషన్‌, వ్యాక్సినేషన్‌, సామాజిక సంరక్షణ విధానాలతో హింస లేకుండానే వీధులను సురక్షితంగా ఉంచొచ్చని ఆయన పోస్టుచేశారు. ప్రజా భద్రత, జంతు సంక్షేమం కలిసి ఉండేలా చేయవచ్చని అన్నారు. సుప్రీం ఆదేశాలను పెటా వంటి జంతు సంరక్షణ సంఘాలు తప్పుబడుతున్నాయి. జంతువులకు ఆహారం పెడితే జైళ్లో పెడతారా అని జంతుప్రేమికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సుప్రీం తీర్పు అశాస్త్రీయం, ఆచరణాత్మకమైంది కాదని చెబుతున్నారు.

సీజేఐకి లేఖ రాసిన సినీ ప్రముఖులు
మరోవైపు వీధి కుక్కల అంశంలో 'సుప్రీం' ఇచ్చిన ఆదేశాలను పునఃపరిశీలించాలని అభ్యర్థిస్తూ సినీ నటుడు అడివి శేష్‌ సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బీఆర్​ గవాయ్‌కు లేఖ రాశారు. ఈ విషయంలో దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాకు కూడా లేఖ రాసినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఆయనతో పాటు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటులు జాన్‌ అబ్రహం, వరుణ్ ధావన్, జాన్వీ కపూర్ సైతం కుక్కలపై కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని పునఃపరిశీలించాలని కోరుతూ బాలీవుడ్‌ నటుడు జాన్‌ అబ్రహం కూడా సర్వోన్నత న్యాయస్థానానికి లేఖ రాశారు. అందులో వీధుల్లో ఉండే కుక్కలన్నీ ప్రజలకు హాని తలపెట్టవని, చాలా మంది ప్రజలు వాటిని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారని తెలిపారు. అదే విధంగా కుక్కలు కూడా ఎంతో విశ్వాసంగా ఉంటాయని అన్నారు. కుక్కలను పూర్తిగా లేకుండా చేయడానికి బదులుగా వాటికి స్టెరిలైజేషన్‌, టీకాలు వేయించడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నటులు వరుణ్ ధావన్, జాన్వీ కపూర్, వీర్‌ దాస్‌ సైతం కోర్టు తీర్పుపై స్పందిస్తూ ఇది కుక్కలకు మరణశిక్షతో సమానమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

దిల్లీ సహా రాజధాని ప్రాంతంలోని వీధుల్లో కుక్కల బెడద, కుక్కకాటు, రేబిస్‌ వంటి కారణాల వల్ల మరణాలు పెరుగుతుండటం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సుప్రీం, కుక్కలను దూరంగా ఉన్న షెల్టర్లకు తరలించాలని సోమవారం ఆదేశించింది. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వ వాదనలు మాత్రమే వింటామని, తమ ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా జంతు ప్రేమికులు, సంస్థలు, ఇతర పార్టీలు వేసిన పిటిషన్లను విచారించబోమని అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ప్రజాప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఆదేశాలు జారీ చేశామని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. వీలైనంత త్వరగా దిల్లీలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కుక్కలను దూర ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులను అదేశించింది. వీధిశునకాలను ఎవరైనా డాగ్‌షెల్టర్లకు తరలించకుండా అడ్డుపడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇప్పటికే సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఏ చిన్నారి కూడా కుక్కకాటుకు గురయ్యే అవకాశం ఇవ్వద్దని సోమవారం నాటి తీర్పులో పేర్కొంది.

